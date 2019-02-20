Школа одаренных детей. 10 восходящих звезд мирового футбола

Все имеет срок годности, а уж век карьеры футболистов очень короток. Неудивительно, что за сезон стабильно появляются несколько молодых игроков, намеревающихся сбросить с пьедестала так полюбившихся фанатам «стариков». Кому-то это удается, а кто-то так и остается «подающим надежды». Однако есть персонажи, за которые топ-клубы готовы драться уже сейчас.

1. Винисиус Жуниор

«Реал», 35 млн евро

Бразильский нападающий Винисиус Жозе Пайсан де Оливейра Жуниор за полгода в «Реале» успел побить все рекорды. Он стал самым молодым участником «Эль-Класико», превзошел достижение Рауля, в свои 18 сыграв за «сливочных» в плей-офф ЛЧ, а сейчас лидирует по количеству ассистов за клуб в чемпионате. У Винисиуса нет водительских прав, поэтому каждое утро до базы «Реала» его довозят Модрич, Бензема, Рамос или Марсело. Без сомнения, 61 млн евро, который «Реал» выложил за бразильца, будет отбит уже очень скоро.

2. Николо Дзаньоло

«Рома», 10 млн евро

«Мама, остановись, тебе же 40!» — 19-летний итальянский полузащитник пристыдил свою мать в инстаграме за слишком откровенные снимки. Это не единственный инфоповод. Итальянские издания прочат ему чемпионское будущее: он уже стал самым молодым итальянцем, который когда-либо оформлял дубль в ЛЧ. Его называют наследником Тотти, периодически находят сходство с Джеррардом – у Николо тот же футбольный интеллект, железная выдержка и техническая одаренность.

3. Френки Де Йонг

«Аякс», 60 млн евро

Этот парень — незаменимая часть новой сборной Голландии, которая обещает повеселить всех на предстоящем Евро и ЧМ в Катаре. В борьбе за новое дарование из «Аякса» сражались топ-клубы, а победила «Барселона», выложив за игрока 75 млн евро. Друг и одноклубник Френки Маттейс де Лигт тут же оценил ситуацию и выразил желание тоже переехать в «Барселону». Де Йонгу прочат будущее Кройфа, а фанаты «сине-гранатовых» мечтают, чтобы новичок взял 14-й номер, под которым когда-то играл великий голландец. Сам же футболист напрочь отказывается от этого, боясь сравнения с легендой.

4. Джейдон Санчо

«Боруссия» Д, 70 млн евро

На прошлой неделе перед вылетом в Лондон на матч против «Тоттенхэма» молодой англичанин оставил дома свой паспорт, из-за чего рейс пришлось перенести. На поле Санчо не так плох, как в жизни. Его стоимость увеличилась в 14 раз с лета 2017 года, когда Пеп Гвардиола со спокойной душой отпустил игрока в «Боруссию» чуть меньше чем за 8 млн евро. 18-летний хавбек настолько хорош, что выдавил из «старта» Пулишича, который, казалось, надолго обеспечил себе место в основе. Магия Дортмунда снова сработала: теперь у Санчо нет отбоя от предложений.

5. Кай Хаверц

«Байер», 65 млн евро

Пожалуй, самый талантливый из молодых немцев игрок обитает в «Байере» и привлекает к себе внимание уже несколько лет. «Хаверц не поедет в Мадрид из-за школьных экзаменов» — весной 2017 года на сайте «Леверкузена» появилась новость, рассмешившая всех фанатов. Сейчас он один из лидеров клуба, постоянно появляется в команде Лева, а слухи о его переходе не дают покоя никому. Поговаривают, что Кай отправится покорять «Баварию» уже этим летом, хотя претендентов на полузащитника достаточно.

6. Федерико Кьеза

«Фиорентина», 50 млн евро

Отец Федерико — Энрико Кьеза когда-то выступал за «Фиорентину», где и позволил сыну получать профессиональное футбольное образование. Тут он достиг такого уровня, что имеет возможность забивать хет-трики в ворота «Ромы». Мадридский «Реал» уже протянул руки к молодому итальянцу, а генеральный директор «Юве» Фабио Паратичи «случайно» оставил в ресторане заметки с трансферными целями клуба, где фигурировало имя Кьезы. Однако Федерико ясно дал понять, что никуда уезжать из Флоренции не планирует.

7. Райан Сессеньон

«Фулхэм», 35 млн евро

Еще один 18-летний англичанин, претендующий на звание будущей звезды. Полузащитник «Фулхэма» стал первым игроком 2000 года рождения, забившим в АПЛ. В мае прошлого года в свои семнадцать Сессеньон был признан лучшим футболистом сезона в Чемпионшипе. «МЮ» уже присмотрел себе этот талант и готов отдать за него 50 млн евро нынешним летом. К тому же у Райана есть брат-близнец тоже из системы «Фулхэма», правда, не такой способный, но вполне подойдет в качестве бонуса.

8. Лука Йович

«Айнтрахт», 40 млн евро

Серб — лучший бомбардир Бундеслиги, часть лучшей атаки в Германии, первый автор пентатрика в истории «Айнтрахта» и просто лучшее открытие этого сезона в лиге. Ровно за год стоимость Йовича увеличилась в 20 раз. В составе «орлов» Лука играет на правах аренды: он принадлежит «Бенфике». Однако у немцев есть опция права выкупа футболиста за 12,5 млн евро. Планы Йовича на свое будущее пока неизвестны, но сейчас на него претендуют «Челси», «Барселона», «Реал» и «Бавария» во главе с Ковачем, который был инициатором его аренды.

9. Микель Оярсабаль

«Реал Сосьедад», 40 млн евро

Микель — новая испанская звезда, о которой все точно услышат в этом году, поэтому можно начинать учить его фамилию. Талант Оярсабаля открыл Дэвид Мойес в 2015-м. Собственно, это единственное, что оставил шотландец после себя в «Реал Сосьедаде». Текущий сезон стал самым важным для полузащитника: он забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу. Испанца сравнивают с Модричем, но далеко не по стилю игры. Микелю так же, как и обладателю «Золотого мяча», чужды дорогие автомобили, клубы, украшения и все остальные развлечения, характерные для футболистов.

10. Усеем Ауар

«Лион», 40 млн евро

Не Фекиром единым жив «Лион»: 20-летний француз – часть очень сбалансированного клуба прямо сейчас. Он попал в сборную открытий группового этапа Лиги чемпионов, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. А после сорвавшегося трансфера Де Йонга в «Сити» Гвардиола очень пристально смотрит в направлении Ауара. Футболист не дает никаких обещаний «Лиону» и радуется интересу со стороны чемпионов Англии.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press