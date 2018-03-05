Щедрость Салаха, поддержка от «Барселоны», новые правила в футболе. Главные новости недели

Салах творит благие дела, «Барселона» протягивает руку помощи, ФИФА вводит видеоповторы и четвертую замену, а в Англии — зимние каникулы. Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Салах оплатил сложную операцию ребенку

Еще одно доброе дело звезды сборной Египта

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах напомнил, что порой в человеческих силах решать вопросы жизни и смерти. Футболист взял на себя часть расходов по пересадке костного мозга ребенку из Египта и пообещал навестить мальчика, когда приедет в родную страну. «Мы смогли поговорить с отцом игрока, который рассказал ему о случае моего сына. Салах связался с нами и поговорил с ребенком по телефону. Так как сейчас Мохамед не в Египте, он сказал моему сыну, что будет навещать его, как только вернется. Общение с Салахом положительно влияет на здоровье сына. Они постоянно на связи», – рассказал отец больного ребенка.

Звезда сборной Египта в прямом смысле слова творит чудеса не только на поле, но и за его пределами. На средства футболиста строят школы и крытые футбольные поля в его родной деревне Нагриг. «Он прилетает к каждому Рамадану и вручает подарки местным детям. Возвращаясь, он всем без исключения дает автографы и фотографируется. С детства он совсем не изменился», – рассказывает его друг детства. Салах перечисляет деньги Ассоциации футболистов – ветеранов Египта и на проведение свадеб молодым парам. Когда правительству африканской страны было необходимо поступление финансовых средств для поддержки египетского фунта, Салах незамедлительно пожертвовал 210 тысяч британских фунтов.

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Возможно, именно благие дела вдохновляют игрока на выдающиеся результаты на футбольном поле. В текущем сезоне Салах отметился забитыми мячами в 26 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Это лучший показатель среди игроков топ-5 европейских лиг. Также египтянин стал первым игроком в истории АПЛ, забившим в одном сезоне 20 голов левой ногой.

«Барселона» поддержала подростка, спасшего 20 человек

Он был ранен во время стрельбы в американской школе

«Барселона» окажет медицинскую помощь 15-летнему Энтони Боргесу, пострадавшему во время стрельбы в школе Флориды в феврале. Виновником происшествия стал 19-летний бывший ученик школы Николас Круз. Он застрелил 14 подростков и трех учителей. Список жертв мог оказаться намного больше, если бы не подвиг Боргеса, закрывшего дверь в класс, что уберегло от гибели 20 человек. Венесуэльский подросток получил пять пуль – в спину, бедро и ноги, но остался жив.

Отец Энтони запустил краудфандинговую страницу для сбора средств на лечение сына. На призыв откликнулась «Барселона». Каталонцы предложили помощь своих врачей, а также прорекламировала кампанию по сбору средств на лечение и восстановление мальчика. Примечательно, что Энтони мечтает стать футболистом и в 2016-м провел два месяца в академии «блаугранас» в Лодерхилле (Флорида, США). «Мы сразу предложили помощь наших врачей, чтобы Энтони получил всю нужную хирургическую помощь и чтобы он как можно быстрее мог снова наслаждаться игрой в футбол. Энтони всегда мечтал о поездке в Барселону и встрече с игроками основного состава. Мы сказали его отцу, что будем счастливы это устроить», — гласит заявление «сине-гранатовых».

Игроки «Барселоны» подписали футболку для Энтони, а когда Боргес поправится, клуб организует ему встречу с Лионелем Месси. Сам аргентинец, кстати, попал в необычный скандал. Он недавно подвергся критике президента лоукостера Хавьера Санчес-Прието. По словам босса авиакомпании, в аэропорту Барселоны отказались строить новый терминал, из-за того что рядом проживает форвард «Барсы» и пролетающие самолеты мешали бы ему. Хотя официальной причиной запрета назвали угрозу экологии.

ФИФА одобрила четвертую замену и видеоповторы

Но собирается еще подумать, нужны ли они на ЧМ-2018

То, о чем давно говорили люди, обожающие смотреть футбол на ТВ, свершилось. ИФАБ – организация, которой по силам менять вечные футбольные правила и устои, одобрила использование видеоповторов в судействе. В состав ИФАБ входят футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также ФИФА, которая представляет все остальные национальные федерации. И раньше считалось, что это очень консервативная организация, которую тяжело убедить поменять в правилах хоть что-то.

Собрание состоялось в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. В роли председателя выступил президент ФИФА Джанни Инфантино. Чтобы лишний раз не собираться, на собрании единогласно одобрили еще возможность четвертой замены, если команды довели дело до дополнительного времени. «Решение об использовании четвертой замены на чемпионате мира-2018 в России будет принято на заседании совета ФИФА 16 марта», — добавил на заседании Инфантино. Впервые подобная практика была применена в матче Кубка конфедераций. В полуфинале турнира сыграли сборные Португалии и Чили. Не сумев определить сильнейшего в основное время, оппоненты получили возможность сделать дополнительную замену в экстратаймах.

Показать все, что скрыто. Как в топ-лигах Европы относятся к видеосудейству

Делегатам представили результаты независимого анализа использования системы видеоповторов. Исследование проводилось Левенским католическим университетом с марта 2016 года: наверняка решили, что католики врать не будут. Заодно в ФИФА определились, в каких случаях судьи могут смотреть на телеэкраны: а) фиксация гола; б) назначение пенальти; в) прямая красная карточка; г) ошибка в идентификации игрока, которому выносится наказание. Похоже, ИФАБ и ФИФА понравилось разбираться в технике, и они одобрили использование электронного и коммуникационного оборудования, компактных мобильных девайсов в технической зоне, но исключительно для тренерских/тактических задач или для обеспечения безопасности игроков.

В Англии решили, что им нужны зимние каникулы

Во время них можно будет сыграть Матч всех звезд АПЛ

В Англии со следующего сезона появится зимний перерыв. FA приняла решение о переносе всех матчей пятого раунда Кубка Англии на середину недели, что позволит создать окно приблизительно в две недели в начале февраля. С предложением ввести зимний перерыв давно выступали некоторые руководители и тренеры клубов Премьер-лиги, которые жаловались на большое количество травм у игроков из-за слишком плотного графика. Раньше их не слушали, а теперь, видимо, услышали.

Пауза должна стать ежегодной. Ее введение должно способствовать улучшению результатов английских клубов в еврокубках, а также сборной Англии на международных турнирах. Вот только руководству АПЛ придется выплатить неустойку иностранным телеканалам за перенос матчей, но лига готова на это пойти. А чтобы в течение двух недель в Британии было бы не скучно, с необычным предложением выступил нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Он хочет провести Матч всех звезд чемпионата Англии. «Вот вам идея… В НБА проводится Матч всех звезд. Почему бы нам не провести такой в АПЛ? Север против Юга, фанаты будут голосовать. Что думаете, FA?» – написал Лукаку в твиттере.

Видимо, вспомнив, что Англия – страна консерваторов футбола, клубы АПЛ решили, что с реформами не надо перебарщивать, и не стали спешить вводить видеоповторы. У них есть вопросы по поводу эффективности работы системы VAR. Сейчас она используется в Кубке Англии и Кубке лиги. Широкий резонанс вызвал матч между «Тоттенхэмом» и «Рочдейлом» (6:1), когда во время игры дважды были задействованы видеоповторы, а гол с пенальти был отменен, так как Сон Хын Мин остановился во время разбега. Клубы могут быть согласны на использование системы только при спорных вопросах в ключевых эпизодах, которые могут повлиять на исход матча.

Текст: Юрий Алеманов, Никита Котов

Фото: Global Look Press

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