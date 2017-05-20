Шахматная задача. Илья Казаков — о составе сборной России на Кубок конфедераций

Тридцать игроков на австрийском сборе, двадцать три — в итоговой заявке на Кубке конфедераций. Это не кроссворд, это не игра на выбывание. Это нечто иное.

Черчесов всегда напоминал мне шахматиста, для которого важно иметь в голове не только план Б, но и схемы, предусматривающие любое иное развитие событий – от В до Я. Во многих своих интервью, еще с тех дней, когда он был игроком, Черчесов резко реагировал на любые шутливые намеки о необычности фигуры вратаря для футбольного поля и футбольного мира. И говорил о том, что голкиперам чаще приходится играть головой – дабы оценивать происходящее на ход-другой, а то и третий.

Неудивительно, что, став тренером, он не изменил этой привычки. И что еще важно, Черчесов не только подмечает детали, но и крайне внимательно анализирует чужие ошибки. Не только свои. Чтобы учиться на них.

Год назад у Леонида Слуцкого не оказалось плана Б, когда из-за травм выбыли две центральные фигуры в его модели игры сборной. Дзагоев и Денисов пропустили Евро-2016, поставив команду на грань катастрофы. Альтернативы им не было, масштабный процесс обновления состава еще не начался – и в итоге опорная зона сборной оказалась неконкурентоспособной не только по сравнению с соперниками, но и с самой собой – даже месячной давности.

Итоги той истории известны. Слуцкий дал оглушительное интервью, разделив ответственность за результаты с игроками, покинул сборную и поклялся себе никогда больше к работе в ней не возвращаться. Президент РФС, вопреки установившейся многолетней традиции, на этот раз пост сохранил, и это, пожалуй, было единственное футбольное чудо в стране в то грустное лето.

Сейчас же все иначе. Претензии к Черчесову – те, что сопровождали сборную в первые месяцы ее нового существования, – постепенно сошли на нет. Тема Кокорина перестала волновать аудиторию. Игроки «Ростова» оказались в команде, как того хотелось многим, а гастроли сборной по стране и оглушительный успех «Спартака» вновь подняли планку интереса к футболу.

Год назад Россия действительно была нефутбольной страной. Разочарование, апатия, скепсис – эти три слова можно было бы написать на автобусе сборной, если бы практика нанесения девизов на борт машины существовала бы не от турнира к турниру, а на постоянной основе. Сейчас же преобладают иные настроения. Ожидание, интерес и… пожалуй, терпение. Очень сложно говорить о надежде и вере перед таким крупным турниром, как Кубок конфедераций. А вот адекватных оценок добавилось.

Потому что уже понятно, чего сборная не может. Понятно, в какую сторону движется команда. До конкретики еще далеко, и эта неопределенность, полагаю, беспокоит Черчесова больше, чем нас с вами. Потому что он сейчас на половине пути. Потому что многие из его игроков никогда не выступали в крупном турнире, а некоторые из них — даже в еврокубках. И выходить играть с листа в Кубке конфедераций – то еще испытание, если вспомнить рефреном проходящую фразу в интервью сборников после чемпионата мира в Бразилии: «Нам не хватило опыта таких матчей, напряжение оказалось слишком сильным».

Черчесов рассказал, что ездил на базу ЦСКА еще раз переговорить с братьями Березуцкими. Полагаю, его действительно беспокоит центр обороны – Васин, Семенов, Джикия, Кутепов, – любой из них, несмотря на возраст, не может похвастаться опытом международных матчей. Более того, сочетание основных центральных защитников до сих пор загадка.

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Для молодой команды, которая только строится, это обычное дело. Вспомните, как Хиддинк в считающемся у нас эталонном 2008-м начинал турнир с Широковым и Колодиным в роли центральных защитников, а заканчивала его пара Игнашевич–Василий Березуцкий. И ведь вся эта компания была не чета нынешним в плане все того же опыта и игровых навыков в текущий момент.

Тем интереснее и важнее роль Дзагоева в этой сборной. Игрока, который получил приз лучшего футболиста матча на Евро-2012 после эталонной для нашей команды игры с Чехией. Казалось, за тем признанием последует невиданный взлет, но удивительным образом Дзагоев так за сборную на крупных турнирах по большому счету и не сыграл. В Бразилии были только выходы на замену во вторых таймах, когда армейцам проявить себя так и не удавалось. Во Францию он не поехал.

Дзагоев и Дзюба – две фигуры, которые должны были стать ключевыми в команде Черчесова, но из-за постоянных травм так пока ими и не стали. Тренер оказался в странной ситуации: когда игнорировать звезд невозможно, но при этом нереально быть до конца уверенным, что они окажутся в состоянии сыграть по состоянию здоровья. Казалось бы, и одного и другого есть кем заменить. Заиграл Бухаров в «Ростове», прилично заматерел Зобнин. Но сказать, что в нашем футболе много таких, как Дзагоев и Дзюба, – погрешить против истины.

Странное дело, Алан дебютировал в сборной еще в 2008-м. Только Акинфеев и Жирков из нынешних сборников помнят, что это такое – быть в обойме Хиддинка. Но несмотря на свои полсотни матчей в национальной команде, не было турнира, про который Дзагоев сказал бы, что он им полностью удовлетворен.

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На Кубок конфедераций все смотрят как на генеральную репетицию перед чемпионатом мира. И это если и не последний шанс для армейца заявить о себе как о лидере сборной, то что-то очень близкое к этому. Трио Головин, Миранчук, Зобнин все увереннее пытается поделить между собой влияние в полузащите команды. Все заметнее претендует на статус игроков стартового состава.

Дзагоев всегда был хорош именно как футболист основы. Держать такого игрока на скамейке запасных себе дороже. Если ему хватит здоровья, он может стать тем самым ключевым игроком для команды этим летом. Если хватит.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»