Сергей Рыжиков: «Бердыев – человек восточный, его надо понять и простить»

Автор: Максим Михалко 0

У двукратного чемпиона России Сергея Рыжикова вся карьера состоит из увлекательных сюжетов. По молодости он долго ждал шанса на скамейке, а громко заявлял о себе только в арендах. В Премьер-лиге заиграл только в 27. В одной команде провел 10 лет, и все трофеи у «Рубина» с Рыжиковым теперь совпадают. Найдете второго такого в российском футболе? Не собирается нынешний голкипер «Крыльев Советов» стоять в общем ряду и после того, как повесит бутсы на гвоздь. В то время как опытные вратари плавно переходят в тренеры для своих бывших конкурентов, Сергея Рыжикова манит ответственность главного тренера.

Рыжиков

Лицензия тренера

Перед Новым годом вы вместе с другими действующими и уже бывшими футболистами получили тренерскую лицензию  категории «А». Кого теперь  можете тренировать?

— В качестве помощника — команду Премьер-лиги и ФНЛ. А в ПФЛ с этой лицензией могу быть и главным тренером.

Если, например, через полгода поступит предложение возглавить команду второго дивизиона, готовы будете быстро поменять статус?

— О столь внезапных изменениях в карьере не загадываю. В первую очередь потому, что намерен еще поиграть. Не наигрался. Но в перспективе о тренерской карьере думаю, к ней готовлюсь. Даже футбол по телевизору сейчас смотрю не как болельщики или даже вратарь, а как тренер.

На что обращаете внимание, когда сидите перед монитором?

— На расстановку игроков, на то, как меняются их действия. Анализирую любые изменения: задумываюсь о причинах перестановок на поле, о том, из чего в конкретном матче мог сложиться результат. Я давно веду свои записи — на них теперь тоже больше внимания обращаю. Изучаю, сопоставляю, анализирую.

— В будущем видите себя главным тренером?

— Да. Мне интересно отвечать за весь процесс, за всю команду. Понимаю, что этому еще много предстоит учиться, что работа у главного тренера тяжелая. Но интересная.

— Кто из вашей группы, с которой в декабре сдавали экзамены, уже полностью перестроился и стал смотреть на футбол исключительно тренерскими глазами?

— Ой, я даже об этом и не задумывался. Я все-таки продолжаю играть. Да, некоторые ребята уже работают тренерами – Саша Кержаков, например. Но мы с ним подробно на эту тему не беседовали.

Сообщалось, что появление на экзамене Владимира Габулова вызвало в группе оживленные шутки.

— Володя подъехал, когда все уже собрались. А он же теперь министр спорта Северной Осетии. Вот и подкололи его вопросом: «А что, министр без мигалки разве по городу ездит?» (Смеется.) С экзаменом Габулов справился очень уверенно. Мы все за него порадовались.

Рыжиков

Тихонов и время

 — Вы сказали, что в футбол еще не наигрались. Но в «Рубине» завоевали все российские трофеи, выступали в Лиге чемпионов. В Самаре даже часть этого повторить, скорее всего, не получится. В чем мотивация продолжать карьеру в 38 лет?

— Я не готов пока остаться без футбола. Он мне продолжает приносить удовольствие. Всегда с удовольствием еду на тренировку, по-прежнему готов работать на результат, нравится приносить пользу команде. Не только на поле во время матчей, но и в тренировочном процессе, подсказками, делиться советами из своего опыта. Этот образ жизни для меня до сих пор необходим.

Внесем ясность: сколько действует ваш контракт с «Крыльями Советов»?

— Еще почти полтора года — до конца следующего сезона.

Последний для вас сезон в «Рубине» стал одновременно и первым, когда вы не были безоговорочно основным вратарем. Что вам обещали в Самаре?

— Ничего. А что мне могли пообещать? Кроме того, что я буду постоянно тренироваться и получу шанс выйти на поле. Никаких разговоров о своем статусе, о том, сколько буду играть, я не заводил.

Ильзат Ахметов: «Раньше я ломал нос сопернику на поле. Теперь приходится себя контролировать»

Что не получалось у «Крыльев» при Андрее Тихонове?

— На мой взгляд, Андрею Валерьевичу не хватило времени. В межсезонье состав команды заметно поменялся, некоторые футболисты пришли уже после начала чемпионата. При этом нескольких игроков для усиления команды взять не получилось. В начале сезона были объективные сложности, поэтому результат страдал. Но рассталась команда с Андреем Тихоновым на хорошей ноте, все ребята его поблагодарили за работу и пожелали успеха. Я, конечно, тоже.

Рыжиков

Рамки Божовича

— До приезда в Самару Миодрага Божовича какие отзывы слышали о нем?

— В работе мы раньше не пересекались. Но по отзывам других футболистов знал, что у Божовича в командах все по-европейски. Ожидания совпали с увиденным.

А что значит «по-европейски»?

— Подход к тренировочному процессу. Занятия не очень длинные, но почти всегда достаточно интенсивные и увлекательные. Просто так мы почти не бегаем — все упражнения построены на работе с мячом. Хотя и у Тихонова тренировочный процесс строился в основном через мяч.

— Что еще выделяет Божовича?

— Раскрепощенная атмосфера в команде и большой демократизм. Нет строгих правил поведения за пределами поля, нет запретов на что-то. К такому подходу надо было еще привыкнуть.

То есть Божович либерален вообще во всем?

— Естественно, рамки допустимого должны быть. У Божовича они тоже есть. Просто эти рамки у Миодрага шире, чем у многих российских тренеров.

Рыжиков

«Рубин»

Высокая посещаемость матчей в Самаре бросилась в глаза после пустых трибун в Казани?

— Да, приятно, что на многих матчах «Крылья» поддерживает столько болельщиков. Вдвойне приятно, что это происходит на шикарном новеньком стадионе, построенном к чемпионату мира. Ну а о разнице с Казанью… С одной стороны, у «Рубина» в российском футболе есть большие достижения, но есть, наверное, и объективные факторы, мешающие собирать больше зрителей.

— Какие могут быть объективные факторы пустых трибун на «Казань Арене» – в городе с населением больше миллиона человек?

— Думаю, «Рубин» в некоторой степени становится заложником высокого спортивного уровня Казани. У людей есть выбор и кроме футбола. В первую очередь это хоккей, волейбол, баскетбол. Допускаю, эти виды спорта по чуть-чуть у «Рубина» болельщиков забирают. Ну и результаты, конечно. Когда мы выигрывали чемпионат или хотя бы претендовали на медали, постоянно выступали в еврокубках, играли там с «Барселоной», «Интером» и «Челси», посещаемость была хорошей. Даже несмотря на то, что играли на старом стадионе.

Когда я был в Казани, слышал мнение местных коллег и болельщиков о низкой посещаемости «Казань Арены». Есть мнение, что люди устали от сотрясающих «Рубин» скандалов. Которые были до ухода из клуба Бердыева, продолжились после его ухода и снова происходят при нем.

— Сомневаюсь, что это влияет. Думаю, болельщиков в первую очередь интересует происходящее на поле. Улучшатся у команды результаты — на трибунах народу прибавится. Ну и еще одна из причин такой низкой посещаемости, думаю, в маркетинге. Возможно, не хватает «Рубину» менеджеров, которые могли бы привлекать людей на стадион зрелищем, развлекать чем-то новым и необычным.

А может быть, пустые трибуны – это еще и ответ болельщиков на закрытость, которая опять стала визитной карточкой «Рубина» после возвращения Бердыева?

— Я помню Курбана Бекиевича до его ухода из «Рубина». И если сравнивать, то после возвращения он стал более открытым. Сейчас как в инстаграм ни зайду, «Рубин» то открытую тренировку проводит, то футболисты детей в школах и больницах посещают. Раньше в клубе такой активности не было.

— Но в остальном-то «Рубин» при Бердыеве прежний. Главный тренер общается с журналистами, лишь когда ему это надо самому, а футболисты от журналистов шарахаются…

— Я все-таки уже не нахожусь в команде, не знаю, как у них там это происходит. Хотя примерно о происходящем в «Рубине» представляю. Что сказать? Курбан Бекиевич — восточный человек, наверное, у него специфический взгляд на жизнь команды. Это надо понять и простить.

После 10 лет в «Рубине» ваш уход из клуба оставил осадок недосказанности. Когда вы поняли, что ваш статус безоговорочно первого номера начал меняться?

— Насчет безоговорочного — так себя воспринимать нельзя. Сколько бы у вратаря заслуг ни было, право на место первого номера нужно доказывать каждый день и на каждой тренировке. Сегодня, допустим, ты основной, но завтра все может поменяться. Это касается любой команды. Вот, например, Женя Конюхов в «Крыльях» выступает уже шесть лет, давно себя здесь зарекомендовал. Возможно, и ему было не очень приятно, что пришел Рыжиков и будет конкурировать.

Мы все-таки о вашей ситуации в «Рубине» говорили.

— Да. Замечу, что у меня и к Курбану Бердыеву, и к Виталию Кафанову всегда было уважение и доверие. Когда они вернулись в «Рубин», я понимал, что, наверное, в прежнем объеме играть уже не буду, понимал, что право на место первого вратаря предстоит снова доказывать. Но предполагал, что это будет выглядеть… и нашим и вашим. А уже на первом сборе несколько ситуаций заставили насторожиться. Некоторые поступки и фразы стали для меня тревожным звоночком. Я стал замечать, что отношение ко мне уже другое и в долгосрочные планы тренерского штаба я не вхожу.

— Известно, что Бердыев с вратарями напрямую не общается. Но с Кафановым-то вы говорили?

— Виталий Витальевич пытался донести до меня свое видение ситуации. Возможно, ему стоило это сделать более доходчиво. Или же это я не смог его понять. Подчеркну, что я всегда к ним с Бердыевым относился с большим уважением и менять отношение не собирался. Но, наверное, они сами решили со своей стороны это сделать.

Виталий Кафанов: «Те, кто называет «Ростов» вторым «Рубином», до конца не понимают футбол»

Тем не менее вы в начале прошлого сезона играли, но звучало мнение, что ошибались и это стоило «Рубину» очков.

— Согласен. Старт чемпионата тогда оказался достаточно успешным для команды («Рубин» занимал место в верхней половине таблицы. – Ред.), но неудачным для меня. Потом со мной в воротах мы уступили в гостях «Спартаку» и дома «Уралу». Понимаю, что если команда пропускает и проигрывает, основания для замены вратаря появляются. К тому же Рыжиков – это не Касильяс, не Буффон и не Нойер: незаменимым себя не считаю. Вопрос только остался к форме, в которой меня заменили. Объяснили бы мне все уважительно и обстоятельно — вопросов бы не осталось. А та форма, в которой меня отодвинули, не очень приемлема.

Рыжиков

Пивзавод

— Как будущий тренер, вы сделали выводы из той истории?

— Конечно. Кроме специальных футбольных аспектов, я считаю, во взаимоотношениях тренера с футболистом должны обязательно быть три вещи: доверие, уважение и честность. На них и должна строиться работа. А когда чего-то из этого не хватает, возникает недопонимание.

— Вернемся в Самару. Кроме футбола каким-нибудь спортом там в качестве зрителя увлеклись?

— Нет. Пока никуда еще не ходил. Знаю, в Самаре есть и хоккейная команда, и баскетбольная, но пока не выбирался. Даже на местном пивзаводе еще на экскурсии не был. (Смеется.) Хотя часто мимо него проезжаю. А как выдается выходной, обычно еду к семье в Казань.

— Пару лет назад вы говорили, что после завершения карьеры останетесь там жить. Те планы в силе?

— Нет, поменялись. Сейчас мы строим дом в Белгородской области, планируем потом переехать туда. Но загадывать не могу. Допускаю, что пройдет полгода – и планы снова поменяются.

Как поживает ваша футбольная школа в Казани?

— Все хорошо: тренеры стабильно работают. Но у нас занимаются маленькие дети — с 3 до 7 лет, на данном этапе для нас главное — увлечь их футболом, дать возможность играть и развиваться. Серьезно же о перспективе в футболе говорить в этом возрасте смысла нет.

А связь с родной школой поддерживаете?

— Конечно. Когда приезжаю в Шебекино, посещаю свою футбольную школу. Мои тренеры до сих пор там работают.

Текст: Максим Михалко
Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Максим Михалко

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ильзат Ахметов

Ильзат Ахметов: «Раньше я ломал нос сопернику на поле. Теперь приходится себя контролировать»

Владимир Высоцкий

«Комментатор из своей кабины…». Гид по самой известной футбольной песне Владимира Высоцкого

Хеведес

«Я обычный парень, который хочет везде успевать вовремя». История чемпиона мира Бенедикта Хеведеса

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 