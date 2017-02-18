Сердце «Челси». Как Фрэнк Лэмпард завершил игровую карьеру

С именем Фрэнка Лэмпарда ассоциируются главные победы «Челси» в новейшей истории клуба. Это харизматичный и трудолюбивый игрок, который всегда мог сплотить команду вокруг себя. Фрэнк бил рекорд за рекордом, став одним из лучших английских футболистов XXI века. А поклонники компьютерных игр серии FIFA еще долго будут вспоминать слова комментатора Юрия Розанова: «Сердце «Челси», диспетчер «Челси».

«Мне в жизни просто так ничего не доставалось — ни на поле, ни за его пределами. Я ценю в жизни то, что имею, потому что меня с детства учили, что награда следует только за тяжелым трудом»

Фрэнк Лэмпард

За свою карьеру Фрэнк Лэмпард получил массу наград, но в Книгу рекордов Гиннесса попал после ухода из «Челси». Сезон-2014/15 Фрэнк проводил в составе «МанСити». После выхода на замену в домашнем матче против «Челси» он сравнял счет и помог «горожанам» уйти от поражения. «Синие» стали рекордным, 39-м, клубом АПЛ, которому Лэмпард забивал хотя бы один мяч. «Это довольно сложная ситуация. Я не был бы профессионалом, если бы не вышел на поле и не сделал свою работу. Так что у меня смешанные чувства», — заявил Фрэнк, которому после матча аплодировал весь стадион.

«Я брал его тренироваться в ближайший парк. Да, случалось, что я доводил его до слез, но он воспринимал все правильно. И он показал, что у него есть характер»

Фрэнк Лэмпард-старший

Первым клубом Лэмпарда стал «Вест Хэм», за который ранее играл его отец Фрэнк Лэмпард-старший, а тренером лондонцев был его дядя – Харри Реднапп. Этого оказалось достаточно, чтобы юный полузащитник подвергался нападкам со стороны фанатов клуба, которые считали, что он попал в состав только из-за родственных связей. В 17 лет Фрэнка отправили получать игровую практику в аренду в «Суонси». «Какого хрена ты тут забыл? Вали домой, лондонский ублюдок» – такими словами его встретили фанаты на юге Уэльса. Проведя за «лебедей» 9 матчей, англичанин вернулся в Лондон и только в сезоне-1997/98 смог пробиться в основу «Вест Хэма». Он не обладал особыми талантами, но добился заметного прогресса за счет упорства и трудолюбия. С «молотобойцами» хавбек завоевал свой первый трофей – Кубок Интертото, а пару сезонов спустя «Челси» заплатил за трансфер игрока 11 млн фунтов.

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«Фрэнк не из тех, кто много болтает. Он довольно тихий. Он настоящий лидер: ведет за собой забитыми голами и тем, что он делает на поле, а не с помощью слов»

Дидье Дрогба

Журналисты называли Лэмпарда переоцененным игроком и считали сумму трансфера чрезмерно завышенной, но это не смущало Фрэнка. Под руководством Клаудио Раньери он играл в центре полузащиты, но после прихода Жозе Моуринью получил больше свободы и начал чаще выдвигаться в атаку. В сезоне-2004/05 «синие» впервые за 50 лет стали чемпионами Англии благодаря победному дублю Фрэнка в ворота «Болтона». По итогам 2005 года он уступил лишь Роналдиньо в борьбе за «Золотой мяч». В следующие пару лет Лэмпс вместе с «Челси» выиграл все главные английские трофеи: Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок. Но «пенсионерам» никак не удавалось взять Кубок чемпионов. Дважды «Челси» уступал в полуфинале «Ливерпулю», один раз – «Барселоне» после ужасного судейства Тома Эвребе. Но ближе всего к победе они были в 2008 году. Несмотря на смерть матери в апреле, он смог принять участие в решающих матчах. А финале забил в ворота «МЮ», однако «синие» проиграли в серии пенальти.

«Лэмпард – величайший игрок в истории «Челси». Для меня было большой честью играть вместе с ним. Он был самым лучшим тренером, вдохновлявшим меня и всех в клубе»

Джон Терри

В 2012 году Лэмпарду и компании наконец удалось осуществить мечту фанатов и владельца клуба Романа Абрамовича – выиграть Лигу чемпионов. В следующем сезоне «синие» победили в Лиге Европы, а Фрэнк забил 203-й гол за «Челси», став лучшим бомбардиром в истории клуба. Год спустя он покинул команду, в которой провел 12 лет и стал ее символом. Его английская карьера продлилась еще один сезон, после чего он переехал за океан. В Америке его ставили на первое место в списке худших трансферов в истории МЛС. Всему виной были его травмы и зарплата в 6 млн долларов. Но и там он оставил след. В период с июня по сентябрь 2016 года Фрэнк выдал ударный отрезок, забив 12 голов. В октябре «Нью-Йорк Сити» впервые вышел в плей-офф, а Лэмпард оформил первый хет-трик в истории клуба.

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«Я хотел бы вернуться в «Челси» в будущем — в роли менеджера или даже в качестве простого болельщика, который наблюдает за матчами с трибун. Если и есть клуб, где я хотел бы работать, то все знают его имя»

Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард не раз показывал себя умной и разносторонней личностью. В 2009 году игрок прошел тест на IQ, в котором набрал более 150 баллов и получил оценку «гений или почти гений». В 2013 году он стал автором детских книг, решив с пользой проводить время в поездках между матчами. По словам Лэмпса, у него была четко отлаженная система подготовки к матчам: массаж вечером перед игрой, каждый раз одна и та же еда – паста и рыба. В феврале Фрэнк объявил о завершении карьеры, и теперь болельщики «Челси» будут ждать легенду на тренерском мостике любимого клуба.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press