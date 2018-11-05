«Сент-Этьен» творит невероятное, фанаты «Монако» в гневе, а «ПСЖ» устанавливает рекорд. Главные события 12-го тура Лиги 1

Возвращение «крокодилов», красивый поступок тренера «Нанта» и чемпионский график «Монпелье». Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Исторический рекорд «ПСЖ»

«ПСЖ» снова победил. Команда Томаса Тухеля обыграла идущим вторым «Лилль», благодаря очередным голам Неймара и Мбаппе. Это победа стала парижан уже 12 подряд на старте сезона. Таким образом, «ПСЖ» стал первым клубом в истории топ-5 европейских лиг, которому удалось набрать такой ход по чемпионату.

Беда «Лиона»

«Лион» уже почти три года не может одолеть «Бордо». не получилось победить и в этот раз. Причем, «львы» были очень близки, чтобы забрать себе 3 очка. Но удар с лета от Корнелиуса, сделал счет ничейным.

Le syndrome du commentateur Canal a encore frappé, ça va finir sur @jplusun ça 😂 1-1 #OLFCGB pic.twitter.com/Sle8Aa3Vef — Second Poteau FC (@SecondPoteauFC) November 3, 2018

Очередной провал тонущего «Монако»

«Монако», видимо, решил победить «Реймс», не нанося удары по воротам соперника. Ну иначе как объяснить то, что монегаски за весь матч пробили лишь трижды (1 в створ). Возможно, они хотели продлить серию голкипера «Реймса» Эдуара Менди, который снова провел сухой матч и имеет в своем активе 8 «сухарей». Победу хозяевам принес точный удар Кафаро. «Монако» же не побеждает уже в 14 матчах к ряду. Это худшая серия для клуба за последние 50 лет. Неудивительно, что после матча футболистов княжан ждал неприятный разговор с болельщиками.

Победа за счет соперника

«Ницца» одержала вторую победу подряд. Дома «орлы» победили «Амьен». В конце первого тайма Маолида выполнил навес в штрафную, и Гуано, элегантно подставив голову, отправил мяч в свои ворота. Этот гол и стал победным для подопечных Патрика Виейра.

#OGCNASC — Le but contre-son-camp de Gouano qui permet à Nice d'ouvrir le score : pic.twitter.com/JKnZ5NIKez — La Causerie de L1 Vidéos (@Causeriedel1V) November 3, 2018

Возвращение тура

«Ним» вернулся. Команда не могла победить на протяжении 9 матчей и голодная до побед, выместила всю злость на «Дижоне». Уничтожение гостей уже началось на 5 минуте, когда счет в матче открыл Буанга. Затем шикарный гол со штрафного забил Саванье. Во втором тайме свой второй гол забил Буанга, а также отличился Бриансон.

Un tweet qui commençait à me manquer les lendemains de matches#DFCONO @beinsports_FR pic.twitter.com/0ss8XXMMra — Philippe Petit (@pequenyo30620) November 4, 2018

Чумовой камбэк «Сент-Этьена»

Этот матч здорово потрепали нервишки болельщикам. Счет в матче открыли гости. Павлович воспользовался оплошностью голкипера «Сент-Этьена» Рюффье, который не смог зафиксировать мяч. Однако уже через 2 минуты Дьони сравнял счет, оказавшись расторопней всех в штрафной, и головой отправил мяч в сетку. На 45-ой минуте Дебюши вывел «зеленых» вперед, откликнувшись на навес Колодзейчака. Но уже в добавочное арбитром время, «Анже» смог забить. Вначале Ндойе умудрился попасть в перекладину, но на второй волне атаки Павлович покатил на Те, полузащитник пробил в ближний угол. Уже во втором тайме гости снова вышел вперед. Те сделал заброс в штрафную, Баокен опередив защитника, забил свой 3-й гол в этом сезоне. Но опять радость «Анже» была не долгой. Манко грудью отправил мяч в свои ворота. А на 89-минуте Амума мощно пробил из пределом штрафной и добыл для клуба победу.

#ASSESCO — Le but de Romain Hamouma qui permet à Saint-Etienne de mener 4-3 : pic.twitter.com/LhPtfN9Q3R — La Causerie de L1 Vidéos (@Causeriedel1V) November 4, 2018

Поступок тура

Тренер «Нанта» Вахид Халилходжич перед игрой со «Генгам» совершил очень простой, но в то же время великодушный поступок. А именно поздоровался со своими болельщиками, кому-то пожал руку, а кому-то «дал пятюню».

Ovationné à son arrivée, Vahid Halilhodzic prend le temps de saluer chaque supporter un par un 👋🏼#FCNEAG pic.twitter.com/tdQILtN9vB — FC Nantes (@FCNantes) November 4, 2018

Матч тура

«Монпелье» идет по чемпионскому графику. В сезоне 2011/2012, когда команда выиграла золото к 12 тура она успела набрать 23 очка (7 побед, 2 ничьи и 2 поражения). В этом сезоне «паладины» после 11 туров имели 22 очка, проиграли лишь единожды, да и пропустили лишь 7 мячей. На этот раз в гости к клубу пожаловал «Марсель». И если в первом тайме зрители голов не увидели. То после перерыва сразу три гола залетели в ворота «Олимпика». Дубль оформил Лаборд и еще один мяч записал на свой счет Ласн. «Монпелье» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

«Скилы» Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» снова отжигает.

Голы тура

В этом туре было забито два сумасшедших гола со штрафных:

Саванье («Ним»)

#DFCONO Le magnifique coup franc de Téji Savanier 😍 pic.twitter.com/fMyEdvTrt1 — Alex (SerialKiffeur) (@Alex_InDaHouse2) November 3, 2018

Градель («Тулуза»)

Цитата тура

«Это поражение вызывает больше тревоги, чем предыдущие проигрыши. У нас было мало шансов забить гол, мы проиграли множество единоборств. Сейчас мы совершенно не справляемся».- заявил Тьерри Анри после поражения от Реймса.

Результаты тура

ПСЖ – Лилль – 2:1 (0:0)

(Мбаппе. 70, Неймар, 84; Пепе, 90 – с пенальти).

Лион – Бордо – 1:1 (1:0)

(Ауар, 45; Корнелиус, 73).

Кан – Ренн – 1:2 (0:0)

(Кривелли, 90; Юну, 60, Сарр, 69)

Реймс – Монако – 1:0 (1:0)

(Кафаро, 24).

Ницца – Амьен – 1:0 (1:0)

(Гуано, 38).

Страсбур – Тулуза – 1:1 (0:0)

(Мотиба, 51; Градель, 72).

Дижон – Ним – 0:4 (0:2)

(Буанга, 5, Саванье, 30, Буанга, 65, Бриансон, 87).

Нант – Генгам – 5:0 (1:0)

(Сала, 43 – с пенальти, 83, Ронжье, 63, Туре, 70, Андрей Жиротто, 78).

Сент-Этьен – Анже – 4:3 (2:2)

(Дьони, 26, Дебюши, 45, Манко, 73 – в свои ворота, Амума, 89; Павлович, 24, Те, 45, Баокен, 71).

Монпелье – Марсель – 3:0 (0:0)

(Лаборд, 51, 62, Ласн, 70).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ) — 11, Сала (Нант) — 10, Неймар (ПСЖ) — 9 голов.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press