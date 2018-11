«Сент-Этьен» творит невероятное, фанаты «Монако» в гневе, а «ПСЖ» устанавливает рекорд. Главные события 12-го тура Лиги 1

Возвращение «крокодилов», красивый поступок тренера «Нанта» и чемпионский график «Монпелье». Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Исторический рекорд «ПСЖ»

«ПСЖ» снова победил. Команда Томаса Тухеля обыграла идущим вторым «Лилль», благодаря очередным голам Неймара и Мбаппе. Это победа стала парижан уже 12 подряд на старте сезона. Таким образом, «ПСЖ» стал первым клубом в истории топ-5 европейских лиг, которому удалось набрать такой ход по чемпионату.

Celebrating our record-breaking 1⃣2⃣th straight win with our 1⃣2⃣th man! 🙌

🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/nob1mYfmcq

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 3, 2018