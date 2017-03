Сделка с дьяволом. Реакция социальных сетей на выход «Челси» в полуфинал Кубка Англии

В матче четвертьфинала Кубка Англии «Челси» не без труда одержали победу над «Манчестер Юнайтед». Единственный гол на 51-й минуте забил Н’Голо Канте. Еженедельник «Футбол» предлагает вам ознакомиться с реакцией социальных сетей на победу команды Антонио Конте над «красными дьяволами».

We continue our way to the next round. Always a pleasure to score for the team and for the fans. En route pour le prochain tour. Toujours un plaisir de marquer pour l’équipe et pour les fans! @chelseafc Публикация от N’Golo Kanté (@nglkante) Мар 13 2017 в 3:16 PDT

Н’Голо Канте за короткий промежуток времени превратился в настоящего лидера лондонской команды.

Давид Де Хеа умеет проигрывать достойно.

Fuck off you fucking fuck. — Craig Norwood (@CraigNorwood) 13 марта 2017 г.

А, вот, фотографу «Манчестер Юнайтед» Крейг Норвуд стоит сдерживать свои эмоции. Вряд ли нужно переводить этот твит.

Bloody hell, if @nglkante starts scoring goals as well he’ll become the best midfield player ever. — Gary Lineker (@GaryLineker) 13 марта 2017 г.

У Гали Линекера есть свое мнение на каждое событие. Сейчас, к примеру, эксперт считает, что Канте нужно забивать голы, чтобы стать лучшим полузащитником в мире.

Jose was right — #MUFC fans were amazing tonight. Thank you for your incredible support — bring on Thursday! pic.twitter.com/mzMk2JCK9l — Manchester United (@ManUtd) 13 марта 2017 г.

А вот Жозе Моуринью думает, что залог трудовой победы — это хорошая поддержка болельщиков.

Если бы вы были игроком «МЮ», то ваше настроение совершенно точно стало бы лучше. Здесь португалец гордится своими игроками и болельщиками.

‘We controlled the game when we needed to, and job done, we’re through!’ We tried but unfortunately no goal for us. Proud of our team and our supporters! Thank you for your support. 🔴 — Eric Bailly (@ericbailly24) 13 марта 2017 г.

Эрик Байи также попытался подбодрить своих партнеров.

Гари Кэхилл считает, что секрет такой тяжелой победы — контроль мяча.

Unfortunate situation and result but what a shift the 10 men put in tonight. Marcos Rojo should have been sent off for stamp on Eden Hazard, says Alan Shearer https://t.co/cCTFIN7ucUpic.twitter.com/FOc6xz4faB — Mirror Football (@MirrorFootball) 13 марта 2017 г.

Реакция английских СМИ на эпизод с участием Эдена Азара и Маркоса Рохо была разная. Но Mirror уверен, что защитника нужно было удалять с поля

Игрок «Юнайтед» Джо Райли недоволен результатом четвертьфинала Кубка Англии. Но молодой футболист отмечает действия Маркоса Рохо и Эшли Янга.

