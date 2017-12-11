Сборная России поедет на ОИ-2018, составы команд на Матч звезд КХЛ, рекорд Артемия Панарина. Главные хоккейные новости недели

Сборная России по хоккею поедет на Олимпийские игры под нейтральным флагом, объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ, Артемий Панарин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Еженедельник «Футбол-Хоккей» знакомит с ключевыми событиями из мира хоккея за прошедшую неделю.

Сборная России по хоккею поедет на ОИ-2018

Но под нейтральным флагом

Исполком МОК принял решение не допускать сборную России на Игры в Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать выступлению российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. В интернете был представлен вариант игровой формы сборной России на ОИ-2018. Форма содержит лишь одно изменение по сравнению с изначально разработанным вариантом – надпись Olympic athlete of Russia, которая расположена на груди.

Владимир Путин: «Мы не будем объявлять никакой блокады Олимпиаде»

В релизе МОК говорится, что некоторые из руководителей и тренеров Олимпийских игр 2014 года в Сочи не смогут поехать в Пхенчхан. Санкции могут коснуться президента ФХР Владислава Третьяка и тренера Игоря Никитина. Решение об участии каждого хоккеиста в Олимпиаде будет приниматься индивидуально на специальной комиссии МОК. Сообщается, что на ОИ-2018 могут не допустить главного тренера питерского СКА и сборной России Олега Знарка. По правилам МОК ни один тренер или врач, чьи подопечные нарушали антидопинговые правила, не могут быть аккредитованы на Олимпиаду. Дело в том, что форварду СКА Сергею Плотникову было вынесено предупреждение за найденное в крови запрещенное вещество.

Кроме того, весь тренерский штаб СКА, включая работающего в сборной Харийса Витолиньша, рискует оказаться не допущенным к играм. Как и бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев – из-за дисквалификации Даниса Зарипова.

Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ

Будут представлены все клубы лиги

Голосование проходило в три этапа. Первыми выбор сделали болельщики, определившие по два защитника и два нападающих в сборную каждого из дивизионов. Затем по одному голкиперу, защитнику и форварду назвали журналисты. Последних из 16 игроков (один вратарь, защитник и два нападающих) выбрала КХЛ.

Юбилейный, десятый, Матч звезд КХЛ состоится 14 января в Астане на домашней арене «Барыса». Первые две встречи проходили в формате «Звезды России против Звезд мира». Последующие шесть матчей звезд прошли в привычном формате «Запад против Востока». А с прошлого сезона формируются сборные четырех дивизионов КХЛ. Сначала команды проводят два полуфинальных матча, победители которых разыгрывают главный приз.

Составы на Матч звезд КХЛ

Дивизион Боброва

Вратари: Райан Запольски («Йокерит», выбор СМИ), Игорь Шестеркин (СКА, выбор КХЛ).

Защитники: Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, выбор болельщиков), Дмитрий Калинин («Спартак», выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор СМИ), Сами Леписто («Йокерит», выбор КХЛ).

Нападающие: Эели Толванен («Йокерит», выбор болельщиков), Илья Ковальчук (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор СМИ), Микс Индрашис («Динамо» Рига, выбор КХЛ), Зак Бойчак («Слован», выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова

Вратари: Юлиус Гудачек («Северсталь», выбор СМИ), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ).

Защитники: Стаффан Крунвалль («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик («Витязь», выбор СМИ), Илья Никулин («Динамо» Москва, выбор КХЛ).

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», выбор болельщиков), Павел Падакин («Сочи», выбор СМИ), Брэндон Козун («Локомотив», выбор КХЛ), Денис Паршин («Торпедо», выбор КХЛ).

Дивизион Харламова

Вратари: Эмиль Гарипов («Ак Барс», выбор СМИ), Илья Ежов («Нефтехимик», выбор КХЛ).

Защитники: Андрей Марков («Ак Барс», выбор болельщиков), Крис Ли («Металлург», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор СМИ), Чей Геноуэй («Лада», выбор КХЛ).

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Владимир Ткачев («Ак Барс», выбор болельщиков), Дэн Секстон («Нефтехимик», выбор СМИ), Пол Щехура («Трактор», выбор КХЛ), Павел Варфоломеев («Югра», выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева

Вратари: Алексей Красиков («Сибирь», выбор СМИ), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ).

Защитники: Кевин Дэллмэн («Барыс», выбор болельщиков), Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Евгений Медведев («Авангард», выбор СМИ), Егор Мартынов («Авангард», выбор КХЛ).

Нападающие: Найджел Доус («Барыс», выбор болельщиков), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Алексей Бывальцев («Амур», выбор СМИ), Владимир Ткачев («Адмирал», выбор КХЛ), Линден Вей («Барыс», выбор КХЛ).

Артемий Панарин вошел в историю НХЛ

Россиянин сделал 5 голевых передач в одном матче

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин сделал 5 голевых передач в матче с «Нью-Джерси Девилз» (5:3). Россиянин стал восьмым хоккеистом, которому покорилось подобное достижение. В последний раз это удавалось Брайану Личу из «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1995 году. Кроме них по пять передач в одном матче делали Бэйб Пратт («Торонто Мейпл Лифс»), Билли Тэйлор («Детройт Ред Уингз»), Грег Адамс («Нью-Джерси Девилз»), Уэйн Гретцки («Эдмонтон Ойлерз»), Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») и Майк Риччи («Квебек Нордикс»).

«Я очень рад. Но стараюсь держать свои эмоции под контролем. Это хоккей. Иногда ты делаешь точно такие же передачи, но получаешь ноль очков. Иногда отдаешь передачи хуже, и они превращаются в очки», – заявил Панарин в послематчевом интервью. Российский нападающий также был признан первой звездой игрового дня. Напомним, что летом Панарин перешел из «Чикаго Блэкхокс» в «Коламбус Блю Джекетс». В этом сезоне на его счету 7 голов и 19 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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Другой российский нападающий – Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» на минувшей неделе забил двадцатую шайбу в сезоне. Кучеров также стал первым хоккеистом в НХЛ, набравшим в этом сезоне 40 очков за результативность. Сейчас он занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая лишь своему одноклубнику Стивену Стэмкосу (41 очко против 42). Лучшим снайпером лиги остается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 21 шайбу.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press