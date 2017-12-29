Сборная лучших интервью еженедельника «Футбол» за 2017 год

Это был неплохой год. Мы разговаривали и со звездами, и с пока что мало кому известными игроками, которым есть что рассказать о футболе, и у нас получилось 56 интервью. Мы делали репортажи из 20 городов восьми стран мира. Мы наматывали сотни километров на машине вслед за сборной России по Кубку конфедераций. Мы вычерчивали победные схемы Массимо Карреры и вспоминали легенд мирового футбола. Это был действительно неплохой год. Давайте вспомним лучшее из него.

№4

ОСМАН КАДИЕВ: «Так и запишите: это я убил Джона Кеннеди»

— Первый вопрос. Вы невыездной. Почему?

— Невыездной потому, что меня хочет ФБР допросить и «закрыть» в Америке. Некий Леонид Абелис, человек, преступивший закон в США, согласился сотрудничать с ФБР, дать показания на тех людей, на которых они укажут. Об этом я узнал в Болгарии. Он рассказывает какую-то чушь. Что я вымогал деньги у русского ресторатора в городе, где я не был, — в Бостоне. Он утверждает, что я убил полицейского. Да если бы я убил полицейского, то я бы из Америки не смог и шагу сделать. Почему? Потому что эти же полицейские ходили за мной следом. День и ночь, 24 часа в сутки. Я американским представителям ФБР по телефону так и сказал: «Вы же ходили по следу. Вы ночью мой дом охраняли. Всегда меня видели»… Я купил дом у Эдди Мерфи — он последний на улице, дальше проезда нет. Две машины всегда стояли у меня под окнами. Они и не скрывали.

№10

ВИЛЛЕР ОЛИВЕЙРА: «И тогда я очень сильно ударил Янбаева. Это было в автобусе, и мы сломали два сиденья»

— Стали пить?

— Честно? Да. Когда был в Бразилии, я не пил. А тогда стал пить пиво «Балтика №7». Чтобы с ума не сойти. Пил очень много. Каждый день. Когда я приехал домой, мама меня не узнала: «Виллер, почему ты так много пьешь?»

— Пили в одиночестве?

— Когда мы ездили с переводчиком, я нашел друга. Он был таксистом. Иногда я ему платил деньги, чтобы он пил со мной. У меня не было никого. Я звонил переводчику и просил связаться с ним: «Сколько будет стоить, чтобы он просто сидел со мной 4–5 часов?» Мы сидели, пили пиво. Мне как раз тогда сломали челюсть. Жил почти один, не хватало друзей, семьи. Было плохо. Ты представляешь, я платил мужчине, чтобы он просто сидел со мной! Он говорил: «Я должен работать» — «Нет, не надо работать. Сколько ты заработаешь за четыре часа?» Человек говорил: «Одну или две тысячи». Давал ему три тысячи, и он сидел со мной.

№12

ИВИЦА ОЛИЧ: «Франк Рибери перепрятывал вещи футболистов «Баварии» и иногда кидался мокрыми гетрами»

— Я навсегда запомню дерби со «Спартаком». У меня даже было предложение от красно-белых до перехода в ЦСКА. Но я хотел сражаться за золотые медали, и в ЦСКА у меня появилась такая возможность. Но если бы я сел на скамейку в ЦСКА, то я бы ушел в другую российскую команду за игровой практикой. Для меня место в основе всегда было важно. Поэтому я и ушел из «Баварии», кстати. А если «Спартак» вдруг захочет меня приобрести сейчас, то я откажусь.

№23

СТЭН КОЛЛИМОР: «Если бы у меня был пес, я бы назвал его Роналду»

— В 2005 году вы сыграли в фильме «Основной инстинкт-2» вместе с Шэрон Стоун. Кто пригласил вас в кино?

— Фильм снимался в Нью-Йорке, и в самый последний момент сменился режиссер. Он родом из Шотландии (Майкл Кейтон-Джонс. – Ред.) и большой поклонник «Глазго Рейнджерс». Именно он позвонил мне и предложил роль: «В начале фильма ты будешь ехать в машине вместе с Шэрон Стоун, вы будете целоваться, это будет страстная сцена. А потом машина вылетит с дороги и упадет в реку». Я подумал, что это должно быть забавно, и согласился. Я провел неделю на студии, мы отсняли ту самую сцену падения автомобиля в реку, и это было довольно захватывающе. Но моей любимой частью была премьера фильма. Я был в отеле, готовился выезжать на премьеру и включил телевизор. В этот момент по ковровой дорожке проходила Шэрон Стоун, и кто-то из журналистов задал ей вопрос: «Вашим партнером в фильме был Стэн Коллимор, что вы думаете о нем?» Она ответила: «О, Стэн — мой очень хороший друг». Мне было безумно приятно это услышать.

№24

КРИСТИАН НОБОА: «В России понял: самое главное – это держать в тепле уши»

– Эквадорец, который отменно играет в минус 15, – это нечто.

– Терпеть не могу мороз. Но понял для себя: главное, чтобы уши были в тепле. Если они замерзают во время матча, у меня наступает ступор и я думаю только о том, как бы скорее убежать в раздевалку. Мне недавно сказали: «Осторожно, в Питере очень холодный ветер». А я только улыбнулся в ответ. Думаете, в Казани зимой теплее? Главное – беречь уши.

– Уши – это важно, не поспоришь. А какая победа для вас весомее: над «Баварией» или над «Барселоной» в 2009-м?

– Конечно, над «Барселоной». То, что они творили с мячом, – это безумие. Мы только и успевали головой крутить. А «Бавария» нам хотя бы давала играть. Но я думаю, что и эту победу над немцами будут еще много лет вспоминать, как теперь вспоминают победу «Рубина» в Испании. Мы сотворили историю и сделали «Ростов» большой командой. Раньше никто в Европе не знал о существовании клуба. Теперь знают все: это те самые парни, что обыграли «Баварию».

№30

МИРЧА ЛУЧЕСКУ: «Мой «Зенит» стал бы лучшей командой Восточной Европы»

– На что же вы рассчитывали, соглашаясь работать в Санкт-Петербурге?

– Я хотел менять футбол в «Зените» и постепенно вводить молодежь, по ходу определять, какие позиции надо усилить и кем. Но точечно, аккуратно. Надеялся, что мы начнем сезон уже сформированным коллективом, и тогда мы могли бы стартовать в чемпионате еще лучше. Хотя и без этого осенью показывали отличный футбол: много забивали, выигрывали. Семнадцать матчей провели без поражений! Но мне было очень, очень тяжело. Только мы приступили к предсезонной подготовке, как собрался уходить Халк. Я убеждал его остаться, но что сделаешь, если бразилец на тебя смотрит и говорит: «Мистер, у меня и моей семьи такого предложения, как сейчас есть в Китае, больше не появится». Следом – Гарай. Каждый день ходил ко мне с просьбой отпустить, с утра до ночи. Витсель тоже стремился уйти, даже тренироваться с нами не хотел. Ломбертс – то же самое. Приступил к тренировкам только в августе, когда уже стартовал сезон. Мы купили Мака и Жулиано, очень важных для нашей игры футболистов. Но и они предсезонную подготовку с «Зенитом» не проходили. Я был вынужден встраивать новичков на ходу. Хотел пригласить еще пару игроков, но на приемлемых условиях это сделать оказалось невозможно.

№ 31

ДМИТРИЙ СЫЧЕВ: «Волна с трехэтажный дом замесила меня: оторвала доску, воздуха не хватало. Думал, утону»

— Когда серфил, мог получить травму на больших волнах. Один раз чуть не утонул. Я не рассчитал свои силы. Меня волна замесила, оторвала доску. Было очень трудно выбраться, потому что волны были размером с трехэтажный дом: ты как в стиральной машине крутишься, воздуха не хватает, страшно. Повезло, что вспомнил технику безопасности, собрался с мыслями. Потом еще несколько месяцев отходил после этого случая. Больше себе таких экспериментов не позволял».

№36

КОНСТАНТИН РАУШ: «Я очень ждал звонка из сборной»

— Вы сейчас игрок «Кельна». А в России все знают, что главная звезда «Кельна» — это талисман клуба, козел.

— Хеннес IХ. На старте каждого сезона у каждого клуба Бундеслиги есть матч-знакомство. Как это в России называется? Встреча с болельщиками? У нас в этот раз собралось 52 тысячи человек. На поле выходит капитан, его представляют, все аплодируют. Потом — вратарь, команда… А потом выходит и сам Хеннес! И когда объявили: «Хеннес девятый!», ему хлопали сильнее всех! Сильнее, чем любому игроку.

№50

Эктор БРАКАМОНТЕ: «Мне предлагали выступать за сборную России, но там тогда играли Кержаков и Аршавин»

— Многие ваши бывшие партнеры вспоминают вас как одного из самых веселых игроков в раздевалке. Вспомните ваш самый лучший розыгрыш.

— Роман Адамов и Дмитрий Годунок всегда брали мой шампунь. Они приходили и говорили: «Брака, где наш шампунь?» Однажды у меня закончился шампунь. Пока Рома и Дима были в раздевалке, я пописал в бутылку с шампунем. Приходит Дима и спрашивает: «Брака, где наш шампунь?» Я ему говорю: «Вот он». Он открывает бутылку, выливает себе на руку и говорит: «П…! Ну что это, Брака?!» Была еще одна шутка. Ребко, Шешуков и Самедов после тренировки пошли в душ. Я без одежды пришел в душ, взял в руки мыло и кинул в ноги Шешукову. Они втроем молча смотрят на меня, а я с серьезным видом им говорю: «Поднимай!» Потом я начинаю смеяться, и они начали смеяться. Но когда они вспоминают этот момент, им было очень страшно.

Текст: Еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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