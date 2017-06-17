Сборная. LIVE. День второй. 16 июня. Анекдот-арена

Автор: Сборная. Live 0

Андрей Вдовин и Сергей Дроняев изучают главный стадион страны, а потом вместе с Анатолием Волосовым сравнивают футбол и искусство.

Парадный вид на стадион Крестовский

Сборная Россия начинает Кубок конфедераций матчем с Новой Зеландией на самом известном стадионе страны. Арена «Санкт-Петербург» провела всего-то две игры, но нет в стране человека, который бы о ней не слышал. Стоимость ее строительства поражает воображение, а связанные с ней скандалы молниеносно превращаются в анекдоты и разрывают соцсети. Мы не могли не посвятить такому стадиону целый день.

Вьезд на Арену Санкт-Петербург

Санкт-Петербург арена находится на Крестовском острове. Здесь за тенистыми аллеями и зеркальными каналами прячутся такие особняки, что анекдот про бедненький, но чистенький Эрмитаж становится правдой жизни. Крестовский – это питерская «Рублевка». И даже громадный стадион найти на ней с первого раза не так просто. А найти заезд для машины – и вовсе задача, сравнима с ЕГЭ по географии. Тем более если полиция на все ваши вопросы пожимает плечами, и безнадежно машет на вас рукой. Но как только вы найдете заезд на стадион вас ждет очередной тест – досмотр.

Досмотр машины на Кубке конфедераций

Так машины не досматривали на одном из турниров – ни на Евро-2008, ни на Евро-2012, и уж точно ни на Евро-2016. Надо открыть все, что открывается в автомобиле, включая капот. Надо показать все сумки, специальный человек зеркалом, похожим на гигантское зубное, посмотрит что там у вас под кузовом, а потом все ждут, что кажет специальная полицейская собака. Пса наша машина не заинтересовала. Впрочем, он стал первым встреченным нами живым существом, который остался равнодушен к нашему пресс-мобилю.

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Арена Санкт-Петербург вид

На самом деле Арена-Санкт-Петербург похожа на огромную летающую тарелку. И честно говоря она красива. Даже когда вокруг нее рассыпаны какие-то ящики и провода.

Андрей на Арене Санкт-Петербург

Работаем под родственников и друзей команд. Интересно будет посмотреть, кто с новозеландской стороны будет в день матча приходить под дверь.

Тачка на Арене Санкт-Петербург

Вот он – выход на самое знаменитое поле страны. После того как всего за пару недель стадион сначала лишился всей травы, а потом получил новую, на него никого не пускают. Даже команды – сборная России тренировалась перед матчем на другом конце города, сборная Новой Зеландии не тренировалась вообще.

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Арена Санкт-Петербург гостевая раздевалка

Вот так выглядит вход раздевалки команд. Возле этих щитов будут останавливать автобусы с футболистами и идти во внутрь.

микрофон Кубок конфедераций

Кажется мы здесь были не первыми. И где теперь эти люди?

Разминочная зона на Арене Санкт-Петербург

Возле каждой раздевалки есть разминочная зона – приличных размеров зал с искусственной травой, мягкими стенами и сеткой на потолке.

Вид на Крестовский из пресс-ложи

Вот так выглядит стадион из пресс-ложи. Но нас оттуда очень быстро выставили. Режимный объект все-таки.

Крестовский. Трап

Это трап в летающую тарелку (на самом деле – лестница на последний ярус). СПб-Арена умеет быть красивой.

Стройка Крестовского. Рабочие

Но иногда кажется, что стройку этого стадиона нельзя закончить. Ее можно только прекратить.

Черчесов на пресс-конференции

Пришла шифровка из центра. Или опять иностранные журналисты спрашивают Черчесова про Путина. Вопросы о нем звучать так часто, что иногда кажется, что игрок с такой фамилией есть в команде.

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Крестовский. Место для выдвижного поля

Похоже в эту сторону должно выдвигаться поле стадиона. Но место уже занято.

Газон на Крестовском

Умеют же выращивать газоны в Санкт-Петербурге. Только не всегда этим пользуются.

Катер на Крестовском

Удобный транспорт. Не автобус конечно, но тоже всегда можно припарковать возле ворот.

Забивака Санкт-Петербург

Первый Забивка, который встретился нам в Санкт-Петербурге. Пока даже плющевого купить не удалось – магазинов с сувенирами Кубка конфедераций пока не удалось встретить ни одного.

Памятник Сергею Кирову

Когда тут был стадион имени Кирова. Сергей Мироныч даже в суровые времена победы капитализма радушен и всем своим видом как бы приглашает…

Газ на Арене Санкт-Петербург

Еще несколько лет стадион хотели назвать «Газпром-арена». Потом шлейф скандалов оказался настолько неприятным, что корпорация отказалась от такой идеи. Но если «Газпром» может уйти со стадиона, то стадион от «Газпрома» — никогда.

Пресс-мобиль на фоне Крестовского

А вот с этой стороны стадион очень даже хорош.

Выставка картин Спорт день за днем

Иван Жидков и раскрась футболиста

А потом друзья из питерского издания «Спорт день за днем» пригласили нас к себе на выставку и даже в жюри. Вовремя вспомнив, что футбол это тоже искусство, они проводят конкурс: надо раскрасить фигурку футболиста, и лучший из художников получит приз – гироскутер. Вот тот сайт, где за мальчиков «велосипеды» дают.

Пресс-мобиль у Казанского собора

Ну а вот так мы становимся достопримечательностью Санкт-Петербурга. Но это уже другая история.

Текст: Андрей Вдовин, еженедельник «Футбол»
Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

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Сборная. Live

Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.

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