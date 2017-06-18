Сборная. Live. 17 июня. День третий. Великое открытие

Андрей Вдовин и Сергей Дроняев ищут смысл в церемонии открытия Кубка конфедераций. И что самое интересное – находят.

Это была выдающаяся церемония открытия. О ней будут слагать легенды, и ее будут пересказывать внукам. Потому что не было еще в истории крупных международных соревнований на Руси церемонии более непонятной, смешной и (спасибо организаторам этого вечера) – такой короткой.

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Вначале все было хорошо: гигантские балалайки мирно передвигались по дну «СПб-Арены», женщины с коромыслом и кадками наперевес путешествовали из угла в угол, а народная музыка как бы намекала, что это танец. Но потом налетели лошади с человеческими ногами (ну вы должны знать — на детских утренниках все мы были либо головами таких лошадей либо… ну находились в противоположной части), и какие-то неясные, но факт, что темные силы захватили «Санкт-Петербург-Арену». А потом наступил Кубок конфедераций и вроде как все закончилось хорошо.

Непонятно, как все это объяснили телезрителям, но нам, журналистам на трибунах, никто ничего по сценарию не рассказал. Так что основных версий, чтобы это значило, было две. Первая – это очень краткая история Руси, и странным образом она прерывается на татаро-монгольском иге. Вторая – это кратка история строительства «Санкт-Петербург-Арены», и та надувная конструкция в районе центрального круга футбольного поля символизирует собой сладкий пирог – а именно 43 млрд рублей бюджета на строительство.

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Дальше тоже было смешно. Алсу когда пела что-то про Казань, свалилась с надувной сцены, и под очень лиричную песню ее вытаскивали из какой-то пропасти. Кстати все поначалу подумали, что так и надо по сценарию, и что это тоже что-то символизирует.

А еще официальную песню КК-2017 пели Сергей Лазарев и Нюша (на трибунах вяло шутили про то, почему не видно рядом Бараша, Кроша и Копатыча). А волк Забивака спускался с небес прямо к Виктории Лопыревой. Причем тут мисс Россия мало-кто-помнит-какого-года, никто не понял. Но очень может быть, что ее включили в церемонию для того, чтобы мотивировать Федора Смолова на голы в ворота сборной Новой Зеландии.

И что самое интересное – сработало!

Россия открыла Кубок конфедераций победой над Новой Зеландией. Онлайн дня

Текст: Андрей Вдовин, еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.