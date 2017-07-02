Сборная. LIVE. 1 июля. День семнадцатый. Охота за финалом

Антон Муша пытается купить билет на финал в последний момент, и что удивительно, ему это удается.

Можно ли достать билет на финал по адекватной цене за сутки до игры? Почему бы и нет, подумал я. Изначально я не планировал поход на стадион. Чтобы безбилетники вроде меня не околачивались по кабакам в поисках подходящей обстановки, на Конюшенной площади обустроили фан-зону. Но FANID был при мне, и за день до матча я все же вознамерился раздобыть тикет. На это у меня имелось три тысячи рублей…

Сайт ФИФА обозначил билеты категории 4 как недоступные, а цена остальных начиналась от 7700 рублей. На мой запрос откликнулся еще десяток сторонних ресурсов с более выгодными предложениями. Оп! Пульс резко участился при виде ценника «3000» на сектор С218. Соблазн оформить бронь был критически велик, но разум устоял. «Билет на финал на трибуну «С» — за три тысячи? Нет, сынок, это фантастика», — подсказал он. Крупная надпись «100% ПОДЛИННОСТЬ БИЛЕТОВ! ПРОВЕРЕНО!» больше не убеждала. Но я знал, где спастись от лохотрона.

Спустя полчаса я влетел в билетный центр ФИФА возле станции метро «Спортивная». Обстановка была будничная: волонтеры заботливо сопровождали каждого на всех этапах этого мини-квеста. В очереди стояло человек 15, в основном женщины. Колонна рассосалась буквально за две минуты. Добравшись до администратора, я с ходу накидал ей вопросов: «Есть билеты категории 4? Сколько стоят? А если на этом сайте купить? Или на этом?» Она и бровью не повела: «Оригинальные билеты – только на сайте ФИФА. Наличие уточняйте на кассе. Категория 4 значится как раскупленная, но, возможно, на вас еще хватит. Вот прайс».

2560 рублей – то что надо. Момент истины на кассе: «Могу предложить вам вот это или это место». Два билета! Один из которых стал моим. Блок А212. Не знаю, почему сайт ФИФА убеждал, что мест не было, но теперь это не важно. Передо мной шли к выходу две солидные чилийские дамы. Стоявший в дверях охранник вдруг широко улыбнулся, тепло поздравил женщин с покупкой и пожелал Чили победы. Кажется, я знаю, за кого будет болеть Россия завтра.

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.