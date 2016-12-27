Русское народное. Денис Вдовин – об игроке 2016 года

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим игроком 2016 года по опросу еженедельника «Футбол». В нем приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представители пресс-служб. Смолов набрал 544 очка, опередив на 125 баллов форварда «Спартака» Квинси Промеса (419). Замкнул тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (168).

Федор Смолов стал 43-м футболистом, который выиграл опрос за всю его историю. А началась она еще 1964-м, когда лучшим игроком СССР был признан торпедовец Валерий Воронин. Получается, наш еженедельник называет главную футбольную звезду страны 53-й раз подряд. Отличный пример стабильности и верности традициям. А еще объявление лучшего игрока стало обязательным атрибутом новогоднего праздника. И у нас – тех, кто любит играть, смотреть и читать футбол, — отличный повод для очередного радостного тоста за столом. Тем более что лучшим игроком нашей страны, нашего чемпионата стал наш футболист. Абсолютно заслуженно, без всяких скидок и условностей.

До этого момента дважды подряд, в 2014-м и 2015-м, в опросе побеждали нападающие-иностранцы — ивуариец Сейду Думбия (ЦСКА) и бразилец Халк («Зенит»). Мы, конечно, радовались, что в РФПЛ играют сильные легионеры. Восхищались их мастерством и тем, что они приносят победы нашим клубам в еврокубках. Но все равно хотелось появления своей настоящей звезды — игрока с российским паспортом, который мог бы восхищать смелым и отточенным дриблингом и ударами в падении через себя и, разумеется, регулярными голами. Теперь все это сбылось.

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Хочется верить, что история бомбардира Смолова только начинается. За тремя десятками забитых мячей в 2016-м в форме «Краснодара» и сборной России в новом году последуют новые подвиги. И мечта самого Федора — играть в топ-клубе топ-чемпионата, на Кубке конфедераций, на чемпионате мира-2018 — осуществится. Российскому футболу именно сейчас, в эпоху крупных домашних турниров, необходим герой, глядя на которого можно будет удивляться и по-настоящему любить игру, получать от нее положительные эмоции. Ждать нового матча сборной, «Краснодара», условной дортмундской «Боруссии» или какого-то другого европейского клуба, зная, что там есть он – российский футболист, способный на маленькое чудо.

Несколько лет назад таким игроком, в которого верили, на которого надеялись и которым восхищались, был Андрей Аршавин. «Зенит», сборная России, лондонский «Арсенал» — всюду он был на виду. Тот самый герой российского футбола, какого нам всем не хватает сейчас. Упомянут Аршавин, теперь выступающий в казахстанском «Кайрате», и в нынешнем опросе. Пусть и на скромном 44-м месте, но он один из трех наших легионеров, за которых проголосовали коллеги, еще двое – это Вячеслав Караваев из чешской «Спарты» и Денис Черышев из испанского «Вильярреала». Не так давно тот же Черышев подавал большие надежды, и именно он, воспитанник мадридского «Реала», считался игроком, способным стать если не знаменем, то парадным портретом нашего футбола в Европе. К сожалению, травмы не позволяют Денису стабильно показывать все, на что он способен. Однако Черышев не опускает руки и борется с обстоятельствами.

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Сражается с судьбой и другой игрок – полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин. Тяжелая травма колена и серия операций не позволили ему провести ни одного официального матча в 2016 году, но он продолжает тренироваться и верить в возвращение на поле. И очень приятно, что некоторые коллеги в знак поддержки отдали голоса тому, кто еще несколько лет назад считался одним из самых креативных в России, а сейчас борется за мечту вновь заиграть по-настоящему.

Кстати, «Зенит» вообще лидер по числу игроков в нашем опросе: 13 человек попали в итоговый список. На второй позиции – чемпион страны ЦСКА (11), а замыкают тройку представители команды-сюрприза – «Ростова» (10), по пять игроков делегировали в опрос «Краснодар» и «Спартак». Ну, а всего назван 61 человек из 16 клубов. Согласитесь, красиво и оптимистично, ведь шестерка в нумерологии означает гармонию и свободу, а единица – силу, лидерство и успех. Все это российскому футболу просто необходимо в новом году!

Текст: Денис Вдовин

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар», Сергей Дроняев