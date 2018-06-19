Россия — Египет. Онлайн дня

Сборная России стартовала на ЧМ-2018 с победы, но чтобы гарантировать выход в плей-офф нужна победа над сборной Египта, в составе которой играет один из лучших игроков мира Мохамед Салах. Матч состоится в 21:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». Еженедельник «Футбол» будет освещать эту встречу.

12:33 — Дмитрий Черышев: «Салах — хороший игрок, но не лучший»

Бывший нападающий сборной России, отец полузащитника национальной команды Дениса Черышева Дмитрий Черышев отметил, что матч чемпионата мира-2018 против Египта будет непростым. Также он сказал, что не знает, сыграет ли его сын в стартовом составе.

В матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) Черышев вышел на поле в середине первого тайма, заменив травмированного Алана Дзагоева. За отведенное время он отметился двумя голами и был признан лучшим игроком встречи.

– Игра будет трудной, – цитирует ТАСС Черышева. – Очень тактически грамотная команда, играть против нее всегда непросто, так как большие разрывы у «куперской» линии (главный тренер Эктор Купер). Это линия атаки и линия обороны с полузащитниками, с хорошим перестроением в обороне, поэтому нужно как можно больше вытягивать соперника на свою половину поля и, естественно, контратаковать.

Салах – хороший игрок, но не лучший. Я думаю, что стопроцентно он выйдет играть, потому что сейчас у египетской команды решается судьба выхода в плей-офф. А блефовать может любой тренер. Так же, как тренер сборной Испании сказал, что Бускетс практически выбыл из чемпионата, но в первом же матче он играл основную роль.

Египет – совершенно другой соперник, другие тактические действия, совершенно по-другому наша команда будет играть. Поэтому не могу предположить, выйдет ли он (сын) на поле с первых минут. Но если Денис выйдет на поле, он обязательно отдастся игре полностью. («Спорт-Экспресс»)

12:27 — Артем Дзюба: «Самоуверенность может быть для нас фатальной»

Форвард сборной России Артем Дзюба в интервью официальному сайту ФИФА сказал, что победа над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия чемпионата мира-2018 может помочь команде раскрепоститься. При этом, он признал, что соперник не заслуживал столь крупного поражения.

— Для нас такой результат в матче открытия важен прежде всего с точки зрения уверенности в себе, – сказал Дзюба. — Было давление, пресс определенный, а сейчас можно немножко раскрепоститься, почувствовать уверенность, но главное – не самоуверенность, потому что она для нас может быть фатальной.

Забили много голов – Саудовская Аравия столько не заслуживала. Счастливы, что так открыли турнир у себя дома, но сейчас все мысли уже о Египте.

Мы видели, как в разных городах люди болели, переживали, радовались нашим голам. Это вообще круто. Мурашки прямо. Когда вся страна за тебя болеет, это непередаваемое ощущение.

О чем думал перед выходом на замену? Поскорее бы выйти. Пусть мяч выйдет в аут. Выпустите меня! Как бык, который бьет копытом, ждал мгновения, как только мяч вылетел, и сразу говорю: «Рефери! Рефери! Быстрее!» Мысли были побыстрее выйти на поле, всячески помочь, вступить в игру.

Что касается гола, забитого через 69 секунд после выхода – это фантастическое стечение обстоятельств. Но я безумно счастлив. Путь был очень непростой. Хочется сказать, и, наверное, так и есть: это не просто так произошло. Я очень этого хотел. Много всего пришлось преодолеть на пути к этому голу на чемпионате мира. («Спорт-Экспресс»)

12:16 — Сегодня мы поборемся за выход в плей-офф. Давайте последуем примеру мамы братьев Миранчуков и поддержим нашу сборную!

Самая дорогая и важная поддержка на Чемпионате мира. Мама Антона и Алексея Миранчуков верит, что у её мальчиков точно все получится. В рамках национальной компании #ЗаНасЗаВсехЗаКаждогоподробности на тыуменяодна.рф#ЗаНасЗаВсехЗаКаждого #Ф2018#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/FbiXdKdFf2 — Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2018

Фото: Global Look Press

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