Роман Широков: «Турнир скучный, потому что Россия всегда побеждает? Это вопрос к организаторам»

Победитель Кубка Легенд-2018 Роман Широков пообщался с еженедельником «Футбол». Полузащитник рассказал о том, почему Россия всегда побеждает, а также поделился планами турнира на будущее.

— С победой вас, Роман! Какие эмоции от турнира в целом?

— Положительные, всегда положительные. Мы победили, причем в десятый раз – это круто.

— Да, сборная России выиграла 10 турниров из 10. Не считаете ли вы, что это скучно и убивает интерес к происходящему?

— Скучный он только от того, что Россия всегда побеждает? Что нужно сделать, чтобы что-то изменить? Это вопрос к организаторам, но не ко мне. Мне кажется, в турнире все прекрасно. Когда-нибудь и Россия должна будет проиграть.

— В чем же секрет такой успешной игры российской команды?

— В том, что мы сильнее всех.

-А с кем играть было труднее всего?

— Все игры были тяжелыми (смеется). Все игроки – большие профессионалы, играть против них всегда непросто. Но сегодня был финал. Это самая важная игра, португальцы на нее настроились. Да, с ними было труднее всего, пожалуй.

— Почему наша основная сборная страны не может играть так же здорово и обыгрывать португальцев в финальных стадиях международных турниров? Можете дать три совета для нашей команды?

— Не знаю, вообще не знаю. А советы у нас Саламыч дает – ему все лучше нас известно. Спрашивайте у него. Я не могу ничего сказать.



Акт первый. Главные события дебютного дня на Кубке Легенд-2018

— В этом году на турнир приехал Франческо Тотти. Кого бы из известных игроков хотелось бы видеть здесь в будущем?

— А что, разве кто-то известный закончил? (смеется). Если серьезно, то летом вас ждет много сюрпризов, просто организаторы этого еще не объявляли. Будет больше звезд, гораздо больше.

— Турнир проводится только в Москве. Как вы считаете, если смысл проводить турнир в других крупных городах нашей страны?

— Смысл есть, конечно же. Это и посещаемости прибавит, и для турнира лучше с имиджевой точки зрения. Но это вопрос, опять же, не ко мне. Если будут проводить «Кубок Легенд» в других городах, то я бы с удовольствием принял в нем участие – это здорово.

— А в Суперкубке Легенд, который пройдет летом, будете играть?

— Позовут – буду, конечно.

— Какие планы на чемпионат мира летом? Чем будете заниматься? Может, пойдете на ТВ?

— Пока не знаю, пока нет планов, никто никуда не звал.

Текст: Евгений Морозов, Дмитрий Темников

Фото: Кубок Легенд

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