РФПЛ. 23 тур. Спартак — Зенит — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Апр 17, 2017 0 Comments ГлавноеРепортажиФото Станислав Черчесов присутствовал на этом матче Александр Кержаков готовит заговор Массимо Каррера советует Мирче Луческу дешевый способ добраться до Санкт-Петербурга Болельщики «Зенита» привезли Михаила Боярского с собой Ивелин Попов телом защищал мяч от Кришито «В Питере — ныть» Фернандо снимает мяч с головы Дзюбы Болельщики «Спартака» сделали Артема Дзюбу официальным представителем порноиндустрии В составе «Зенита» иногда появлялись «засланные казачки» Змей-горыныч из Зобнина, Эрнани и Александра Кокорина Артем Дзюба подул на Таски и помешал ему отобрать мяч Крик души Артема Реброва Болельщики «Зенита» увидели в Мирче Луческу Арсена Венгера Фанаты «Зенита» поставили на секторе необычный прикуриватель Московские болельщики «тепло» встретили Артема Дзюбу Александр Егоров узнал, что «Зенит» перед матчем со «Спартаком» верил, что может отобрать у «красно-белых» чемпионство Артем Дзюба хочет мячом сдуть щеки Ребров Александр Самедов начал праздновать победу «Спартака» Александр Самедов продолжает праздновать победу «Спартака» Квинси Промес правильно оделся после матча Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра