РФПЛ. 23 тур. ЦСКА — Ростов — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Апр 15, 2017 0 Comments ГлавноеФото Александр Головин стал новым проводником атак ЦСКА. «Ростов» поучаствовал в конных бегах. Курбан Бердыев, как обычно, невозмутим. Его команда в пятый раз подряд играет со счетом 0:0. Виктор Гончаренко так и не докричался до своих игроков атаки Витиньо и Оланаре. Непонимание присутствовало между нигерийским форвардом и арбитром Кириллом Левниковым. В «Ростов» знали, как удержать бразильца Витиньо. Кирилл Набабкин весь первый тайм испытывал терпение собственных фанатов. В перерыве защитника заменили на Георгия Щенникова. Белорусские тренеры первыми научились летать над полем. В перерыве фанат из Сибири сделал предложение возлюбленной: «Оксана, ты не хочешь выйти… вместо Кирилла Набабкина на поле?» Лови «Красаву»! От бессилия клубы доходили до рукоприкладства. При этом били своих. Александр Головин больше всех бил, обводил, ассистировал, но в решающий момент не реализовал атаку. В матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА не сумел дожать «Ростов» и отдалился от лидирующего «Спартака». От такого футбола временами перекашивало. Когда сказали, что земляника еще не созрела. «Ходячие мертвецы» — отличное название для прошедшего на ВЭБ-Арене матча. Бибрас Натхо перекрыл кислород Сесару Навасу. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра