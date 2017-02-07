Рекорд Златана, крупная победа «Сандерленда», новый герой Манчестера. Обзор 25-го тура АПЛ

Златан Ибрагимович бьет рекорды, «Лестер» снова проигрывает, Лукаку делает покер, а девятнадцатилетний парень становится героем Манчестера. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать пятого тура чемпионата Англии.

5 главных событий тура

1. Златан был прав, когда заявил, что пришел завоевывать Англию. В прошедшем туре ему покорился новый рекорд. В матче с «Лестером» (3:0) нападающий отметился очередным голом в английской Премьер-лиге и стал самым возрастным футболистом в истории АПЛ, которому удавалось забить 15 мячей в одном сезоне. Напомним, что на данный момент возраст Ибрагимовича составляет 35 лет и 125 дней.

2. «Лестер снова проигрывает и не может забить пятую игру подряд. Совершенно непонятно, что происходит с действующими чемпионами Англии, но ясно одно – нужно срочно что-то менять. Команда Клаудио Раньери в матче с «Манчестер Юнайтед» продлила свою безвыигрышную серию и продолжает падение в зону вылета. Еще немного и мы рискуем увидеть главного триумфатора Англии последних лет в Чемпионшипе. Удивительно, но последний раз «лисы» забивали еще в декабре. Причем делал это Ислам Слимани. А Джейми Варди, похоже, забыл о том, что играет нападающего: последний раз он забивал почти два месяца назад.

3. Сверхрезультативная игра на «Гудисон Парк». Пока одна половина Англии обсуждала итоги лондонского дерби, а другая ожидала матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед», в Ливерпуле «Эвертон» и «Борнмут» наколотили на двоих аж 9 мячей. Причем четыре из них были забиты за 10 минут до конца, а Ромелу Лукаку сделал покер, что позволило ему обогнать Диего Косту в списке лучше снайперов чемпионата. Итог — 6:3 в пользу «Эвертона». Теперь у «Борнмута» один из худших показателей пропущенных мячей в чемпионате – 47. Больше только у «Суонси» — 54.

4. Неожиданная и долгожданная победа «Сандерленда». «Черные коты» наконец-то прервали свою шестиматчевую серию без побед. Причем сделали это очень красиво, обыграв в гостях «Кристал Пэлас» со счетом 4:0. Еще ни разу в этом сезоне команде Дэвида Мойеса не удавалось забить больше трех мячей, да еще и на чужом поле. Во многом, спасибо за такой результат стоит сказать ветерану команды Джермейну Дефо, который оформил дубль. В 34 года игрок не собирается сбавлять обороты и находится в прекрасной форме. Дефо имеет в своем активе 14 забитых мячей и входит в пятерку лучших бомбардиров.

5. «Ливерпуль» покинул топ-4. В очередном туре «красные» проиграли аутсайдерам чемпионата – «Халлу» (2:0). Команда Клопа явно находится не в своей тарелке и полностью растеряла тот заряд и мощь, которые были присущи команде на старте сезона. После новогодней победы над «Манчестер Сити» мерсисайдцы не могут выиграть ни одного матча в чемпионате. А если вспомнить то, что коллектив вылетел из всех кубков, то картина становится совсем печальной. «Ливерпуль» уже покинул первую четверку, а главной целью на сезон, похоже, снова станет попадание в зону Лиги чемпионов.

Герой тура

Новичок «Манчестер Сити» Габриэл Жезус начал влюблять в себя Туманный Альбион с первых же матчей. Сначала он провел отличный отрезок из 18 минут в матче против «Тоттенхэма» и даже забил гол, который, правда, не засчитали. В следующем туре бразилец уже вышел в основе и сразу же установил рекорд для «Манчестер Сити». Жезус стал первым игроком в истории, который в дебютном матче за клуб (в стартовом составе) сделал и голевую передачу, и забил лично. В нынешнем же туре 19-летний бразилец и вовсе сделал дубль, принеся своей команде победу над «Суонси» в добавленное время.

Антигерой тура

Полузащитник «Бернли» Джеффри Хендрик получил красную карточку в матче против «Уотфорда». Игрок заработал удаление уже на шестой минуте, которое стало самым быстрым в английской Премьер-лиге с 2015 года.

Цитата тура

Очередное поражение «Лестера» породило слухи о том, что атмосфера в команде ухудшается с каждым днем, а футболисты больше не верят в Клаудио Раньери. Итальянский специалист прокомментировал возникшую ситуацию на пресс-конференции: «Если игроки больше в меня не верят, они должны пойти к владельцу и попросить меня поменять. Но я думаю, что мы все еще вместе».

Цифра тура

После этого тура на счету Хуана Маты голов в футболке «МЮ» больше, чем в составе «Челси» — 34 против 33. Игрок всячески доказывает Жозе Моуринью, что поначалу тот был неправ в отношении него.

Результаты тура:

Челси – Арсенал — 3:1 (1:0)

1:0 — Алонсо (13), 2:0 — Азар (53), 3:0 — Фабрегас (85), 3:1 — Жиру (90).

Вест Бромвич Альбион – Сток Сити — 1:0 (1:0)

1:0 — Моррисон (6).

Уотфорд – Бернли — 2:1 (2:0)

1:0 — Дин (10), 2:0 — Ньянг (45), 2:1 — Барнс (78, с пенальти).

Саутгемптон – Вест Хэм — 1:3 (1:2)

1:0 — Габбьядини (12), 1:1 — Кэрролл (13), 1:2 — Обьянг (44), 1:3 — Ноубл (53).

Халл Сити – Ливерпуль — 2:0 (1:0)

1:0 — Н’Диайе (44), 2:0 — Ниассе (84).

Эвертон – Борнмут — 6:3 (3:0)

1:0 — Лукаку (1), 2:0 — Маккарти (23), 3:0 — Лукаку (29), 3:1 — Кинг (59), 3:2 — Кинг (70), 4:2 — Лукаку (83), 5:2 — Лукаку (85), 5:3 — Артер (90), 6:3 — Баркли (90).

Кристал Пэлас – Сандерленд — 0:4 (0:4)

0:1 — Коне (9), 0:2 — Ндонг (42), 0:3 — Дефо (45), 0:4 — Дефо (45).

Тоттенхэм — Мидлсбро — 1:0 (0:0)

1:0 — Кейн (58, с пенальти).

Манчестер Сити — Суонси — 2:1 (1:0)

1:0 — Жезус (11), 1:1 — Сигурдсон (81), 2:1 — Жезус (90).

Лестер — Манчестер Юнайтед — 0:3 (0:1)

0:1 — Мхитарян (42), 0:2 — Ибрагимович (46), 0:3 — Мата (49).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 16 — Лукаку (Эвертон), 15 — Коста (Челси), Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), Санчес (Арсенал), 14 — Дефо (Сандерленд), Кейн (Тоттенхэм).

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press