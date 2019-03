Рекорд «Барселоны», веское слово Азии, безумие на «Эль Алькорас». Главные события 26-го тура испанской Примеры

Мудрые советы Жозе Моуринью, вторая отставка в «Сельте» за сезон, полярные выступления соперников «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы. Еженедельник «Футбол» — о главных событиях 26-го тура испанской Ла Лиги.

Матч тура

Мадридский «Реал» так и не смог отличиться на родном «Бернабеу» в двух класико подряд. После удачного январского отрезка «галактикос» снова вернулись в смутную эпоху, которая длилась всю осень прошлого года. «Барселона» за две игры с интервалом в три дня смогла победить в Мадриде с общим счетом 4:0. Второе класико оказалось скупым на голы, только удар Ракитича решил исход встречи. Теперь каталонский клуб может особенно гордиться собой: «Барселона» стала первой командой в истории футбола, которая одержала четыре победы подряд в гостях на «Сантьяго Бернабеу». 14-матчевая беспроигрышная серия — приятный бонус. «Реал», похоже, окончательно покидает чемпионскую эстафету. Теперь команде Сантьяго Солари остается уповать на удачное выступление в Лиге Чемпионов, только оно сможет скрасить неудавшийся сезон.

Barça win #ElClasico at the Bernabeu!

Сенсация тура

«Хетафе» продолжает брать очки в чемпионате, команда Хосе Бордаласа уже пять игр не знает поражений. На этот раз усилиями Кабреры и Маты был повержен «Бетис». Тем удивительнее, что команда из пригорода Мадрида заканчивает тур на четвертой строчке чемпионата. Но и доля логики тоже имеет место быть: «Хетафе» выступает достаточно ровно среди команд, которые не имеют приставку «топ». «Севилья», «Жирона», «Реал Сосьедад», «Сельта» имели минимум по одной безвыигрышной серии, а «синие» таким тенденциям моды не следуют.

An impressive display from Getafe puts them back up to 4th in #LaLigaSantander ! 👏💙👏

📺 Highlights #RealBetisGetafe pic.twitter.com/Vq91kusH0x

— LaLiga (@LaLigaEN) March 3, 2019