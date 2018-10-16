Рагнарек. Почему сборная Исландии идет ко дну

Сборная Исландии за последние два года обзавелась фан-клубом, способным посоревноваться с большинством топ-сборных. Но вот незадача: после чемпионата мира в России корабль с «викингами» терпит крушение. Три матча Лиги наций закончились для команды с общим счетом 1:10. Что произошло с той Исландией, которой восхищался весь мир последние два крупных турнира?

Новый тренер

Причина первая – ушел Хеймир Хадльгримссон. Скорее всего, вы и не помните имя экс-тренера сборной, но тот факт, что он стоматолог, знают все еще с Евро-2016. Исландец — олицетворение местного футбола, он в курсе новых талантов, знаком с большинством из них, что значительно помогало команде. В начале августа стало известно, что Хадльгримссон покинул сборную спустя семь лет труда ассистентом, а позже и главным тренером.

Тут же сработал круговорот «викингов» в природе: норвежцев тренирует швед, датчан — норвежец, а исландцев — еще один шведский специалист. Знакомьтесь, Эрик Хамрен — экс-тренер сборной Швеции, «Русенборга» и АИКа и нынешний коуч исландцев. Старт шведа на новом месте получился отвратительным. Дважды исландцы проиграли с крупным счетом: сначала 0:6 — швейцарцам, а потом 0:3 — бельгийцам. За четыре последних матча «викинги» не одержали ни одной победы. Контракт Хамрена рассчитан на два года, но с такими успехами все может закончиться значительно раньше.

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Последнее «Ху»

«Надежда на сборную у исландцев сильно угасает» — это цитата исландского журналиста из интернет-издания Guide to Iceland. Такое ощущение, что вылет из группы на чемпионате мира в России больно ударил по эмоциональному и психологическому состоянию команды. После двух поражений и одной ничьей в рамках группового этапа на ЧМ исландцы действительно сами не свои. Не секрет, что их сборная — это скорее история о силе духа, а не о суперталантливых футболистах. Стоимость всего состава исландцев чуть меньше 80 млн евро. Где-то арабские шейхи посмеялись, что такую цену можно выставлять за целую команду, а не за одного игрока. Исландцы и заработали мировую любовь за счет бесстрашного подхода к любому сопернику и презрению к симуляциям. Но одного лишь духа недостаточно, чтобы постоянно побеждать топ-команды. А игра сборной Исландии все-таки часто примитивна.

«Викинги» постарели

Средний возраст полного состава исландской сборной на сегодняшний момент — 28 лет 7 месяцев, а вот в последнем матче против Франции этот показатель составил 30,1. Далеко не каждая команда — сборная Хорватии, которая с возрастными игроками может выступать наравне с молодежью. Если посмотреть на костяк «викингов», то крупных изменений в составе за этот период не происходило, просто большинство футболистов со своего пикового возраста пошли на спад.

Особенно страдает защита, что заметно по последним матчам. По-хорошему самый удачный из них датируется концом 2017 года. Это была квалификационная игра к ЧМ против сборной Турции (3:0). Тогда Исландия последний раз и показывала, что такое настоящий футбол «викингов». Задача Хамрена — найти и грамотно внедрить исландскую молодежь, которой немеренно после фееричного Евро-2016 и квалификации к ЧМ-2018.

Без капитана

Арон Гуннарссон, капитан сборной Исландии и обладатель одной из самых брутальных бород в мировом футболе, уже больше двух месяцев не появляется на поле. Он получил травму колена еще в начале августа и восстанавливается до сих пор. Сборная сыграла уже три матча без своего капитана, а на поле ее выводил Гилфи Сигурдссон.

Гуннарссон — безусловно, символ команды, как и тот же Биркир Бьярнасон. Возможно, дело в психологии, но, кроме того, последние три матча центр поля «викингов» значительно проседает.

Хамрен пытался подобрать замену капитану, ставил на его позицию Виктора Палссона, но в результате все это закончилось шестью безответными мячами от Швейцарии. Исландии остается ждать возвращения своего капитана после травмы, при хорошем раскладе он уже к концу ноября появится в национальной команде.

Без Финнбогасона нельзя

«Викинги» никогда не играли в атакующий футбол: Курбан Бердыев и Жозе Моуринью стоя аплодируют. Залог успеха исландцев — «автобусная» оборона, постоянно сопровождающаяся острой игрой на контратаках. Именно этого мы и не увидели в последних матчах. Соперник теперь может отдать мяч «викингам», а потом смеяться, глядя на то, как те не понимают, что с ним делать.

Атака исландцев выглядит невероятно жалко: в двух играх против Швейцарии и Бельгии они нанесли в общей сложности семь ударов по воротам соперников. Виной всему было отсутствие Альвреда Финнбогасона из-за травмы, а на скамейке нет никого, кто смог бы его заменить. Без таранного форварда все попытки исландцев хоть немного сопротивляться ни к чему не приводили: ни одного гола так и не было забито. В последнем матче против Франции Финнбогасон вернулся, и результат налицо: 16 ударов по воротам против 19 французских и два забитых гола. Игрок «Аугсбурга» невероятно важен для команды, и пока Хамрен не в состоянии найти ему замену.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press