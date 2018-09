Радость «Ниццы», несчастье Депая и плач Неймара. Главные события 4-го тура Лиги 1

Супер Марио возвращается и «Ницца» побеждает, Ди Мария забивает невероятный гол, а «Марсель» совершает камбэк. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Первый успех Патрика Виейра

Эта игра была знаменательна тем, что свой первый матч в чемпионате проводил Марио Балотелли. Итальянец не успел или не смог осуществить свой переход в «Марсель» и до зимы остается на Лазурном берегу. «Ницца» же одержала первую победу в сезоне. Дома «орлята» не без труда одолели «Лион». Героем встречи стал голкипер «Ниццы» Вальтер Бенитес, совершивший 9 сейвов.

Депаино горе

Двойное несчастье 31 августа случилось у полузащитника «Лиона» Мемфиса Депая. Мало того, что его команда проиграла, так еще в тот момент, когда он находился на игре, его дом ограбили. По предварительной информации, грабители вынесли из дома футболиста ювелирные укрощения и брендовую одежду на сумму 1,5 млн. евро.

