Радость «Ниццы», несчастье Депая и плач Неймара. Главные события 4-го тура Лиги 1

Супер Марио возвращается и «Ницца» побеждает, Ди Мария забивает невероятный гол, а «Марсель» совершает камбэк. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Первый успех Патрика Виейра

Эта игра была знаменательна тем, что свой первый матч в чемпионате проводил Марио Балотелли. Итальянец не успел или не смог осуществить свой переход в «Марсель» и до зимы остается на Лазурном берегу. «Ницца» же одержала первую победу в сезоне. Дома «орлята» не без труда одолели «Лион». Героем встречи стал голкипер «Ниццы» Вальтер Бенитес, совершивший 9 сейвов.

Депаино горе

Двойное несчастье 31 августа случилось у полузащитника «Лиона» Мемфиса Депая. Мало того, что его команда проиграла, так еще в тот момент, когда он находился на игре, его дом ограбили. По предварительной информации, грабители вынесли из дома футболиста ювелирные укрощения и брендовую одежду на сумму 1,5 млн. евро.

Honestly the fans were amazing tonight! Shame we couldn’t give them the win. #WalkInFaithNotBySight pic.twitter.com/TMfexf96d3 — Memphis (@Memphis) August 31, 2018

Голевое безумие

Матч между «Нимом» и «ПСЖ» наверняка долго не забудут любители футбола. Ведь действующий чемпион Франции уже в конце первого тайма сумел забить дважды и уходил на перерыв в хорошем расположении духа. Но потом ход игры поменялся. «Ним» сумел отыграть два мяча за 20 минут до конца встречи. И все же класс взял свое. Парижский клуб вырвал у «крокодилов» победу благодаря голам Мбаппе и Кавани.

🙌📢 Post-game celebrations with the 900 traveling PSG fans who made the trip to Nîmes! 👊 #NOPSG 🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/L6RUP6m3ZV — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 1, 2018

Ни «Ниццей» едины

Помимо команды Вийера свои первые победы в сезоне одержали «Анже» и «Нант». «Канарейки» со счетом 3:2 обыграли «Страсбур». А «Анже», играя в меньшинстве, сумел добиться положительного результата в матче с «Лиллем». Эту игру себе в актив может записать вратарь «шотландцев» Людовик Бютелль, который отбил пенальти от Лоика Реми.

#SCOLOSC Penalty raté pour Loïc Remy qui avait l'occasion de refaire trembler les filets en L1 depuis le 28/11/2012 pic.twitter.com/YP2Be4hkhX — Alex (SerialKiffeur) (@Alex_InDaHouse2) September 1, 2018

Гол тура

«Сухой лист» в исполнении Анхеля Ди Марии просто прекрасен!

Празднование тура

Болельщики «Нима» у себя на фанатском секторе вывесили баннер с надписью «Плачущий Неймар», к отсылке на постоянные симуляции бразильца. Это послание так понравилось футболисту, что он решил отпраздновать свой гол вот в таком стиле:

La célébration de Neymar après son but, devant une banderole "Neymar chorona" = "Neymar la pleureuse" #NOPSG pic.twitter.com/yPoaQludza — Yohan Roblin (@yohanroblin) September 1, 2018

Презентация тура

«Ренн» до начала встречи с «Бордо» презентовал новичка команды Хатема Бен-Арфа. Вероятно, присутствие хавбека на стадионе помогло его новому клубу с легкостью обеспечить себе нужный результата в игре с «Бордо» еще в первом тайме.

Hatem a été ovationné lors de sa présentation aux supporters rennais au Roazhon Park ⚫️🔴 👏🏼 #BenArfa #SRFCFCGB pic.twitter.com/63IqUYKycb — Hatem BEN ARFA (@HatemBENARFAn) September 2, 2018

Цитата тура

«Хатем — волшебник. Единственное беспокойство вызывает тот факт, что он так долго не играл в официальных матчах, и то, как много времени ему потребуется на возвращение. Он обеспокоен своим положением. Но я вижу, как он физически готов. У нас есть программа подготовки, у него есть время, он знает, чего я жду от него»

— главный тренер «Ренна» Сабри Лямуши о трансфере Хатема Бен-Арфы.

Матч тура

В прошлом сезоне «монегаски» у себя дома уничтожили «Марсель» со счетом 6:1. И с тех пор гости мечтали о мести. В концовке первого тайма Пайет выполнил подачу с фланга и Митроглу головой вколотил мяч в сетку. Но в начале второго тайма «Монако» в течение 8 минут смог выйти вперед, благодаря двум ошибкам защитника «Марселя» Адиля Рами. Однако тренер гостей Руди Гарсия смог перестроить игру своей команды, и вышедшие на замену Товен и Жермен принесли своему клубу волевую победу.

🙏🏽 Cette équipe 🔵⚪️ pic.twitter.com/CBDvQwZlsb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 2, 2018

Результаты 4-го тура:

Лион – Ницца – 0:1 (0:0)

(Сен-Максимен, 50).

Ним – ПСЖ – 2:4 (0:2)

(Бобишон, 63, Саванье, 71 – с пенальти; Неймар, 36, Ди Мария, 40, Мбаппе, 77, Кавани, 90).

Реймс – Монпелье – 0:1 (0:0)

(Ойонго, 77).

Страсбур – Нант – 2:3 (1:2)

(Ажорк, 21, Да Кошта, 81; Митрович, 34 – в свои ворота, Эванжелиста, 45, Сала, 59).

Генгам – Тулуза – 1:2 (1:2)

(Тюрам, 45; Градель, 2, Сангаре, 12).

Дижон – Кан – 0:2 (0:1)

(Кривелли, 21, Бовю, 90).

Анже – Лилль – 1:0 (0:0)

(Траоре, 60).

Сент-Этьен – Амьен – 0:0.

Ренн – Бордо – 2:0 (2:0).

(Андре, 12, Бенсебайни, 16).

Монако – Марсель – 2:3 (0:1)

(Тилеманс, 48, Фалькао, 53; Митроглу, 45, Товен, 74, Жермен, 89).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ) — по 4 гола; Товен (Марсель), Тавареш (Дижон), Сала (Нант)- по 3 гола.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press