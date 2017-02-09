Пять восьмерок от «Ренна», арбитры отбирают у «Лилля» ничью, Димитри Пайет и Мемфис Депай забивают за свои новые команды. Обзор 24-го тура Лиги 1

«Бордо» и «Лион» громят своих соперников, Пайет и Депай открывают счет своим голам за новые клубы, а «Монако» остается единоличным лидером. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать четвертого тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. «Монако» продолжает лидировать. «Монегаски» гостили у «Монпелье» и сумели добыть столь нужную победу. Лучший бомбардир Радамель Фалькао вышел на поле лишь в концовке игры. Однако гостям удалось создать себе комфортное преимущество уже в первом тайме и без него. Камиль Глик и Киллиан Мбаппе отличились по разу. Отметим, что оба футболиста забили свои четвертые мячи в текущем сезоне Лиги 1. В дебюте второго тайма защитник «Монпелье» Хилтон сократил отставание, но до конца матча счет больше не изменился. В концовке встречи защитник гостей Жемерсон за 6 минут получил две желтых карточки и был удален с поля.

2. «Лилль» не может выиграть в Париже на протяжении 21 года кряду. В этом туре их неудачная серия продолжилась, хотя все могло сложиться иначе. За пять минут до конца встречи голкипер «ПСЖ» Ареола допустил грубейшую ошибку, после которой еще и пропустил между ног. Но арбитры сжалились над хозяевами, когда засчитали гол Лукаса Моуры из офсайда в компенсированное время, который принес парижанам минимальную победу.

3. «Бордо» продолжает свою беспроигрышную серию, которая достигла шести матчей. Победа над «Каном» стала для «аквитанцев» третьей в последних четырех встречах. «Жирондинцы» победили с крупным счетом — 4:0, а в их составе дебютировал сербский полузащитник «Зенита» Вукашин Йованович.

4. Сразу два именитых новичка французского чемпионата отметились своими дебютными голами в минувшем туре. Первый гол за «Лион» забил Мемфис Депай, который поучаствовал в разгроме «Нанси» (4:0). Голландский полузащитник получил замечательный пас от Максима Гоналона, а сам послал мяч в «домик» голкипера гостей Сергея Черника. Димитри Пайет в этом туре тоже отметился дебютным голом. Удар со штрафного отскочил от стенки, и полностью дезориентировал голкипера «Генгама» Карла-Юхана Юнссона. Хозяева же одержали уверенную победу 2:0.

5. После разгромного поражения от «Монако» в прошлом туре, «Ницца» принимала на своем поле «Сент-Этьен». Все решил единственный гол хозяев, забитый на 7 минуте. «Орлята» разыграли неплохую комбинацию, которую эффектным выстрелом из-за штрафной площади завершил Вилан Сиприен. «Ницца» набрала 52 очка и продолжает делить вторую строчку с «ПСЖ».

Цитата тура

Главный тренер «Лилля» Патрик Колло высказался по поводу забитого гола Лукаса Моуры на 92-ой минуте матча:

«Голы из офсайдов будут засчитываться, пока не введут видеоповторы. Я указал арбитрам на их ошибку, и они признают ее, но уже дома, когда игра закончилась. Мы очень разочарованы таким поражением. «Монако», скорее всего, тоже».

Герой

Перспективный гвинейский полузащитник «Бордо» Франсуа Камано отметился дублем в ворота «Кана». Последний раз Камано делал дубль в ноябре 2016 года. 20-летней футболист забил уже семь голов в текущем сезоне во всех соревнованиях.

Антигерой

Бригада арбитров во главе с Франсуа Летескье, которая обслуживала встречу «ПСЖ» — «Лилль» просто отобрала ничью у гостей. На 92-ой минуте Лукас Моура забивал из очевидного офсайда, но данный эпизод судьи проигнорировали.

Цифра тура

Пять восьмерок. «Ренн» не смог одержать победу в восьмом матче кряду. Теперь, если взглянуть на турнирную таблицу, мы увидим 8 побед, 8 ничьих и 8 поражений. У «бретонцев» 32 очка, а если учесть, что последняя победа «Ренна» датируется четвертым декабря и поделить набранные командой очки на эту дату, то мы получим еще одну цифру 8. Вот такая загадочная математика от «красно-черных».

Результаты тура:

«Монпелье» — «Монако» — 1:2 (0:2)

0:1 – Глик (16), 0:2 – Мбаппе (20), 1:2 – Хилтон (47)..

«Кан» — «Бордо» — 0:4 (0:2)

0:1 – Ролан (11), 0:2 – Камано (0:2), 0:3 – Камано (63), 0:4 – Плашил (90).

«ПСЖ» — «Лилль» — 2:1 (0:0)

1:0 – Кавани (70), 1:1 – Де Превиль (86), 2:1 – Лукас Моура (90).

«Лорьян» — «Тулуза» — 1:1 (0:1)

0:1 – Делорт (24), 1:1 – Марво (60).

«Ницца» — «Сент-Этьен» — 1:0 (1:0)

1:0 – Сиприен (7).

«Лион» — «Нанси» — 4:0 (2:0)

1:0 – Вальбуэна (39), 2:0 – Фекир (43), 3:0 – Лаказетт (54 – с пенальти), 4:0 – Депай (58).

«Анже» — «Ренн» — 0:0.

«Метц» — «Дижон» — 2:1 (0:0)

1:0 – Сарр (46), 2:0 – Диабате (66 – с пенальти), 2:1 – Варро (78).

«Марсель» — «Генгам» — 2:0 (1:0)

1:0 – Гомис (26), 2:0 – Пайет (76).

Матч «Бастия» — «Нант» — перенесен на неопределенный срок из-за плохих погодных условий.

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 23 – Кавани (ПСЖ), 19 — Лаказетт (Лион), 14 – Фалькао (Монако), 14 – Гомис (Марсель), 11 – Плеа (Ницца)

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press