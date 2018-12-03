Пять против одного. Какой счет есть у сборной России к соперникам по отбору Евро-2020

У нашей сборной хорошая память. Практически перед каждым матчем есть что вспомнить о соперниках: о том, как Бельгия в 1986-м не пустила СССР в четвертьфинал, о том, как Шотландия грохнула сборную СНГ на Евро-1992, о том, как кипрские клубы обижали российские команды в еврокубках.

Бельгия

Главный тренер: Роберто Мартинес

Лидеры: Тибо Куртуа («Реал»), Эден Азар («Челси»), Кевин Де Брюйне («МанСити»), Ромелу Лукаку («МЮ»)

Рейтинг ФИФА: 1-е

Стоимость состава: 678,5 млн евро

Cборные России (СССР/СНГ) и Бельгии никогда не встречались в отборочных раундах к Евро или ЧМ. Зато «красные дьяволы» — раздражители россиян №1 на чемпионатах мира. В скандальном матче 1/8 финала 32-летней давности бельгийцы победили в дополнительное время: хет-трик Беланова не спас СССР от итоговых 3:4 и нескольких пропущенных мячей из офсайда. Следующая игра состоялась через 16 лет в группе на ЧМ в Южной Корее и Японии: Бельгия выиграла (3:2) и лишила сборную Романцева шансов на выход в плей-офф. В той встрече 18-летний форвард Дмитрий Сычев забил самый «молодой» гол на турнире-2002 и в слезах покидал поле после финального свистка. А поражение на мундиале в Бразилии (0:1) стало единственным в финальных раундах при Фабио Капелло. Последняя победа над сборной королевства состоялась еще во время ЧМ-1982 — тогда Советский Союз взял верх с минимальным счетом.

В марте 2017-го национальные команды встретились на матче открытия «Фишта» после Олимпиады. Тогда камбэк с 1:3 и третий гол Бухарова в добавленное время спасли российскую сборную. Теперь игрокам Черчесова будет тяжело не только дома: в качестве хозяев бельгийцы не проигрывают с 1 сентября 2016 года. А еще они занимают первое место в рейтинге ФИФА.

Шотландия

Главный тренер: Алекс Маклиш

Лидеры: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Селтик»), Том Кэрни («Фулхэм»)

Место в рейтинге ФИФА: 38-е

Стоимость состава: 145,4 млн евро

Возможно, матч против Шотландии – главная боль в новейшей истории нашей сборной. Дело было в 1992-м на чемпионате Европы. К заключительному туру группового этапа британцы лишились всех шансов на выход в плей-офф. А команда Анатолия Бышовца сыграла две ничьи: результативную – с действующими на тот момент чемпионами мира немцами (1:1), пропустив ответный мяч на 90-й минуте, и безголевую – с чемпионами Европы голландцами. Сборной СНГ надо было просто выйти и забрать свои законные три очка. Но… ходили слухи, что после поражения от немцев шотландские футболисты активно выпивали и почти не готовились к заключительному матчу. На деле же «пьяные» соперники в одну калитку вынесли сборную СНГ – 3:0, лишив ее места в полуфинале турнира.

В XXI веке шотландцы еще ни разу не проходили квалификацию на крупные международные турниры. Побороться за путевку на ЧМ-2018 им помешала ничья со Словенией в заключительном туре отборочного турнира. Зато в Лиге наций они заработали повышение в Лигу B, где в следующем сезоне могут также оказаться в одной группе с Россией. В последний раз со сборной России шотландцы встречались по ходу отборочного турнира к Евро-1996. Оба поединка завершились вничью: 0:0 в Москве и 1:1 – в Глазго. В результате обе команды квалифицировались в финальную часть турнира, но завершили выступление на групповой стадии.

Кипр

Главный тренер: Ран Бен Шимон

Лидеры: Николас Иоанну (АПОЭЛ), Григорис Кастанос («Ювентус»), Георгиос Эфрем (АПОЭЛ)

Место в рейтинге ФИФА: 86-е

Стоимость состава: 15 млн евро

13 ноября 1991 года Советский Союз разгромил киприотов (3:0) в Ларнаке и решил задачу по выходу в финальную часть Евро-1992. Та игра стала последней в истории сборной СССР: весной 1992-го появилась национальная команда СНГ.

Киприоты никогда не выходили в финальные стадии международных турниров, вряд ли они станут главной сенсацией и сейчас. Но стоит учитывать, что в отборах на Евро островитяне выступают более удачно. А в квалификации к прошлому континентальному первенству сборная имела реальные шансы на участие в стыках: победа над Боснией и Герцеговиной в последнем туре давала бы ей возможность на спасительное третье место. Игроки из Кипра даже вели со счетом 2:1, но итоговое поражение (2:3) лишило их шансов на главный футбольный успех в стране.

Местные клубы не раз обыгрывали российские: вспомните победу АПОЭЛа над «Зенитом» в ЛЧ-2011/12 и поражение «Спартака» от АЕКа, после которого Дмитрий Аленичев покинул пост главного тренера. Но на уровне сборных всегда доминировала наша национальная команда: из 7 матчей СССР/Россия одержала 6 побед с общим счетом 22–2, и только раз команды сыграли вничью.

Казахстан

Главный тренер: Станимир Стоилов

Лидеры: Бауржан Исламхан («Кайрат»), Исламбек Куат («Кайрат»), Роман Муртазаев («Астана»)

Место в рейтинге ФИФА: 120-е

Стоимость состава: 17,6 млн евро

Казахстан – отличный лагерь для российского футбола. Наши игроки по примеру Андрея Аршавина теперь могут смело заканчивать карьеру в местном чемпионате, а затем квалифицироваться в тренеры. В КПЛ успешно работает Владимир Муханов в «Актобе», а недавно засветился и Роберт Евдокимов.

Со сборной «ястребов» мы в официальных матчах не встречались, зато дважды проводили товарищеские спарринги. Впервые – в мае 2008 года перед австро-швейцарским буйством. Это время, когда Иван Саенко еще играл за «Нюрнберг», Павел Погребняк только готовился к переезду в Бундеслигу, Дмитрий Сычев еще делал результат в Черкизове, а Андрей Аршавин и не мечтал о двух кубках Казахстана в составе «Кайрата». Матч закончился теннисной «баранкой» – 6:0. В марте 2015-го с голами не задалось. При Фабио Капелло мы не пропустили, зато оценили готовность Алексея Козлова, Эльмира Набиуллина и Дениса Давыдова. Казахстан в тот период тренировал Юрий Красножан. Он добился хороших отзывов, но продлевать контракт не стал – жаловался на слабую организацию. Недавно похожий маневр сделал и Александр Бородюк. Экс-помощник Гуса Хиддинка звал в сборную лишь местных игроков, в то время как федерация активно навязывала натурализацию.

Сан-Марино

Главный тренер: Франко Варрелла

Лидеры: Элия Бенедеттини («Новара»), Филиппо Берарди («Монополи»), Никола Нанни («Кротоне»)

Место в рейтинге ФИФА: 221-е

Стоимость состава: 0,375 тыс. евро

Площадь территории России в 280 тысяч раз больше площади Сан-Марино. Этим все сказано. Сборная карликовой страны – очевидный аутсайдер группы. За всю историю существования они одержали всего лишь одну победу – против сборной Люксембурга в 2004 году со счетом 1:0. Россия и Сан-Марино встречались дважды: в отборочных матчах к Евро-1996. Тогда сборная России выиграла домашнюю игру со счетом 4:0, а выездную – 7:0.

На сегодняшний день ничего не изменилось. Сборная Сан-Марино самая маленькая по населению страна из всех членов УЕФА и самая слабая из всех сборных в мире: на конец 2018 года «сиятельные» (именно такое прозвище у наших соперников) занимают последнюю строчку в рейтинге ФИФА. Последнюю квалификацию на Евро ониедсказуемо провалили. Разница мячей составила -35, а единственный забитый гол был отправлен в ворота сборной Литвы со штрафного удара. Тогда игроки отпраздновали этот мяч ярче, чем Франция праздновала свои голы в финале чемпионата мира.

Но если вы решите поехать на выездной матч сборной России, то будьте готовы к тому, что главный стадион страны в городе Серравалле вмещает всего 5 тысяч человек. Сан-Марино – команда, которая может порадовать фанатов сборной России и любителей ставок кучей пропущенных голов.

Авторы: Юрий Алеманов, Никита Котов, Дмитрий Темников, Лидия Дидык

Фото: Global Look Press

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