Проверка космосом. Как Уругвай преподал сборной России звездный мастер-класс

Матч с уругвайцами должен был стать первой серьезной проверкой команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018. Противостоять одной из лучших латиноамериканских сборных – совсем другое, нежели побеждать саудовцев или египтян. Игра показала, что на таком уровне россияне конкурировать пока не готовы.

Для многих российских болельщиков встреча с Уругваем позиционировалась как главное событие группового этапа, так что Самара с самого утра оказалась буквально наводнена фанатами. Уругвайское представительство тоже выглядело весьма внушительно, но бело-голубые флаги с солнышком утонули в бескрайнем море триколоров с медведями.

Среди желающих посетить игру оказались даже те, кого совсем нечасто можно встретить на трибунах. Моей случайной спутницей оказалась очаровательная болельщица из Челябинска Валерия, в одиночку отправившаяся в 20-часовое путешествие на поезде, чтобы поддержать сборную России. Ленточки с триколором, боевой раскрас и тематический маникюр – ее тщательной подготовке позавидовали бы и матерые фанаты. Удручает лишь, что девушке пришлось отправиться одной, так как большинство ее знакомых не интересуется «спортом номер один». Мужчины, срочно начинайте болеть футболом и не упускайте такую красоту!

Воздух в Самаре прогрелся до 35 градусов, так что путь от остановки до стадиона, занявший порядка 20 минут, преодолевать пришлось на полусогнутых ногах, изнывая от жары. Зато группа танцовщиц, выделывающих бразильские па под ритмы самбы, выглядела в такой зной очень актуально. Наконец из-за деревьев показался красавец-стадион – ни дать ни взять космический корабль! На его борту намечался вселенский футбольный праздник, и теперь одним счастливым пассажиром тут стало больше.

Учитывая, что путевка в плей-офф нам была обеспечена, Станислав Черчесов приберег для будущих баталий Головина, Фернандеса и Жиркова.

Вместо них шанс получили Алексей Миранчук, Смольников и Кудряшов. Визави Черчесова Оскар Табарес с первых минут бросил в бой Суареса с Кавани, но оставил в запасе основного защитника и автора победного гола в ворота Египта Хосе Хименеса.

За полчаса до начала организаторы устроили на арене караоке, предложив болельщикам спеть «Калинку», но, кажется, каждый решил петь что-то свое. Когда камера выхватывала кого-то из фанатов, они с обезумевшими лицами кричали нечто среднее между «Россия!», «Вперед!» и «Ура!». Зато, как только наступило затишье, чаша в едином порыве загудела: «Россия! Россия!». Отдельный респект фанатам Уругвая за исполнение гимна: пели громко, дружно и проникновенно. Впрочем, наши болельщики им в этом не уступили. И вот – свисток.

ЧМ-2018. Уругвай — Россия — 3:0. Как это было

Никакой раскачки: первый удар по нашим воротам случился уже на первой минуте, но точности ему не хватило. Россияне обозначили, что уступать в единоборствах не собираются: в жестком стыке досталось Эдинсону Кавани. Он быстро поднялся на ноги, а арбитр встречи, сенегалец Маланг Дьедью, предупредил, чтобы свои штучки с катаниями по земле и кривляниями уругвайцы приберегли для кого-нибудь другого.

На 9-й минуте Бентанкур заработал опаснейший штрафной, и здесь места симуляции точно не было: чистый фол Газинского, недоработавшего при выходе из обороны. Удар Луиса Суареса – и мяч затрепыхался в нижнем правом углу ворот Акинфеева. Голкипер в этом эпизоде сыграл неидеально: мудрый Игнашевич специально оттащил от стенки двоих соперников, чтобы Игорь видел момент удара, но вратарь сделал шаг в другую сторону и «пустил» в ближний.

Россияне тут же огрызнулись выпадом Черышева, опасно бившего после скидки Дзюбы, однако Муслера с ударом справился, тем более что он пришелся почти по центру. Наш центрфорвард и дальше старался цепляться за мячи и создавать опасность, но не хватало скорости и поддержки. Почувствовав, что Россия перехватывает инициативу, в технической зоне оживился Оскар Табарес, вынужденный пользоваться костылем из-за проблем со здоровьем.

И уругвайцы тут же забили второй мяч. После углового первым на подборе оказался Диего Лаксальт, отчаянный бросок Черышева под его удар лишь усугубил проблему для Акинфеева, и мяч после рикошета предательски заскочил прямо под ближнюю штангу.

Спустя пару минут уругвайцы должны были забивать третий: Суарес вывалился один на один с Акинфеевым – вратарь выручил, а от добивания Кавани россиян спас Зобнин. Эдинсон вообще выделялся на фоне остальных, появляясь на разных участках поля и дирижируя игрой Уругвая. Остановить его зачастую удавалось лишь с помощью жестких фолов. Так Кавани уже к 28-й минуте посадил на карточку Смольникова. А на 36-й Игорь досрочно отправился отдыхать: Лаксальт на фланге убежал от него как от стоячего, и наш правый защитник отчаянным подкатом не оставил судье выбора.

Черчесов вынужден был убрать с поля Черышева и залатать фланг Марио Фернандесом, но от счета 0:2 и удаления к 37-й минуте в воздухе повеяло безнадегой. Игра у России и так не клеилась: выпал Миранчук, не успевал Газинский, почти не работали края. Теперь же опасность у ворот Муслеры исчезла в принципе. Первый тайм россияне закончили в атаке, но перспектив на вторую половину матча это не добавляло.

Во втором тайме уругвайцы ослабили хватку, позволив нашей команде атаковать. Хорошо смотрелся Марио Фернандес, но в завершающей стадии нам все время чего-то не хватало. Особенно угнетало то, как бездарно россияне портили стандарты, раз за разом навешивая куда-то в район дальнего углового флажка: даже если бы Дзюба был ростом под три метра, до таких подач он бы не добрался.

На последние полчаса Черчесов бросил в бой Федора Смолова, убрав с поля совершенно незаметного Миранчука. В ответ соперники создали красивый момент, который должен был завершаться пенальти: вездесущий Кавани получил от Игнашевича коленом в ногу. Хорошо, что судья был к нам благосклонен. Уругвайцы не стали спорить и откровенно доигрывали в удовольствие: чего стоит только удар Година по нашим воротам с центра поля. Суарес с Кавани вполне могли отличиться еще пару-тройку раз, но особо не усердствовали.

И все-таки Эдинсон в этой встрече заслужил гол. На 90-й минуте уругвайцы подали угловой, Годин ракетой взмыл в воздух и пробил – Акинфеев вытащил мертвый мяч, но на добивании расторопнее всех оказался именно Кавани. Табарес тут же заменил форварда, чтобы тот получил свою порцию аплодисментов – как от соотечественников, так и от нас. На этом время матча подошло к концу.

Единственным, кто согласился пообщаться с журналистами после игры, оказался Артем Дзюба. Форвард воздал должное сопернику, заметив, что Уругвай – лучшая команда в мире по игре на стандартах. Но особенно Дзюба отметил наших болельщиков: «

Спасибо огромное Самаре, спасибо огромное стране за то, что поддерживали нас, переживали за нас, тем более что у Уругвая тоже была очень хорошая поддержка.

Мы идем дальше, все проанализируем, проведем работу над ошибками, восстановимся и будем еще злее, еще мотивированнее в плане того, что после такого хочется поскорее выйти на поле и дать достойный бой».

Что ж, сегодня наша сборная и впрямь противостояла действительно звездной команде, так что за это поражение должно быть обидно, но никак не стыдно.

Артем Дзюба: «Это была хорошая проверка»

ЧМ-2018. Группа A. 3-й тур

УРУГВАЙ — РОССИЯ 3:0 (2:0)

Самара. 25 июня.

Стадион «Самара Арена». 41970 зрителей.

Судья: Дьедиу Маланг (Сенегал).

Уругвай: Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Лаксальт, Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Бентанкур (де Арраскаэта, 63), Весино, Суарес, Кавани (Гомес, 90).

Россия: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский (Кузяев, 46), Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Фернандес, 38), Дзюба.

Голы: 1:0 — Суарес (10), 2:0 – Черышев (23 – в свои ворота), 3:0 — Кавани (90).

Предупреждения: Газинский (9), Смольников (28), Бентанкур (59).

Удаление: Смольников (36).

19 (13) удары (в створ) 3 (2)

17 фолы 18

4 угловые 2

0 офсайды 2

58 % владения мячом 42

Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев

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