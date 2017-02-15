Прошлое, будущее и вечно больная звезда. Что надо знать о соперниках российских клубов в Лиге Европы

Футбол возвращается в Россию. «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» на этой неделе проведут первые матчи 1/16 финала Лиги Европы, а «90 минут» ищет в составах их соперников интересные имена.

«Фенербахче». Вечер воспоминаний

В Краснодар едет команда-ностальгия российского футбола. Сразу с несколькими игроками «Фенербахче» у российских болельщиков связаны разные воспоминания, и начать можно хотя бы с того, что эту команду тренирует Дик Адвокат. Голландцу 69 лет, но он, похоже, в неплохой форме. Его клуб идет на четвертом месте чемпионата Турции, а президент «Фенера» подготовил для главного тренера новый контракт. Адвокат пока думает – решение он собирается принимать по окончании сезона, и у него есть еще три месяца, чтобы результатами набить себе цену.

Но кроме тренера, который принес «Зениту» Кубок УЕФА, в составе «Фенера» полно других знакомых фамилий. Прежде всего, Мартин Шкртел. Летом прошлого года словак подбирал себе варианты, где он мог бы уже готовиться к окончанию карьеры, и нашел «Фенербахче». Здесь он не «пожарит», как в последние годы в «Ливерпуле», и в свой 31 год – твердый игрок основного состава. Зимой «Зенит», подбирая себе опытного футболиста в центр обороны, думал вернуть Шкртела, но в итоге в Питер полетел Иванович.

Роман Нойштедтер: «Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные — дерьмо. Я – часть команды»

Еще пару знакомых российским болельщикам игроков можно найти на скамейке «Фенербахче». Где-то там сидит Роман Нойштедтер. После того как его жена отказалась переезжать в Казань, российский паспорт выросшего в Германии футболиста оказался никому не нужной бумагой – тренеры сборной на Романа, похоже, не рассчитывают. В Турции он тоже не так часто выходит на поле и обычно является игроком замены, когда надо укрепить центр или добавить футболиста в оборону. Может, так и будет в первом матче против «Краснодара» — Шкртел его пропускает из-за дисквалификации.

Также Адвокат не очень верит Эммануэлю Эменике. Бывший спартаковец в «Фенербахче» задержится ненадолго. Зимой ему усиленно искали новую команду, предлагали «Спартаку» и «Рубину», но пристроить 29-летнего форварда никуда не удалось. И вроде бы статистика у нигерийца неплохая, но пока 33-летний Ван Перси не потерял мотивацию и здоровье, на острие атак «Фенера» будет действовать он. А есть еще и Мусса Соу – лучший бомбардир команды на данный момент. С правого фланга передачами их будет снабжать еще один голландец – Джермейн Ленс, которого, возможно, кто-то помнит как игрока киевского «Динамо». Вот эта тройка и станет самой опасной для обороны «Краснодара»

«Андерлехт». Самая веселая команда ЛЕ

«Зенит» ждет непростой выезд в гости к одной из самых веселых команд континента. «Андерлехт» в Лиге Европы наносит в среднем 15,5 удара по воротам за матч и забивает 2,5 гола за игру (в чемпионате показатели чуть хуже, но ненамного). При этом бельгийцы владеют мячом всего 50% игрового времени и довольно часто ошибаются в передачах (78% точности). Так что у любого соперника «Андерлехта» есть неплохие шансы проявить себя как в атаке, так и в обороне. Главное – справиться с двумя лидерами бельгийского клуба.

Первый из них – Лукаш Теодорчик. Этот трансфер из киевского «Динамо» случился летом, но уже оправдал себя на 200 процентов. В 25 матчах за «Андерлехт» поляк наколотил 17 голов. И если в Киеве за Теодорчика получили всего 5 млн, то бельгийцы сейчас за него выставляют цену 20 млн, заставляя президента «Динамо» Игоря Суркиса публично жалеть о сделке. Зимой ходили слухи, что форвардом с 91-м номером на спине (символизирует год рождения) интересуется «Ливерпуль». Но в Бельгии его судьбу будут решать только после того, как станет известно, пробилась ли команда в Лигу чемпионов.

Но если поляк может оказаться бомбардиром одного сезона, то в составе «Андерлехта» есть настоящая звезда с большим будущим. Юри Телемансу 20 лет исполнится только в мае. Но он уже сейчас главное действующее лицо в центре полузащиты своей команды, а быть может, и всей бельгийской лиги. В Лиге чемпионов он дебютировал в 16 лет, и с тех пор «Андерлехт» терпеливо растит вундеркинда для сборной Бельгии и какого-нибудь топ-клуба.

Одно время на него засматривался «Спартак», но чемпионат России – не уровень для игрока, который обещает стать одним из лучших диспетчеров Европы. Так что еще полгода-год, и Телеманс будет играть в каком-нибудь «Ювентусе» — он сейчас на первых строчках шорт-листа туринского клуба.

«Спарта». Загадка Лиги

Противостояние «Ростова» и «Спарты» — настоящий шпионский роман. В Праге жалуются, что российский клуб зашифровался так, что никто не смог толком посмотреть ни одного товарищеского матча. Но и в «Спарте» полно своих секретов. Начиная хотя бы с того, что, как и в «Ростове», команду на самом деле тренирует не тот человек, что занимает пост главного тренера. Официально в заявке на этой должности значится Томаш Пожар. Он же ходит на пресс-конференции и делает все, чтобы там запомниться. На последней из них он спросил, есть ли в зале российские журналисты, и если есть, то для них он скажет, что символ и гордость чешского футбола Томаш Росицки в полном порядке и готов будет сыграть с «Ростовом». «Но нашему народу я должен сказать правду – Томаш вряд ли успеет восстановиться», — заявил Пожар.

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На самом деле это решать не ему. Команду тренирует Давид Голоубек. Но в свои 36 лет он еще не успел обзавестись лицензией категории Pro и поэтому числится в заявке как один из помощников главного тренера. Но именно Голоубек выводил «Спарту» в 1/16 финала Лиги Европы. И «Ростову» придется нелегко с этой обученной и боевитой командой, хотя ее главная звезда, Росицки, и не отлучается от врачей.

Зато у «Спарты» остается Дочкал, который пусть так и не уехал ни в какой приличный чемпионат, но для Чехии он очень приличный игрок. Кроме того, в Праге продолжает удивлять долголетием 36-летний Давид Лафата, а еще в атаке очень опасен Вацлав Кадлец, на которого летом не пожалели 3 млн евро – очень приличные деньги для чешского чемпионата. Ну, и само собой, будет интересно посмотреть, что из себя представляет Вячеслав Караваев – защитник, которого отпустил ЦСКА и на которого посматривает «Спартак».

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press