Прикроют форточку. Зачем в Англии хотят урезать летнее трансферное окно

Седьмого сентября руководители клубов, они же акционеры английской Премьер-лиги, проведут собрание, где будут обсуждать сокращение периода купли-продажи футболистов. Большинство команд выступает за то, чтобы окно закрывалось за неделю до старта сезона. Но нашлись и те, кто против.

Чем не устраивает нынешняя система

Футбольный рынок поглощает все больше материи, расползаясь вне всяких границ, словно гигантская черная дыра. Эпопеи с переходами порой растягиваются на месяцы, окутывая болельщиков густым туманом слухов, вбросов и предположений. Нарастает шум, поднимаются ставки, блефуют клубы, дорожают игроки. Обстановка в конце августа становится действительно взрывоопасной. Больше всех изворачиваться приходится тренерам, вынужденным в самый разгар чемпионата придумывать, как компенсировать потерю того или иного футболиста.

Англичанам первым из европейского сообщества надоело терпеть ситуации, когда сезон уже идет, а их звезды сидят на трибунах в ожидании решения о своем будущем. Актуальный пример — ситуация с Вирджилом ван Дейком, который, вместо того чтобы доказывать свою крутость на поле, завис в вакууме между «Саутгемптоном» и претендующими на него «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Сити». Нередки случаи, когда после пары туров конкуренты выдергивают нескольких человек из состава и заставляют принять тренера позу грустного мыслителя. Перед стартом нынешнего розыгрыша наставники клубов провели общий сбор и подняли тему реформирования трансферного окна.

Проект решения

Договорились до того, что за неделю до начала турнира неплохо бы прекратить переходы из одного английского клуба в другой. При этом нововведение, если оно заработает, не коснется внешней торговли: игроков можно будет продавать в иностранные команды, если в их чемпионатах окно еще открыто. Такое правило может вступить в силу уже с сезона-2018/19: для этого 7 сентября за реформу должны проголосовать 2/3 клубов, то есть 14 из 20 представителей.

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«Никто не может быть заинтересован в том, чтобы терять трех игроков после трех матчей, сыгранных в чемпионате», — считает рулевой «Бернли» Шон Дайч. Жозе Моуринью поддерживает его точку зрения: «Как руководитель футбольной команды, я бы предпочел, чтобы окно закрывалось раньше. Так я буду точно знать, на каких игроков рассчитывать. Никто не будет оттягивать завершение сделки до последней недели августа. Если оно будет закрываться раньше, то станет невозможной ситуация, когда футболист играет один матч за одну команду, а ответный — за другую». Аналогичного мнения придерживаются многие его коллеги, в частности Юрген Клопп («Ливерпуль»), Марк Хьюз («Сток Сити») и Пол Клемент («Суонси»).

Кто против

Однако идею поддержали не все. Главным оппозиционером выступил «Уотфорд». Основной аргумент – несовпадение с общеевропейским графиком, что сделает позиции английских клубов уязвимыми по отношению к командам из других чемпионатов. Стоит напомнить, что единая система трансферного окна была предложена УЕФА совместно с Еврокомиссией в сезоне-2002/03. Согласно ей летний период купли-продажи игроков длится с конца чемпионата до 31 августа. Этой рекомендации придерживаются европейские футбольные лиги из 51 государства, но строгих указаний ей следовать нет. По факту каждая страна сама определяет сроки и вносит свои правки. В таких странах как Швеция и Норвегия, чьи турниры проходят по схеме «осень–весна», окна закрываются 11 и 15 августа соответственно. Если акционеры АПЛ на собрании проголосуют за, то летняя трансферная сага в Англии будет заканчиваться примерно в те же даты, что и у скандинавов.

Но что будут делать британцы, если под конец августа еврососеди начнут выкупать у них игроков? Непонятно, каким образом команды будут восполнять потери, ведь в таких случаях рынок будет работать в одностороннем порядке. Умудренный опытом Арсен Венгер думает о том же: «Давайте не будем забывать, что игроки, чувствующие себя несчастными в своих клубах, иногда хотят переехать в другие страны, и это мы не остановим. Трансферы за границу будут продолжаться до 31 августа, и часть проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, сохранится».

Ему вторит известный агент Скай Эндрю: «Агенты общаются с клубами на протяжении всего сезона, и это не изменится, даже если окно будет укорочено. Но гораздо важнее, что это может оказаться на руку большим клубам Европы. Если оно будет закрываться раньше, чем в остальной Европе, тогда большие европейские клубы будут пытаться переманивать игроков у наших больших клубов. Это будет непросто сделать, но гранды вроде «Барселоны», «Реала» и «Баварии» получат возможность спокойно прийти и начать делать заманчивые предложения насчет наших игроков. Это поставит наши клубы в слегка невыгодное положение. Болельщики не захотят видеть, как их команды несут потери, а окно снова откроется только в январе». Схожая позиция – у тренера «Вест Хэма» Славена Билича, который поддерживает саму идею, но считает, что ее нужно распространить и на другие чемпионаты, иначе толку от нее не будет.

«Особенное» мнение

В пику им выступил Жозе Моуринью: «Вопрос не в том, что трансферные окна других лиг закрываются в другое время и мы все равно рискуем потерять игроков в последние недели августа. Вопрос в том, сколько есть в мире клубов, способных купить лучших игроков Премьер-лиги. Ответ известен. Таких футбольных клубов крайне мало, поэтому риск минимален. И даже эти мощные клубы будут знать, что если мы не сможем купить игроков после начала сезона в АПЛ, то и продавать не будем. Поэтому тем, кого интересуют игроки из Премьер-лиги, придется поторопиться, чтобы успеть до крайнего срока».

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В других странах подхватили тему, и мнения тоже разделились. Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поддержал инициативу англичан: «Я против того, чтобы трансферное окно закрывалось 31 августа. К этому времени команды уже должны быть укомплектованы». А вот генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус реформу не оценил: «Английский пример не вдохновляет, поддержать не готовы. Это поставило бы нас в неравные условия по отношению к европейским клубам, сковало бы наши возможности». Боссам Премьер-лиги стоит дважды подумать, прежде чем пускаться в эксперименты. Но рынок в последнее время бурлит настолько сильно, что вынуждает купцов идти по извилистому пути реформ.

Трансферные окна сезона-2017/18 в чемпионатах топ-5 и России*

Страна Летнее окно Зимнее окно Англия 9 июня – 1 сентября 1 января – 1 февраля Германия 1 июля – 31 августа 1 января – 31 января Испания 1 июля – 2 сентября 1 января – 1 февраля Италия 1 июля – 1 сентября 2 января – 1 февраля Франция 9 июня – 31 августа 1 января – 1 февраля Россия 9 июня – 1 сентября 25 января – 25 февраля

*По данным Transfermarkt.de. Итоговые сроки могут быть скорректированы.

Фото: Global Look Press

Текст: Антон Муша

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