«После матча с «Зенитом» я был чуваком с сорванным голосом, орущим в микрофон всякую дичь». Диктор, который освещал каждый домашний гол «Локомотива» в чемпионском сезоне

Голос Евгения Кириллова, диктора домашнего стадиона московского «Локомотива», узнает каждый болельщик «железнодорожников». Без фирменного 45-секундного «Гооол», призывов поддержать команду не обходился ни один домашний матч команды Юрия Семина в завершившемся сезоне. В интервью еженедельнику «Футбол» Кириллов рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг чемпионского матча с «Зенитом», дикторской подготовке и работе пресс-атташе «Казанки», футболисты которой с недавних пор называют его «Молнией Мак’куином».

Чемпионство, эмоции, гол Эдера

— Мое главное впечатление от твоей работы связано с чемпионским матчем «Локомотива». Ты стоишь перед фанатской трибуной и разогреваешь их мощными зарядами. Это самый эмоциональный момент твоей карьеры диктора?

— Наверное, да. Это, пожалуй, главный матч, который был в моей дикторской карьере, и перед этим поединком было очень много волнения. У команды была неудачная серия: две ничьи, поражение в Краснодаре.

Перед «Краснодаром» было предчувствие, что именно там возьмем «золото», но не сложилось. А вот перед «Зенитом» никакого предчувствия не было, что достаточно странно – перед каждой игрой у меня в голове мелькают мысли о том, как сыграем этот матч. Но это уже и не важно. Победили ведь.

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— Это было очень эмоционально.

— Согласен. Я впервые работал у кромки поля. Перед «Зенитом» было понимание, что болельщики заполнят стадион, поэтому мою идею выйти на поле и поработать перед фанатами руководство поддержало.

Было, конечно, нервно. Во-первых, волновался из-за результата. Во-вторых, меня снимало множество камер, а я привык работать из дикторской кабинки под самой крышей арены. В-третьих, на трибуне был очень важный для меня человек – так или иначе нужно было выжимать максимум (смеётся – прим.).

— Трибуны помогали тебе перебороть это волнение.

— Вообще, да. Я как увидел родную «южную» трибуну, как ребята поддерживали мои кричалки, так дело пошло веселее и бодрее.

Кстати, у меня было несколько микрофонов: три – на мне, радиомикрофоны, один – в руках. Если в тот момент я бы поднял футболку, то все бы увидели, что я был обвешан проводами.

— Тогда ты называл всех футболистов уменьшительными именами: Антоха, Дима, Леша. Так было впервые?

— Чтобы весь состав – да. Я так периодически делаю, но с отдельными игроками, когда они возвращаются на поле после травмы. Вообще, в этом матче мы хотели подчеркнуть отношение к нашим ребятам. Они не просто футболисты, которых ты видишь по телевизору. Они – часть семьи, они наши друзья. Хотелось бы, чтобы эту дружескую атмосферу почувствовали и болельщики.

навсегда. ЧЕМПИОНЫ РОССИИ! A post shared by kirillov_e (@kirillov_e) on May 5, 2018 at 9:27am PDT

— Не могу не спросить: как ты праздновал чемпионство?

— Ты имеешь ввиду первые мгновения после свистка или то, что было ночью?

— Давай по порядку.

— В этом матче было два гола. Первый – Фарфана, из офсайда, с этими «ложными» конфети (с моей стороны было видно положение вне игры, но техническая поддержка стадиона немного не сориентировалась и начала праздновать). Второй – решающий, мяч Эдера. Первая мысль после гола португальца: «Блин, сейчас какой-нибудь офсайд опять увидят». К счастью, ничего такого не произошло.

Сперва хотелось проорать чисто болельщицкое «Да! Бл*** [блин]!». Потом понял, что нужно что-то прокричать в микрофон, но ни в коем случаем не ругаться плохими словами. Я к этому вообще не готовился: не набрал голоса, не записал фразы на такой случай, не протянул на сорок пять секунд фразу «Гооол!». Я просто выплескивал эмоции, заводил трибуну. Это было правильное решение. Кстати, я впервые сказал пять раз слово «Лопес». Трибуны подхватили и поддерживали.

— Ты как-то моментально добежал до поля после гола Эдера.

— Изначально был план: если мы ведем в счете, то где-то на 80-й минуте я спускаюсь к полю и комментирую оттуда. Но Эдер забил чуть позже, и я терялся. Я должен был объявить порядок выхода с трибун за пятнадцать минут до концовки, но я затянул с этим. Потому что в случае ничьи у нас был стандартный план. Но в случае победы «Локо», гости первыми уходят, мы же праздновали. В итоге я объявил план выхода уже сильно позже, с центра поля.

— Вернемся к голу Эдера.

Итак, Эдер забил, я моментально понесся вниз. Прибегаю сначала в кабину, где сидят люди, отвечающие за табло и звук, я предупреждаю их: «Я иду вниз, если что – зовите по рации. Мы чемпионы!». Потом бегу к лифту. Он очень долго не ехал (за время ожидания я навернул миллион кругов по лифтовой комнате). В итоге чертов лифт приехал на мой пятый этаж.

На четвертом этаже в лифт зашли коллеги с абсолютно бешеными лицами, мы так и доехали до поля.

— Что было дальше?

— За полминуты до конца судья очень акцентировано свистнул и назначил штрафной в наши ворота где-то в середине поля. Я как-то опять потерялся и начал орать что-то про «трехкратные». Слава богу, меня вовремя одернули. Однако через тридцать секунд мы все же стали чемпионами, и это было непередаваемо.

— Что творилось в твоей голове в этот момент?

— Перед этим матчем я думал, что попробовал все на свете. Оказалось – нет, в моей жизни просто не хватало этого чемпионства. Я обнимал подругу, влезал на рекламную конструкцию, три раза упал на газон и целовал землю, проехался на коленях. В конце концов, я разрыдался.

Если смотреть на ситуацию с профессиональной точки зрения, я уже был не диктором, а обычным чуваком с сорванным голосом, орущим всякую дичь в микрофон. Помню, что пришлось пару минут отходить от этого состояния и немного отдышаться, чтобы произнести памятную фразу: «Кубок вручается капитану команды, Игорю Денисову!»

— Второй вопрос про празднование. Сколько алкоголя ты выпил после этого матча?

— Не так уж много. Шампанское, пару виски с колой. Я не балагурил всю ночь, мой праздник закончился часа в три – позади был ранний подъем и нервный день. Но проснулся я под песню группы Демарш – «Мы чемпионы». Именно в тот момент начался долгий процесс осознания, что моя команда действительно стала чемпионом.

Работа диктора, особенности подготовки

— Чемпионский матч был ярче, чем твоя первая игра в роли диктора?

— Конечно. Первый матч был где-то в октябре 2015-го года, игра с «Амкаром» в 1/8 финала Кубка России. Во-первых, мы проиграли. Во-вторых, незаполненные трибуны, будний день. Было как-то совсем грустно. Когда нет зрителей на секторах, ты не очень понимаешь, для кого работаешь. Я нервничал и дико волновался. Плюс перед матчем не могли решить, кто будет диктором: я или Витя Степанов, которого очень любили болельщики. Он меня, кстати, настраивал, давал технические советы.

На ту игру пришли мои знакомые. Я их попросил записать, как это все будет. Если я сейчас включу запись, то не смогу это слушать: не было никакого тембра, не было подачи.

— Я заметил, что ты куришь. Эта привычка сильно повлияла на твой голос?

— Так, давай, чтобы не было никакой пропаганды, скажу: не курите, это очень вредно. Вообще, у меня был сильно высокий голос, когда я не курил. И сигареты все же немного повлияли на него. Но табак – это очень-очень вредно, запомните это.

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— Некоторые комментаторы перед матчем делают специальные упражнения. Как у тебя проходит процесс подготовки?

— Комментаторам сложнее. Они говорят по полтора часа и не вправе замолчать. Дикторы же в сумме болтают по несколько минут за игру.

Что касается подготовки, то ничего особенного нет. У меня какой есть голос, таким он и остается. Я лишь могу его сделать немножко другим (в этот момент Женя делает голос более грубым) не составляет никакого труда.

Если говорить о технических деталях, то я поднимаюсь в кабину за час до начала матча, и мы настраиваемся с людьми, которые сопровождают звуком картинку на табло. Мы с ними постоянно общаемся по рации. Также я тестирую микрофон и распеваюсь, тяну приветствия, фирменные фразы.

— Типа «Добрый вечер, Черкизово»?

— Да. Вообще, большинство фишек, которые я сейчас использую, заимствованы у Вити и Степы Левина (бывший диктор стадиона «РЖД Арена», ныне – переводчик команды – ред.). Я говорю о диалоге с болельщиками, объявлении состава под Metallica. Считаю, что их песни идеально мотивируют и разогревают ребят.

Все эти фишки активно и в еще большем объеме используются во всех цивилизованных футбольных странах Европы. То, что мы делали перед «Зенитом», с перекличкой и так далее – это абсолютная норма для той же Италии. И это правильно, потому что футбол прежде всего для зрителей.

— Иногда регламент РФПЛ душит креатив.

— Если четко следовать ему, то я не смогу даже сказать фразу «Вперед, «Локо»!», потому что это призыв к поддержке одной из команд.

— Ну, ты же диктор на стадионе «Локомотива». Логично, что ты не будешь поддерживать условный «Зенит» или «Спартак».

— Безусловно. Сейчас в этом плане как-то поспокойнее. Но год-полтора назад, если бы ты поехал на выезда, то загрустил бы. Когда диктор нейтрален для домашней команды, то в этом есть какая-то неискренность. Значит ты просто приходишь работать за «бабки», а футбол тебе «до лампочки». Мы делаем продукт для зрителя, и для этого нужно впахивать до конца: выполнять свою работу весело и эмоционально.

Нужно, чтобы после игр болельщики вспоминали не только домашнюю атмосферу возле стадиона, но и работу диктора: как он заводил трибуны, как орал. Если это сыграет хотя бы тысячную долю в решении зрителя вернуться на трибуну, значит, я все сделал правильно.

— В комментариях в инстаграме тебя сравнивают с диктором «Наполи» Даниэле Беллини. Что-нибудь перенимаешь от иностранных коллег?

— Я смотрел несколько роликов с тем же Беллини. Еще иностранцев слушаю, когда «Локо» играет в Лиге Европы, но меня они как-то не впечатляют. От слова «вообще».

Окей, можно заимствовать какие-то фишки. Но нужно отталкиваться от болельщиков прежде всего. «Южная» трибуна, к примеру, не очень любит, когда я начинаю заряжать что-то длинное, потому что у них есть свой план, которого они придерживаются всю игру.

— Кого из российских дикторов можешь выделить?

— Максим Орлов из «Спартака». У него есть набор своих фишек, он исполняет их профессионально.

— Какие фишки у тебя есть?

— Я стараюсь разнообразить первые моменты после гола, а не ограничиваться одними фразами «Вперед, «Локо»!» и «Самый лучший коллектив!». Это все, что приходит в голову.

— Игроки как-то оценивали твою работу?

— В основном, походят ребята из «Казанки» и молодежки. Основа же до определенного времени вообще не знала, что я работаю диктором. То есть, не помню игрока, но ко мне подходил кто-то и говорил: «Так это ты там говоришь в своей кабине». Мне, в принципе, понятно, почему они не узнавали меня: в жизни я говорю по-другому. Во время матча я делаю голос чуточку грубее.

— Знаю, что к тебе приходил Гилерме.

— Ко мне приходил только он. К Вите Степанову – Дима Тарасов. Тут важно понимать: есть игроки, которых болельщики особенно любят. С ними можно поприкалываться, позвать к себе в кабину диктора. Если позвать нового футболиста, который сыграл пару матчей и, не дай бог, травмировался, это не произведет никакого эффекта.

— Ну, болельщики любят Гилерме.

— Он не только играет за «Локомотив», он еще и за него болеет. Гиля по жизни классный парень. Во время матча с «Рубином», когда он ко мне пришел, он сказал: «Черт, мы не можем забить. Смотри, если я уйду, то наши обязательно закатят в ворота». Он ушел, а мы забили во втором тайме.

— Как болельщики реагируют на твою работу?

— Абсолютно нормально. После чемпионского матча мне в директ в инстаграме написали около сотни человек, видео с трибуны посмотрели 7,5 тысяч раз. Я просто не ожидал такого фурора, это же обычная работа. Хорошо, если получается делать круто. Но люди писали: «Мужик, ты – абсолютный красавец! Хочется пожать тебе руку. Можно с тобой увидеться?». Я отвечал, что нет проблем, подходите, конечно.

Один чувак из Воронежа приехал к отелю команды перед последним матчем в Туле, подарил мне шарф «Локо-Воронеж». Очень необычное ощущение, потому что я считаю, что не сделал ничего особенного, чтобы люди стремились сфоткаться со мной.

«Казанка», «Молния Мак’куин»

— Ты пресс-атташе «Казанки». Как так вышло?

— Я же отвечал за информационное освещение молодежной команды еще до существования «Казанки». Мы очень сдружились со всеми ребятами. Мне очень нравится, как меня приняли футболисты, тренерский штаб, администраторы.

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— Выдели пять главных качеств, которыми должен обладать хороший пресс-атташе.

— Понимание каждого игрока. Нацеленность на результат: я понимаю, что в том числе от моих усилий зависит количество зрителей на трибуне. Коммуникабельность. Ответственность. Обязательно – поддерживать команду.

— Ты выбрил себе букву «Л» на виске, а ребята из «Казанки» называют тебя «Молнией Мак’Куином». И это не самый жесткий подкол. Не обидно?

— Нет, конечно. Это же рабочие отношения. Такие подколы – это знак того, что меня просто приняли в коллектив. То есть так только улучшается связь между мной и футболистами. Когда я им буду нужен, я всегда им помогу. Уверен, что они меня тоже прикроют, если мне понадобится помощь.

— Поиграем в предсказателей. Кем видишь себя через пять лет? Пресс-атташе? Диктором?

— Не знаю про дикторство, ведь многое зависит от состояния твоего голоса. Я не буду называть основную цель. Просто хочу оставаться здесь, в родной команде. В «Локомотиве» работают все, кто любит буковку «Л» на эмблеме. Иначе работать просто нельзя.

Текст: Илья Егоров

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив», Instagram Евгения Кириллова