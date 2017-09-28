Посланники любви. Как девушки игроков Ла Лиги вызывают споры

Неотъемлемой частью жизни практически любого футболиста являются вечеринки, дорогие машины и сногсшибательные девушки. И если большинство из них ограничиваются тем, что поддерживают своих кавалеров на стадионах или у экранов телевизоров, то другие готовы встать грудью на защиту любимого. Пусть даже это и не всегда идет на пользу.

Модель и шары

Последний подобный инцидент произошел совсем недавно. Поводом для раздора послужил эпизод, случившийся по ходу валенсийского дерби. Главный тренер «Валенсии» Марселино предпочел оставить Симоне Дзадзу в запасе. Итальянец появился на поле лишь на 73-й минуте, а по окончании матча сразу же проследовал в подтрибунное помещение. Марселино оказался недоволен тем, что Дзадза не поприветствовал болельщиков «Валенсии». Тренер был вынужден спуститься в раздевалку и заставить Дзадзу вернуться на поле, чтобы вместе с остальной командой поблагодарить фанатов. После игры Марселино дал понять, что он недоволен действиями форварда. Это послужило сигналом для девушки Дзадзы – Кьяры Бьязи. Дизайнер, модель и блогер в одном лице решила, что никто не вправе критиковать ее любимого. Девушка оставила необычное завуалированное сообщение для Марселино в своем инстаграме, на который подписаны 1,5 млн человек. «Если вам нужны люди с характером, вы должны знать, как работать с ними. Прежде всего вы должны найти свои шары, а не оставлять их в комоде без причины», — написала Кьяра.

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Промахи Симоне

Желание девушки вступиться за своего кавалера чуть не нанесло Дзадзе большой вред. Марселино даже рассматривал вопрос о переводе нападающего в резерв, однако конфликт урегулировали. Провокационное сообщение Кьяры было удалено, а итальянец вернулся в стартовый состав «Валенсии» в игре против «Малаги». Подобная эмоциональная встряска явно пошла форварду на пользу: в той встрече он оформил хет-трик в течение восьми минут. К слову, это был не первый случай, когда Бьязи встала на защиту Дзадзы. После знаменитого промаха форварда в послематчевой серии пенальти на Евро-2016 болельщики активно издевались над Симоне. Кто-то из них предположил, что Дзадза промахивается даже тогда, когда занимается любовью. На один из таких комментариев девушка решила ответить лично: «Расслабься, он никогда не промахивается. Есть люди, которые промахиваются раз, а есть те, кто делает это всю жизнь».

Смайлы жены Марселино

Впрочем, Кьяра Бьязи стала далеко не первой девушкой, отличившейся своими проделками в соцсетях. Да и Марселино не впервые оказался в центре внимания. В последнем туре сезона-2015/16 его «Вильярреал», решивший свои турнирные задачи, встречался с хихонским «Спортингом». Состав «желтой субмарины» был очень далек от оптимального, что спровоцировало разговоры о возможной сдаче игры. Да и факт богатого хихонского прошлого Марселино (в «Спортинге» он начал игровую карьеру, а позднее тренировал клуб) наводили на определенные подозрения. Еще больше вопросов появилось после странной публикации в Facebook Мар Гарсии Туэро (жены Марселино): «Я уезжаю с чувством выполненного долга! Мы оставили вас в Примере». Свое послание она сопроводила кучей смайликов, а поклонников вылетевших «Хетафе» и «Райо Вальекано» разрывало от негодования.

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así como me gusta 🐬🤘🏽 #formentera A post shared by ᴄʜɪᴀʀᴀ (@chiarabiasi) on Jun 3, 2017 at 4:04pm PDT

Правила и исключения

«Лживый, предательский, трусливый. То, как ты ведешь себя, – неправильно. Посредственный тренер и ужасный человек!» — бывшая супруга Хамеса Родригеса не стеснялась в выражениях. Причиной тому стало решение Зинедина Зидана оставить колумбийца вне заявки на финал Лиги чемпионов в Кардиффе. Похожие завуалированные «любовные» послания получал и другой тренер «Реала» — Жозе Моуринью. Причем его атаковали сразу две девушки: супруга Икера Касильяса Сара Карбонеро и Хорхелина Кардосо – жена Анхеля Ди Марии. Как несложно догадаться, ничем хорошим для самих футболистов это не закончилось. Ди Мария, Касильяс и Родригес покинули «Реал» почти сразу после публикаций своих жен, а Марселино сезон-2016/17 провел без работы. И лишь случай с Дзадзой пока выглядит исключением из правила. А возможно, это проявление мужской солидарности со стороны Марселино. Он с такой ситуацией знаком не понаслышке.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press