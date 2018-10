Погром «Реала» в «Эль-Класико», праздничный уикенд Аспаса, миролюбивые Бильбао и Валенсия. Главные события 10-го тура испанской Примеры

Не выигрывающий на выезде «Леганес», бешеный «Атлетико», уникальный тандем в «Жироне». Помимо «класико» в Испании хватало интересных событий. Еженедельник «Футбол» предлагает Вашему вниманию обзор 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча старых знакомых

«Вальядолид» для нападающего «Эспаньола» Борхи Иглесиаса — клуб особенный. 25-летний форвард успел пересечься с этой командой аж в трех дивизионах Испании. В каждой лиге Иглесиас всегда забивал «бело-фиолетовым», и в прошедшем туре седьмой номер «попугаев» не мог уйти без забитого мяча. Но хозяева встречи сравняли счет благодаря изумительному удару со штрафного в исполнении Верде. «Вальядолид» продолжает свою беспроигрышную серию, набрав 14 очков из 18 возможных.

Голеадоры тура

В Барселоне, в преддверии Дня города, «Жирона» одержала победу над «Райо Вальекано». Три очка хозяевам помог взять Порту, оформив дубль за девять минут. Девятый номер жирондинцев перенял бомбардирские навыки у своего одноклубника Кристиана Стуани, пока уругваец отсутствовал в заявке из-за травмы.

К слову, о связке Стуани — Порту: на двоих эти ребята забили 42 гола из всех 62 мячей «Жироны» в Ла Лиге. Солидно.

В тот же день на «Балаидосе» состоялась встреча «Сельты» с «Эйбаром». Живая легенда команды из Виго Яго Аспас оформил хет-трик, и возглавил гонку бомбардиров вместе с вышеупомянутым Стуани. К слову, накануне матча с «Эйбаром» у испанского форварда родилась дочь и он всю ночь провел в больнице. По-настоящему праздничный уикенд. Лео Месси уже третий в списке голеадоров, а до выхода на поле осталось две недели.

Злость тура

Мадридский «Атлетико» в родных стенах взял верх над «Сосьедадом». «Кольчонерос» выплеснули всю злость на доностийцев после разгрома в Дортмунде. Победу команде принесли Филипе Луис и Диего Годин. Бразильский защитник забивает за «Атлетико» вторую игру подряд в Примере. Кроме того, Луис забивает баскскому клубу в третьей домашней игре кряду. Диего Коста же, которому всецело доверяет его тезка Симеоне, все еще не может оправдать доверие тренера. 17 игр без забитых голов — серия слишком затянулась. Есть повод разозлиться на самого себя.

A @filipeluis 🚀🚀🚀 helped @atletienglish go top of the pile in #LaLigaSantander !

«Мировые» команды

Уникальным достижением обладают команды из Валенсии и Бильбао. На двоих они набрали только две победы, а вот ничьих — уже 15! Совершенно неудивительным стал тот факт, что команды между собой тоже сыграли вничью. Зрители на «Сан-Мамесе» забитых голов так и не увидели. Шесть из девяти игр в чемпионате «Атлетик» сыграл вничью, а «Валенсия» — семь. В то же время команда из Страны Басков не выигрывает в восьми матчах кряду, чего с ними не случалось с 2005-го года.

3 ноября на стадионе состоится концерт группы «Muse». Возможно, парни из Тинмута передадут заряд энергии игрокам.

Неудачники тура

Победа над «Барселоной» не позволила «Леганесу» обрести крылья чтобы продолжать побеждать в чемпионате Испании. Вот и на этот раз «огурцы» проиграли: на «Сьюдад-де-Валенсия» они были биты «Леванте» со счетом 0:2. Самое удручающее заключается в том, что «Леганес» последнюю победу на выезде отмечал еще в 2017 году. Она была одержана над «Малагой», которая сейчас борется за высокие места в Сегунде.

Не везет в чемпионате и дебютантам. «Уэска» на данный момент стала единственным клубом, пропустившим в каждой игре. Их безвыигрышная серия продолжается и насчитывает уже девять матчей. А в последних восьми играх дебютанты проиграли семь раз.

Матч тура

Конечно, это встреча на «Камп Ноу». Афиша дерби была особенно привлекательна по двум причинам. Во-первых, сдюжит ли Хулен Лопетеги. «Лос Бланкос» имели отличную возможность реабилитироваться за последние неудачные выступления. Во-вторых — отсутствие двух лучших игроков мира на поле. Роналду забивает красивые голы в Италии, а Месси из-за перелома руки не смог принять участие в матче. Последняя встреча между командами без Роналду и Месси состоялась в 2007-м году. В той встрече «Реал» победил с минимальным счетом, а автором забитого мяча стал бразилец Жулио Баптиста.

Лео с сыном Тьяго, впрочем, остался доволен увиденным. «Барселона» без Месси разгромила «королевский клуб». Игру решили южноамериканцы: уругваец Суарес оформил хет-трик, бразилец Коутиньо дал начало голевой эйфории, а точку поставил чилиец Видаль. «Блаугранас» буквально подписали приговор Лопетеги о его неминуемой отставке. Испанский специалист умудрился установить новые антирекорды: «Реал» проиграл четыре выездных матча подряд, чего не случалось со времен Висенте дель Боске в 2002-м. Команда за десять туров забила десять мячей — реализация оставляет желать лучшего.

Испанские СМИ сообщили, что Лопетеги заранее попрощался с игроками по окончании «класико». Сегодня руководство «Реала» может объявить о его отставке. В качестве преемника рассматривается итальянец Антонио Конте.

What do you mean you missed it?!

📺 Watch the #ElClasico highlights here! 🔥 pic.twitter.com/nNrWmXkwUL

— LaLiga (@LaLigaEN) October 28, 2018