Победил на Класе. Карьера Хунтелара неожиданно оказалась одной из самых ярких в Европе

Хунтелару уже 35. Классический возраст футболиста, когда он уже может вставать в очередь за получением пенсии. Голландец в последние годы ассоциировался с крепким средним футболистом, но никак не с топом. Однако за свою карьеру нападающий пережил столько взлетов и падений, что воскресающий Феникс снял бы шляпу перед форвардом.

Привет со дна

Хиддинк против

Долгое время считалось, что Хунтелар не реализовал свой талант полностью, как и его коллеги по сборной Уэсли Снейдер или Робин ван Перси. Это общеголландская тенденция, которая актуальна даже по отношению к современному поколению. Дэйли Блинд подтвердит это. Но вот Класу-Яну приходилось еще карабкаться, чтобы его признали талантом. В 17 лет он переехал в Эйндховен, а ПСВ предоставил его семье жилье. Спустя два года, проведенных в «молодежке», он дебютировал за основную команду, выйдя на замену под руководством Гуса Хиддинка. Тренеру явно не пришелся по вкусу молодой Хунтелар. Этот матч стал первым и последним для него в составе ПСВ, а Хиддинк посчитал «хорошечным» решение отправить неугодного игрока в этап по арендам.

После такого путешествия Хунтелару посчастливилось попасть в «Херенвен», где выращивают отличных нападающих. Оттуда вышли Руд ван Нистелрой, Йон-Даль Томассон, Афонсо Илвес, Бас Дост и многие другие. Отличная форма, много забитых мячей и гол в последнем матче за клуб в ворота «Аякса» открыли ворота голландцу в столичный клуб.

Зарождение Феникса

Переход «Аякс»

После этого перехода в «Аякс» о Хунтеларе заговорили как о восходящей звезде, чей переход в топ-клуб — дело времени. На самом старте своей карьере в «Аяксе» он умудрился забить первый гол на стадионе «Эмирейтс» в прощальном матче Денниса Бергкампа. И тут же завоевал любовь и доверие фанатов «Аякса», а их связка с Луисом Суаресом оказалась убийственной. В этот же период он стал третьим игроком, забившим 100 голов в чемпионате Нидерландов до 25 лет. Раньше этим хвастались только тот же Деннис Бергкамп и Дирк Кюйт. На старте сезона-2008/09 Марко ван Бастен возглавил «Аякс» и назначил Хунтелара капитаном. Счастье длилось недолго.

Бешеная статистика игрока сразу привлекла взгляды топ-клубов, потирающих руки в ожидании покупки. Первым в очереди оказался «Реал», сделавший самое крупное предложение «Аяксу» в истории. Двадцать семь миллионов отправились в Амстердам, а карьера голландца полетела в мусорный бак.

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Побывал на своих похоронах

Провалы в «Реале» и «Милане»

Один сезон в «Реале» напрочь уничтожил образ злого, скалящегося голландца, способного уничтожить любого соперника. Хунтелар так и не сумел выиграть конкуренцию у Рауля. Спустя несколько лет игроков снова сведет судьба, но об этом чуть позже. Голландец так и не сыграл за «сливочных» в ЛЧ, а в чемпионате забил 8 голов.

С грустными мыслями Хунтелар улетел в Италию. «Реал» тогда, к слову, многих игроков в тот период продал значительно дешевле, чем покупал. Перес не оценил голландца и отправил его в «Милан». Ком провалов Хунтелара увеличивался с огромной скоростью: травма, проигранная конкуренция Индзаги, несколько забитых и эффектных голов. Всего этого было мало, чтобы возродить то, что кропотливо вкладывал в голландца «Аякс».

Возрождение звезды

Легенда «Шальке»

Хунтелар отправился «покорять» четвертый по счету чемпионат уже спустя сезон, который оказался переломным. Искра, буря, безумие — это краткое описание истории «Шальке» и голландца. Свой путь в Германии он начал с гола в рурском дерби в ворота дортмундской «Боруссии», а к концу сезона забил в финале Кубка Германии и выиграл первый трофей для «кобальтовых» за последние десять лет.

Дальше все оказалось еще круче. Спустя годы Хунтелар встретился в составе «Шальке» с Раулем, который так и не позволил ему стать постоянной частью «Реала». К счастью, на этот раз история не повторилась: за первый год, проведенный вместе с испанцем, Клас-Ян забил 48 голов за 48 игр, из которых 32 – в немецком чемпионате. Голландец стал лучшим бомбардиром, первым в истории голландцем, получившим золотую пушку в Германии. «Шалькеры» обожали Хунтелара за правильную злость в адрес соперников. До сегодняшнего дня ничего и не изменилось.

Второе дыхание

Возвращение в Голландию

После слезного прощания в Гельзенкирхене вслед за Ван Перси и Кюйтом Хунтелар решил вернуться в клуб, где его ждут и любят так же, как и в «Шальке». Всем было понятно, что Хунтелар едет завершать карьеру. Только ленивый не сказал, что голландец так и не реализовался к 35 годам. Опыт показывает, что старички обычно выходят на последние 10 минут в матчах в течение сезона, а потом в конце года получают громкие аплодисменты за прошлые воспоминания.

Каково же было удивление, когда Хунтелар решил, что возвращение в Голландию — это повод перезапустить карьеру. Большинство матчей в этом сезоне игрок отыграл полностью, забил 10 голов во всех турнирах и отдал две передачи. Связка Хунтелар — Тадич (на пару обоим футболистам уже 64 года) работает безукоризненно и подает пример молодым голландцам Маттейсу де Лигту и Френки де Йонгу.

Чтобы закрепить успех своего возвращения, Хунтелар забил 128-й гол в чемпионате Голландии и обошел своего бывшего тренера Марко ван Бастена по забитым мячам в Эредивизи. Это явно не конец. Хунтелар и его «Аякс» будут бороться за чемпионство своей дико веселой и разношерстной командой. А может, через пару сезонов форвард вслед за Снейдером отправится зарабатывать деньги на Восток. Может себе позволить.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press