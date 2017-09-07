План побега. Топ-5 футболистов, уходивших из команд со скандалом

Футбольная история знает множество случаев, когда самые яркие игроки, в честь которых пели трибуны, в одночасье становились предателями в глазах фанатов, а футболки с их именами «горели синим пламенем». Еженедельник «Футбол» — о пяти самых скандальных трансферах, заставивших понервничать неисчислимое количество болельщиков.

Кто: Мануэль Нойер

Откуда: «Шальке»

Куда: «Бавария»

Причина: амбиции

Когда: 2011

Переход Мануэля Нойера в «Баварию» вошел историю как самое большое предательство в Бундеслиге. Марио Гетце и Роберт Левандовски тихо стоят в стороне и осуждают голкипера сборной Германии. В чем же причина такой ненависти?

«Баварии» и «Шальке» нечего делить, но клуб из Мюнхена во все времена в Бундеслиге считали снобом. А тут мюнхенцы посягнули на святое – на самого успешного воспитанника «кобальтовых». В интернете гуляет видео, где 4-летний Мануэль Нойер защищал цвета «Шальке» в начале 90-х. А тут Нойер выразил желание покинуть «Шальке» в 25 лет – и в один миг маленький герой Гельзенкирхена стал главным врагом родного города.

За это игрок получил сполна: на мостах Гельзенкирхена висели чучела Ману, баннеры, говорящие о его нетрадиционной сексуальной ориентации, растягивались на трибунах, а постоянные сравнения с Иудой стали частью жизни «Шальке». Весной 2011-го, перед переездом в Мюнхен, Нойер получил по лицу от одного из фанатов. Обстановка в «Баварии» была ничуть не лучше: ультрас Мюнхена холодно встретили новичка и освистывали его при любой возможности. Фанаты не могли смириться с тем, что Томаса Крафта заменит какой-то «шалькер».

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Теперь же клуб невозможно представить без уверенной игры Нойера. Но игрока до сих пор встречают свистом на «Фельтинс-Арене». «Меня могут освистывать, когда я с мячом. Однако если обратить внимание на мою карьеру в «Баварии», то можно прийти к выводу о том, что я принял верное решение», — говорит Ману.

Кто: Фернандо Торрес

Откуда: «Ливерпуль»

Куда: «Челси»

Причина: амбиции

Когда: 2011

Фернандо с юных лет был звездой. Уже в 19 он стал самым молодым капитаном в истории «Атлетико». Отдав клубу 12 лет, Эль Ниньо задумался о переходе в более амбициозный клуб. Среди множества вариантов Фернандо выбрал «Ливерпуль». Годы в составе «красных» до сих пор являются самой яркой страницей в его карьере.

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Но за 3,5 года пребывания Торреса в Мерсисайде «красные» так ничего и не выиграли. Фернандо мечтал о борьбе за титул и победе в Лиге чемпионов и требовал усиления состава. После ЧМ-2010 «красные» продали двух лидеров – Алонсо и Маскерано, а Торрес стал впервые намекать о смене клуба. К январю 2011-го травмы и нытье Малыша вынудили американских боссов «Ливерпуля» сдаться. Форвард перебрался в «Челси» за рекордные 53 млн фунтов. Уходя, Торрес бросил неосмотрительную фразу, что переходит в клуб «побольше».

За эти слова миллионы фанатов «красных» возненавидели вчерашнего любимца: сожженные майки, обидные заряды и мощнейшая волна ненависти по всему миру. Возможно, поэтому Фернандо так и не смог по-настоящему проявить себя в «Челси», хотя ЛЧ и Лигу Европы он все-таки выиграл. Вернувшись в родной «Атлетико», Торрес все равно признается в симпатиях к «Ливерпулю» и следит за выступлениями «красных». А на прощальном матче Стивена Джеррарда в 2015-м фаны «скаузеров» вновь пели его имя. Так стоило ли оно того, Малыш?

Кто: Златан Ибрагимович

Откуда: «Барселона»

Куда: «Милан»

Причина: конфликт с тренером

Когда: 2010

Златан Ибрагимович никогда не стеснялся заявлять о своей исключительности. Выступления за «Барселону» должны были стать осуществлением детской мечты шведа, но оказались самой мутной страницей его карьеры.

Ибрагимович не нашел общего языка с Пепом Гвардиолой. Златан начинал как основной нападающий, но вскоре испанец перестал использовать его на острие, менял ему позиции, а иногда и вовсе оставлял в запасе, выделяя лишь минут пять игрового времени. Гвардиола желал контролировать в своей команде абсолютно все, но Златана нельзя заставлять делать то, чего он не хочет. В итоге были и отказы следовать правилам, и дебош в раздевалке, и обвинения в неспособности правильно использовать умения звездного форварда. «Представьте, что вы купили Ferrari, а водите ее, как Fiat» — так швед охарактеризовал работу тренера. Ибра называл Пепа злейшим врагом, трусом и худшим тренером в своей футбольной жизни. Ибрагимович провел в «Барсе» лишь год и отправился в аренду в «Милан», который спустя сезон выкупил шведа всего за 24 млн евро.

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В Италии Златану вновь дали почувствовать себя лидером. Он забивал в среднем полтора гола за игру и выиграл с «россонери» последнее для них скудетто. А уход Ибрагимовича в «ПСЖ» стал символом падения привычного нам большого «Милана».

Кто: Вильям Галлас

Откуда: «Челси»

Куда: «Арсенал»

Причина: несносный характер

Когда: 2006

Вильям Галлас оказался в «Челси» в начале 2000-х годов и стал одним из символов превращения лондонского середняка в ведущий клуб Англии. Французский защитник был лидером обороны «синих» при Раньери, а Моуринью использовал его как джокера: закрывал им любую проблемную позицию на поле.

К «Челси» пришли победы, а вместе с ними – скандалы. Галлас оставался недоволен отношением к себе, отказывался продлевать соглашение с клубом и все больше капризничал. Дошло до того, что Вильям занял непримиримую позицию: он хотел покинуть клуб во что бы то ни стало. Галлас саботировал важнейшие матчи «Челси», возвращался в распоряжение клуба из сборной позднее положенного срока и бросал боссам клуба в лицо новые предложения о продлении контракта. Финальной точкой стало его заявление о том, что если его все же заставят выйти на поле за «Челси», то он забьет гол в свои ворота, удалится или попросту «сольет» матч.

В свой последний сезон в синей футболке он попал в команду года. А потом перебрался в стан заклятых врагов – в «Арсенал». Больше ему так и не удалось выиграть ни одного трофея. В награду за все он получил презрение со стороны одноклубников и был сослан в «Тоттенхэм», а немногим позже – в австралийский клуб «Перт Глори», где и завершил карьеру.

Кто: Микаэль Лаудруп

Откуда: «Барселона»

Куда: «Реал»

Причина: конфликт с тренером

Когда: 1994

К 1989 году «Барселона» уже пять лет не побеждала в Ла Лиге. Тогда тренер команды Йохан Круифф обратил внимание на датского хавбека Микаэля Лаудрупа. Настояв на его приобретении, Круифф не прогадал: Микаэль с ходу стал первой скрипкой в игре «сине-гранатовых». Он показывал результативную игру и вернул «Барсе» чемпионский кубок, который вместе с каталонцами выиграл 4 раза подряд.

Финал ЛЧ-1994 — вот отправная точка грядущего скандала. Йохан Круифф не включил Лаудрупа в заявку на матч с «Миланом». «Барселона» уступила 0:4, а разозленный датчанин, разругавшись с Круиффом, принял решение покинуть Каталонию. Фанаты «Барселоны» были настолько опечалены известием, что написали Лаудрупу письмо с просьбой остаться. Послание подписали 30 тысяч болельщиков, но даже это не смогло остановить Микаэля в его намерении сменить команду. Только что обожаемый фанатами «Барсы» датчанин стал объектом презрения: он заключил контракт с ненавистным «Реалом».

При первом же появлении на «Камп Ноу» под оглушительный свист трибун Лаудруп увидел множество баннеров с надписями «Иуда» и уже во втором тайме попросил тренерский штаб о замене.

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В «Реале» Микаэль вновь стал чемпионом страны и был признан лучшим легионером чемпионата Испании за четверть века. Однако в глазах боготворивших его каталонских фанатов он остался лишь предателем.

Текст: Никита Воробьев, Вадим Павлов, Лидия Дидык, Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press