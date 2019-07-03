Переигровка Матса. Матс Хуммельс снова будет выступать за «Боруссию»

Пока все ожидали глобальную закупку от «Баварии», «Боруссия» Д решила опередить чемпионов Германии. «Шмели» уже приобрели Юлиана Брандта, Нико Шульца и Торгана Азара, но пока в Бундеслиге главным трансфером этого лета является возвращение Матса Хуммельса в Дортмунд.

Классика камбэка

«У меня такое чувство, что мы встретимся снова, и я могу сказать вам одну вещь наверняка: мы всегда будем рады Матсу в Дортмунде» — в 2016 году генеральный директор «Дортмунда» Ханс-Йоахим Ватцке не был многословен во время продажи своего капитана. Какое же чудо, что его слова стали пророческими и после трех лет в «Баварии» Хуммельс все же воспользовался приоткрытой Ватцке дверью на «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» Д — мастер по возвращению игроков за смешные деньги. Тут и Гетце, и Ройс, и Шахин, и Кагава, но Хуммельс все же сюда не вписывается. «Боруссия» заплатила за защитника 38 млн евро с учетом всех бонусов, а продала его за 35 млн. Но оно того стоит, поверьте.

Против планов Ковача

Весь сезон фанаты «Баварии» перед каждым туром провожали Нико Ковача с поста главного тренера, но он все еще на месте, к тому же и избавился от одного из игроков, который пытался его «слить». Известно, что Ковач не в восторге от Хуммельса и Боатенга и предпочитает им Зюле и молодых новичков — Бенжамена Павара и Люку Эрнандеса. Оно и очевидно.

Сравните показатели по скорости защитников прошлого сезона и предстоящего: Хуммельс — 32 км/ч, Боатенг — 33,3 км/ч в лучшие годы, Рафинья — 32,7 км/ч. В то время как новички показывают такие данные: Зюле — 35 км/ч, Эрнандес — 34 км/ч, Павар — 33,2 км/ч. Ковач делает ставку именно на скорость, потому что этот показатель являлся провальным и самым критичным в прошедшем сезоне. На предложение тренера посидеть на скамейке неизвестный срок Хуммельс ответил резким отказом. А когда на горизонте появился Ватцке, защитник и вовсе не принял ни одного варианта (в числе которых было весьма выгодное предложение от «МЮ»), кроме дортмундского.

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Фанаты против

Играя за «Боруссию», Матс Хуммельс нередко допускал высказывания, дающие надежду фанатам «шмелей» на то, что защитник не покинет Дортмунд, а уж тем более не вернется в «Баварию». Он кидался едкими фразами накануне финала Лиги чемпионов, говорил в мае 2016-го, что трансфера в Мюнхен не предвидится. Спустя месяц Хуммельс сам оказался по ту сторону линии.

Его, конечно, освистывали в первом Дер-Класикер, но это было терпимо. Никакой глобальной травли не было. Статистический сайт сivey.com провел опрос среди фанатов «Баварии» и «Боруссии», чтобы узнать, как обе стороны относятся к возвращению Матса Хуммельса в Дортмунд. Результаты удивляют, учитывая контекст, описанный выше: 55% «шмелей» рады приходу защитника, и чуть меньше 20% восприняли эту покупку отрицательно. С фанатами «Баварии» ситуация абсолютно другая: более трети болельщиков выступили против трансфера Хуммельса, а обрадовались продаже 22% опрошенных.

Жена за бортом

В 2016 году Матс заявил, что планирует строить семью, заводить детей и получать награды, поэтому путь ведет его в Мюнхен. Действительно, за три года в «Баварии» он завоевал семь трофеев, обзавелся сыном и успел покрыться паутиной от рутинной игры в «Баварии» и сборной. Изменения начали происходить в этом году, когда Лев выгнал Хуммельса, Боатенга и Мюллера из национальной команды, предпочтя им молодых и голодных футболистов.

Складывается ощущение, что Матс где-то подсознательно согласился с решением Лева и спустя несколько месяцев забыл свои слова о желании остаться в Мюнхене. Говорят, что в Дортмунд он переедет один, оставив семейство в родном городе. На этот раз реанимировать карьеру оказалось для Хуммельса важнее всего.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press