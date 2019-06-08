Падение стены. «Унион Берлин» в Бундеслиге — лучшее, что происходило с чемпионатом Германии за последние годы

В конце мая Берлин впервые за десятки лет окрасился в красный цвет: «Унион Берлин» после объединения Германии в первый раз вышел в высший дивизион и устроил массовое празднование, продолжавшееся несколько дней. Еженедельник «Футбол» — о том, что это значит для Бундеслиги и почему в следующем сезоне обязательно нужно следить за берлинцами.

Восточный Берлин

Берлин — абсолютно не классическая столица европейской страны. За последние полвека город был практически уничтожен, разделен, а в конце 1980-х снова небрежно сшит, словно Франкенштейн. Столичные клубы Германии не только не претендуют на чемпионство, но и чаще всего даже не замахиваются на еврокубки. Мадрид, Париж, Лондон смеются над коллегой-неудачником.

Можно было бы посочувствовать Берлину, если бы не «Унион», который решил в этом году обыграть «Штутгарт» в переходных матчах и взбаламутил всю устоявшуюся лигу. Теперь столица Германии — единственный город, представленный сразу двумя командами в Бундеслиге — «Гертой» и «Унионом». Вторая олицетворяет Восточный Берлин с тяжелой жизнью, зданиями в советском стиле и постоянным патрулем на улицах, а «Герта» — клуб из Западного Берлина с классическими немецкими ценностями, знакомыми каждому на территории ФРГ. Борьба за билеты на берлинское дерби будет невероятно жесткой: будьте уверены, на перфомансы и пиротехнику обе команды скупиться не будут.

Семь лет рабства. Итоги сезона Бундеслиги-2018/19

«Вот дерьмо, мы поднимаемся»

Давно вы на Западе видели клуб, который не хотел бы выходить в высший дивизион? Познакомьтесь, это «Унион». После кадров празднования из столицы в это верится уже все меньше, но было время, когда фанаты команды с большим скептицизмом относились к первой Бундеслиге. «Вот дерьмо, мы поднимаемся» — гласили баннеры болельщиков, когда их клуб взбирался в зону выхода.

А что, собственно, происходит? Почему команда не желает стать одним из 18 лучших клубов страны? «Унион» считает, что высший дивизион скучный, да и вообще давно потерял идею немецкого футбола. На что там смотреть? На очередные попытки «Боруссии» завоевать первое место? То ли дело настоящий немецкий футбол второй Бундеслиги, где денег не так много, а количество зрителей на матчах даст фору московскому дерби «Спартак» — ЦСКА.

Оглядывайся ночью!

Правило «50+1» продолжает существовать только за счет команд вроде «Униона». Немцы каждый раз находятся в шаге от того, чтобы его отменить и пойти по тропе европейских топ-клубов. Но поверьте, если они примут это решение, то гнев ультрас поглотит всю Германию.

На фоне этой истории вспомним «РБ Лейпциг». Ненависть к нему еще пару лет назад была настолько сильной, что в сторону игроков «быков» летели коровьи головы, банки Red Bull, а все игры сопровождались непрерывным свистом и огромными баннерами, оскорбляющими и «РБ», и их фанатов, и руководителей.

За последние пару лет презрение в адрес «Лейпцига» приутихло благодаря неплохим выступлениям «быков» в еврокубках, но «Унион» об этом не знает. Для берлинцев «РБ» — главный позор немецкого футбола. Клуб с фанатами, сдававшими кровь, чтобы заработать денег на сохранение команды, никогда не примут «РБ», созданный как рекламный проект. «Лейпцигу» следует подробно продумать организацию безопасности на матчах против «Униона».

Братская вражда

А можно еще больше принципиальности и символизма добавить в берлинский «Унион»? Конечно, можно. Капитаном дебютантов является Феликс Кроос — младший брат Тони Крооса, одного из самых титулованных немецких игроков за всю футбольную историю. Братья — одни из немногих современных футболистов, родившихся на территории бывшей ГДР.

Они начинали карьеру в «Ганзе», а позже Тони отправился покорять «Баварию», «Реал», сборную Германии и всю галактику. Феликс же провел шесть лет в «Вердере», а три года назад перешел в «Унион». Полная братская противоположность вполне соизмерима с Восточной и Западной футбольными Германиями, где одни — мировые звезды с кучей глоров, а вторые — приземленные и «трушные» представители Бундеслиги.

Рождественский вечер

В немецком футболе рождественские вечера — классическая история. Игроки собираются с фанатами на стадионе в честь главного зимнего праздника, чтобы почувствовать единение, — все это часть немецкой культуры. Но вечера «Униона» самые красивые и слезливые. Все началось в 2003 году, когда берлинцы переживали ужасные годы. Тогда Торстен Эйзенбейзер (один из лидеров фан-движения Alt-Unioner) решил приободрить болельщиков и распечатал несколько десятков листов с текстами рождественских колядок, принес печенье, глинтвейн и свечи. Клуб поддержал задумку инициатора и стал помогать ему.

Вся эта история обрела невероятные масштабы и из бесплатного мероприятия для очень узкого круга превратилась в большое пиршество для всего «красного» Берлина. Сейчас стоячее место на рождественском вечере стоит 5 евро, сидячее – 10. На последнее Рождество на стадион «Униона» пришло 28 500 человек, а билеты были распроданы за пару дней.

«Унион» — тот самый продукт немецкого футбола из прошлого века. Здесь не так важны деньги, лавры и дорогие игроки. Сюда приходят посмотреть на любимую команду, а не на Роберта Левандовски или на Марко Ройса. Здесь важны преданность, теплое отношение с клубом и рождественские вечера, куда можно прийти с маленькими детьми, уже с рождения знающими, какого все-таки цвета Берлин!

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press