Открытие чемпионата мира-2018. Онлайн дня

Этого события Россия ждала семь лет, а некоторые болельщики — всю жизнь. Сильнейшие сборные мира, ярчайшие болельщики, лучшая инфраструктура и футбол на нашей земле. Чемпионат мира-2018 стартует в Москве, на стадионе «Лужники» матчем Россия — Саудовская Аравия. Все последние новости, статистика и эмоции — в онлайне еженедельника «Футбол». Поехали!

12:05 — А вы уже готовы к историческому матчу для России?

12:00 — Александр Елагин и Леонид Слуцкий прокомментируют матч открытия ЧМ между Россией и Саудовской Аравией на «Первом канале».

Фото: Global Look Press