Открытие чемпионата мира-2018. Онлайн дня

Автор: Лидия Дидык 0

Этого события Россия ждала семь лет, а некоторые болельщики — всю жизнь. Сильнейшие сборные мира, ярчайшие болельщики, лучшая инфраструктура и футбол на нашей земле. Чемпионат мира-2018 стартует в Москве, на стадионе «Лужники» матчем Россия — Саудовская Аравия. Все последние новости, статистика и эмоции — в онлайне еженедельника «Футбол». Поехали!

Россия

12:05  — А вы уже готовы к историческому матчу для России?

12:00 — Александр Елагин и Леонид Слуцкий прокомментируют матч открытия ЧМ между Россией и Саудовской Аравией на «Первом канале».

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Lunev

Андрей Лунев: «Саудовцы не окапываются в обороне, пытаются играть в атакующий футбол»

Nestor Pitana

На матч Россия – Саудовская Аравия назначен аргентинский рефери Нестор Питана

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Москва. Стадион «Лужники». 13 июня 2018 г.

ЧМ-2018. Тренировка России. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 