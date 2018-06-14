Открытие чемпионата мира-2018. Онлайн дня

Этого события Россия ждала семь лет, а некоторые болельщики — всю жизнь. Сильнейшие сборные мира, ярчайшие болельщики, лучшая инфраструктура и футбол на нашей земле. Чемпионат мира-2018 стартует в Москве, на стадионе «Лужники» матчем Россия — Саудовская Аравия. Все последние новости, статистика и эмоции — в онлайне еженедельника «Футбол». Поехали!
12:05 — А вы уже готовы к историческому матчу для России?
Наконец-то! День матча открытия #ЧМ2018
Матч №1 | #RUSKSA@TeamRussia @SaudiNT_RU #RUS #KSA pic.twitter.com/9AY6dn9Cyq
— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 14, 2018
12:00 — Александр Елагин и Леонид Слуцкий прокомментируют матч открытия ЧМ между Россией и Саудовской Аравией на «Первом канале».
Фото: Global Look Press