От Бонуччи до Матича. Пять игроков, которые вернулись в свои предыдущие клубы

Совсем недавно трансфер Матса Хуммельса в дортмундскую «Боруссию» переполошил всю Бундеслигу. За последние годы в мировом футболе было немало возвращений игроков в бывшие клубы.

Кто: Леонардо Бонуччи

Куда вернулся: «Ювентус»

«Сделать шаг назад было непросто, но «Милан» быстро убедил меня проектом и энтузиазмом» — такими словами оправдывался Леонардо Бонуччи после возвращения в «Ювентус» спустя год. За время, проведенное защитником в «Милане», фанаты «Юве» слили в унитаз все свои футболки с фамилией Бонуччи, а на момент возвращения 89% болельщиков «старой синьоры» были против повторного подписания Лео. Но прошло время, и большинство приняли ошибку игрока и простили его.

Кто: Марио Гетце

Куда вернулся: «Боруссия» Д

Это, пожалуй, самый больной переход, который пережила современная «Боруссия». Слухи об уходе Золотого мальчика как раз поползли весной 2013-го, а перед финалом Лиги чемпионов между «Баварией» и «Боруссией» первые подтвердили трансфер. Гетце не выступил в финале по понятным соображениям, а после не заиграл и в «Баварии». В 2016 году он вернулся к «Боруссию», но до сих пор так и не вышел на свой уровень пятилетней давности.

Кто: Поль Погба

Куда вернулся: «Манчестер Юнайтед»

«Когда я вернулся в «Манчестер Юнайтед», то испытал лучшее чувство в жизни. Я оказался дома» — в 2016-м Поль был невероятно рад собственному возвращению. Вероятно, совсем скоро он скажет подобную речь уже в «Реале». В 2012-м «МЮ» продал Погба за ненадобностью, а спустя четыре года сделал его самым дорогим на тот момент футболистом. Три прошедших года в «Манчестере» сложно назвать удачными для француза: он много скандалил, не блистал игрой, но отметился яркими празднованиями голов.

Кто: Клаудио Писарро

Куда вернулся: «Бавария», «Вердер»

Писарро переходил в «Баварию» дважды, а в «Вердер» — четырежды, не считая аренды. Перуанец — главный живой символ Бундеслиги прямо сейчас, он забивает хотя бы один гол на протяжении 20 сезонов, считается джокером каждой из команд, где играет, а в этом году снова продлил контракт с «Вердером». Карьера Клаудио одновременно однообразна и невероятна: поиграть в Бундеслиге 18 лет и стать легендой сразу двух команд — это дорогого стоит.

Кто: Неманья Матич

Куда вернулся: «Челси»

Впервые «Челси» купил Матича из словацкой команды «Кошице» в 2010-м. Тогда английский клуб заплатил за футболиста смешные 3 млн евро, а спустя два года продал его в «Бенфику», позволив сыграть в старте всего два матча. В 2014-м «Челси» объявил о возвращении Матича, за которого пришлось отдать уже 25 млн. Ну ничего, спустя три года «МЮ» отбил эту сумму, заплатив свыше 44 млн евро.

Текст: Лидия Дидык