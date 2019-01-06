Особенности финской вечеринки. Как Теему Пукки покорил интернет

Теему Пукки едва не достиг дна, перейдя в датский «Брондбю» три года назад. «Да он даже в «Селтике» не задержался надолго» — безжалостно давили на него финские спортивные СМИ и любители футбола. Хотя теперь Пукки и получает хвалебные отзывы за бомбардирские навыки в «Норвиче», от шуток в свой адрес он не может никуда деться. Но, похоже, он уже смирился и не обращает внимание на колкости. Еженедельник «Футбол» — о шутках и мемах, посвященных 22-му номеру «канареек».

«Нет Пукки – нет вечеринки»

Этот хэштег, запущенный в Твиттере и Инстаграме еще в далеком 2011-м фанатами «Шальке», стал кульминацией стеба над Теему Пукки. Впрочем, довольно быстро все устали смеяться над тем, как финн неуклюже обрабатывает мяч и не попадает в пустые ворота. Даже болельщикам сборной Финляндии надоело подкалывать соотечественника. Но сейчас девиз любой вечеринки обретает второе дыхание. А куда важнее то, что хэштег перестает носить саркастический характер. Начало было положено год назад: с января по май Пукки наколотил 15 голов в «Брондбю». Дальше — больше, «Норвич» объявляет о переходе скандинавского форварда, который переезжает в Англию как свободный агент. В фанатских кругах «канареек» предпочли воздержаться от каких-либо комментариев. Наверное, боялись спугнуть удачу.

Теему не подвел. Финн повторил достижение предшественников Перси Верко, Джеймса Томпсона, Ральфа Ханта и Рона Дэвиса — в дебютный сезон он наколотил 15 голов. 22-й номер заставил шестнадцать раз упоминать ту самую вечеринку, которой без Пукки быть не может.

Signing off on 2018 with this one… Players to have scored 15 league goals before New Year's Day in their debut season for Norwich City: 1925/26 — Percy Verco

1929/30 — James Thompson

1955/56 — Ralph Hunt

1963/64 — Ron Davies

2018/19 — Teemu Pukki#ncfc #2018inReview pic.twitter.com/9qoO95kMEV — NCFC Numbers (@ncfcnumbers) December 31, 2018

Едва Пукки оформил первый дубль в Чемпионшипе, официальный аккаунт Sky Bet не остался в стороне. Уже неделю спустя форвард оформил второй дубль кряду.

Некоторые фанаты «Норвича» решили подойти креативно, и создали тематический аккаунт в инстаграме. Все как никогда просто: если Пукки забивает гол, то авторы меняют картинку. А так она повторяется, и так до тех пор, пока финн не увеличит количество голов за клуб. Сам Пукки оценил выходку, и два раза поставил лайк. Чем авторы канала, несомненно, гордятся.

Бородатый финн не стал «отмалчиваться» и в национальной команде. Осенью финская сборная блистательно провела матчи Лиги Наций, заняв первое место в группе С, а Пукки дважды приносил победу в решающие моменты. А в игре против Эстонии нападающий и вовсе забил гол в компенсированное время второго тайма. Через два дня мир узнал о новом гимне, написанном в честь действующего игрока «Норвича».

Финский Светоч

Имя Теему Пукки для любого гражданина Финляндии, который хоть что-то знает о футболе — нарицательное. Соотечественнику до сих пор припоминают рассеянное забывание паролей в социальных сетях: что в Твиттере, что в Фейсбуке, что в Инстаграме можно найти по 5-6 аккаунтов игрока. Каждый из них создан в периоды выступления нападающего за разные клубы.

В августе 2014-го наконец-то был создан окончательный аккаунт в твиттере. Только это оказалось пародийной страницей, где лже-Пукки комментирует свои подвиги. До нашего Светоча далековато, но в целом аудитория большая.

Самозванец несколькими твитами смог привлечь внимание аудитории. Последняя жаркая фразочка: «Чемпионшип слишком жесткий для меня? Это скорее я жесткий для Чемпионшипа».

Дубль на заказ

Символично, что даже история переезда Пукки в Англию не обошлась без забавного конфуза. «С выходом на Теему вышла неловкая ситуация. Я и спортивный директор клуба Стюарт Вебер однажды поехали в Данию, хотели посмотреть на игру финна вживую. Уже стояли на взлетно-посадочной полосе, готовились зайти на борт, но тут диктор объявляет, что рейс из-за неисправности двигателя отменен. В тот день Пукки забил дубль. Когда мы смогли все-таки добраться до Брондбю, он не разочаровал нас, потому что оформил дубль снова», — с улыбкой рассказывает глава скаутингового отдела «Норвича» Киран Скотт.

Находка финского нападающего — полностью заслуга Скотта. «Мы очень тщательно следили за Теему. После того, как была предложена его кандидатура, руководство изучило его досье. Позже мы собрались вместе и пришли к выводу: Пукки нам подходит. И в игровом, и в финансовом плане», — добавляет Скотт.

«Меня совершенно не удивляет его игра. Работаю с ним каждый день на тренировках, чтобы он становился сильнее и сильнее. У него огроменный потенциал, отлично налажен контакт с одноклубниками, а когда такое все вместе имеется — можно добиться чего угодно», — именно так поддержал Пукки действующий тренер «Норвича» Даниэль Фарке.

Герой фольклора

Но больше других финским форвардом восторгается фанат «Норвича» по имени Сэм Мэттьюс. Он настолько полюбил форварда, что готов собирать все творчество, так или иначе связанное с Пукки. Если не верите, то просто зайдите на его страничку в твиттере и убедитесь сами. Даже праздники он проводит в компании своего кумира.

Но важнее всего то, что после нескольких лет неудач карьера Теему Пукки начинает возрождаться, а у сборной Финляндии в атаке появился новый супергерой после Яри Литманена. И как знать, возможно «финская вечеринка» в следующем сезоне доберется и до АПЛ.

Фото: официальный сайт «Норвича»

Текст: Андрей Синельщиков