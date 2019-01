Особенности финской вечеринки. Как Теему Пукки покорил интернет

Теему Пукки едва не достиг дна, перейдя в датский «Брондбю» три года назад. «Да он даже в «Селтике» не задержался надолго» — безжалостно давили на него финские спортивные СМИ и любители футбола. Хотя теперь Пукки и получает хвалебные отзывы за бомбардирские навыки в «Норвиче», от шуток в свой адрес он не может никуда деться. Но, похоже, он уже смирился и не обращает внимание на колкости. Еженедельник «Футбол» — о шутках и мемах, посвященных 22-му номеру «канареек».

«Нет Пукки – нет вечеринки»

Этот хэштег, запущенный в Твиттере и Инстаграме еще в далеком 2011-м фанатами «Шальке», стал кульминацией стеба над Теему Пукки. Впрочем, довольно быстро все устали смеяться над тем, как финн неуклюже обрабатывает мяч и не попадает в пустые ворота. Даже болельщикам сборной Финляндии надоело подкалывать соотечественника. Но сейчас девиз любой вечеринки обретает второе дыхание. А куда важнее то, что хэштег перестает носить саркастический характер. Начало было положено год назад: с января по май Пукки наколотил 15 голов в «Брондбю». Дальше — больше, «Норвич» объявляет о переходе скандинавского форварда, который переезжает в Англию как свободный агент. В фанатских кругах «канареек» предпочли воздержаться от каких-либо комментариев. Наверное, боялись спугнуть удачу.

Теему не подвел. Финн повторил достижение предшественников Перси Верко, Джеймса Томпсона, Ральфа Ханта и Рона Дэвиса — в дебютный сезон он наколотил 15 голов. 22-й номер заставил шестнадцать раз упоминать ту самую вечеринку, которой без Пукки быть не может.

Signing off on 2018 with this one…

Players to have scored 15 league goals before New Year's Day in their debut season for Norwich City:

1925/26 — Percy Verco

1929/30 — James Thompson

1955/56 — Ralph Hunt

1963/64 — Ron Davies

2018/19 — Teemu Pukki#ncfc #2018inReview pic.twitter.com/9qoO95kMEV

