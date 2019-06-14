Огненная земля. 10 фактов о 46-м Кубке Америки

14 июня в Бразилии стартует Кубок Америки, где топовые сборные Южно-Американского континента поборются за звание лучшей команды. Впереди – яркие матчи и очередные скандалы с участием Месси, Хамеса и других звезд!



Белая форма сборной Бразилии

Бразильцы анонсировали свою новую форму еще в марте. Она белого цвета. Такую экипировку цвета бразильцы надевали в последний раз в 1950-м, когда проиграли финал против сборной Уругвая на «Маракане» на глазах у 199 тысяч фанатов. Боль национальной трагедии оказалась такой сильной, что бразильцы изменили цвета своей команды на всем известное сочетание желтого и зеленого. В нем они взяли пять чемпионатов мира. Но, похоже, пришло время реабилитировать белую форму. Лучше всего это сделать, если выиграть в ней Кубок Америки.

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Проклятие Неймара

Прошедший сезон стал одним из худших в карьере Неймара. В конце мая стало известно, что капитаном Бразилии на Кубке Америки будет Дани Алвес. Поводов полно: Неймар не так давно ударил фаната в Кубке Франции, а чуть позже всплыла история с изнасилованием. Потом нападающий «ПСЖ» и вовсе сломался. Так что Неймар точно пропустит турнир.

Мексика не примет участия в турнире

Помните, как сборная Мексики блистала на прошедшем чемпионате мира в России, а ее фанаты заполонили все города-участники? В этот раз Мексика не примет участия в розыгрыше Кубка Америки. Сборная играла в десяти последних турнирах – с 1993 по 2016 год, но теперь не получила особого приглашения от организаторов.

Катар и Япония — приглашенные гости

В Бразилии сыграют 10 южноамериканских сборных и две азиатские команды — Катар и Япония. КОНМЕБОЛ пытается всеми способами повысить интерес к турниру, а Катар – к своей сборной. На этом и сошлись. Изначально планировалось участие 16 команд, куда должны были войти еще и Испания с Португалией, но обе европейские команды отказались от приглашения. Кстати, в прошедшем феврале именно Япония и Катар встречались в финале Кубка Азии, где вторые оказались сильнее.

Еще один шанс Месси

Лионель Месси — главный неудачник мирового футбола на уровне сборных. Он выиграл на клубном уровне буквально все, а вот постоянные провалы Аргентины не позволяют ему встать на один уровень с Марадоной и даже с Криштиану Роналду. Месси проиграл три финала Кубка Америки и финал ЧМ-2014, пытался уйти из команды, снова возвращался… Сейчас аргентинцу 32 года. Копа Америка и предстоящий ЧМ в Катаре, возможно, его последние шансы доказать, что он способен завоевать трофей с национальной командой.

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Сборная Чили не фаворит

«Чи-Чи-Чи Ле-Ле-Ле! Вива Чили!» — все же помнят незамысловатую кричалку фанатов Чили после двух последних турниров Кубка Америки. В 2015-м и в 2016-м команда с невероятным характером сумела дважды обыграть сборную Аргентины в серии пенальти. Не чудо ли? Сейчас сборная Чили — далеко не фаворит турнира: она пропустила прошлогодний чемпионат мира и находится вовсе не в лучшей форме. Но нет никаких сомнений: просто так чилийцы не отдадут титул чемпионов континента.

Колумбия — главный претендент

Лионель Месси в открытую говорит, что сборная Аргентины — не фаворит турнира. А кого же тогда считать главным претендентом на турнире? Букмекеры убеждены: вслед за хозяйкой турнира, Бразилией, следуют колумбийцы. Очевидный выбор: стабильный состав, неплохие выступления в прошлом сезоне и досадный вылет с прошлого ЧМ от Англии в серии пенальти. Колумбия во главе с Фалькао и Хамесом готова взять второй трофей в истории Копа Америка.

Финал состоится на «Маракане»

Финал Кубка Америки состоится 7 июля на легендарном стадионе «Маракана». Домашний стадион сборной Бразилии принимал ЧМ-1950 и стал свидетелем самой большой национальной трагедии, принимал финал ЧМ-2014 и увидел триумф обидчиков бразильцев в полуфинале, и лишь в 2016 году финал Олимпиады 2016 на этом стадионе стал успешным для хозяев. Справились ли бразильцы с психологическими проблемами, которые так связывали их с «Мараканой», или на этот раз мы снова увидим домашний провал «желто-зеленых»?

Суарес пожертвовал Кубком Испании

В конце мая «Барселона» проиграла Кубок Испании «Севилье». Фанаты тут же нашли виновного: на этот раз им оказался Луис Суарес, который якобы специально провел операцию на мениске прямо перед финалом. Многие болельщики посчитали, что Суарес мог перенести операцию и сыграть за «Барсу», но он будто бы решил побыстрее провести процедуру, чтобы повысить шансы восстановиться к началу Копа Америка. Суарес обиделся, отписал огромное письмо и назвал фанатов неправыми. Неизвестно, что творилось в голове у Суареса, но на Кубок Америки он едет.

Табарес — в деле

Осенью прошлого года Оскар Табарес, тренер сборной Уругвая, тяжело болеющий и с трудом приехавший на ЧМ-2018, продлил контракт со сборной Уругвая до 2022 года. Уже 13 лет Табарес руководит «чарруас», в каждой отличительной черте этой команды видна рука 72-летнего специалиста. В 2011-м ему уже удавалось выигрывать с Уругваем Кубок Америки, доведя количество побед в турнире до рекордных пятнадцати. Уругвай не главный фаворит, но и далеко не арьергард турнира.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press