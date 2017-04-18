Одил Ахмедов: «Шалимов сказал: «В середине поля для тебя места нет. Без шансов»

Гус Хиддинк называл его суперпрофессионалом, который никогда не жалуется и может сыграть сразу на четырех позициях. Сергей Галицкий искренне радовался его переходу из «Анжи» в «Краснодар»: «Отличная новость». Даже Александр Бубнов и тот, бывало, восхищался его игрой: «С такими показателями можно хоть завтра выходить в основе «Барселоны» или «Реала». Определенно Одил Ахмедов был заметной фигурой в чемпионате России. В интервью еженедельнику «Футбол» узбекский полузащитник впервые рассказывает о причинах, вынудивших его покинуть «Краснодар», сочувствует своему новому тренеру Андре Виллаш-Боашу, которому снова не повезло с лимитом, и объясняет, почему никогда не вернется в Россию.

«Французы не осилили мой трансфер»

— Аксель Витсель не спал ночами, прежде чем согласиться на предложение из Китая. Сколько ночей не спали вы, раздумывая о переходе в «Шанхай СИПГ»?

— Для меня это не было каким-то невероятно трудным решением. Я в любом случае собирался уйти из «Краснодара» этой зимой.

— Что случилось?

— За те несколько месяцев, что Шалимов руководил командой, мы с ним общались всего раз. Во время этой встречи тренер сказал: «В середине поля для тебя места нет. Без шансов».

— Как объяснил?

— Наверное, ему не понравился мой стиль игры в середине поля. Что тут сказать? У каждого тренера свое видение футбола. При Шалимове я почти не играл на своем месте. Меня выпускали то слева, то справа, и я приносил куда меньше пользы, чем мог бы. Я центральный полузащитник! На фланге моя эффективность снижается раза в два. После этого разговора с тренером я и решил уйти. Просто проанализировал ситуацию и понял, что в 2017 году ничего для меня в «Краснодаре» не изменится.

— Зимой, насколько известно, у вас были предложения из Эмиратов и Саудовской Аравии?

— Да, арабские клубы меня уже очень давно преследуют. Еще был вариант в чемпионате Франции.

— Но вы выбрали деньги?

— Просто французы не смогли осилить трансферную сумму, а «Шанхай» нашел необходимые средства.

«В Китай ушел не из-за денег»

— Оскар получает в «Шанхае» в пять раз больше, чем получал в «Челси». Во сколько раз увеличилась ваша зарплата?

— Зарабатываю чуть-чуть больше, чем в «Краснодаре». Но я в Китай точно не из-за денег ушел. Для меня финансовый вопрос никогда не был первостепенным. Знаете, какая у меня первая зарплата в «Пахтакоре» была?

— Любопытно.

— Меньше ста долларов. Нынешняя молодежь за такие деньги даже тренироваться бы не стала. А я отдавался по полной. Потому что поставил перед собой цель: хочу стать хорошим футболистом, а не просто середнячком. На проезд хватало – и то хорошо. Сейчас молодому, бывает, и миллион могут заплатить. Смотришь на него – действительно талантливый парень. А через год-два человек просто пропал. Нет больше футболиста. И все из-за денег.

— Вы в основной команде «Пахтакора», кажется, при Валерии Непомнящем заиграли?

— Да, это он меня поставил в основу, до этого я в дубле играл. Интеллигентнейший тренер. Никогда не слышал, чтобы он матерился или орал на игроков. Спокойно объясняет – все слушают. Авторитет.

— Непомнящий так прокомментировал ваш трансфер в «Шанхай»: «Сожалею, что Одил уехал в Китай, а не в Европу. Он заслуживает большего».

— Если бы тренером в «Краснодаре» был Валерий Кузьмич, я бы никуда и не уехал. Сейчас, как мне кажется, про Европу говорить уже нет смысла. Мне скоро 30, любой европейский клуб предпочтет молодого футболиста, которого реально перепродать. Исхожу из того, что через два-три года завершу зарубежную карьеру и поеду домой. Дети растут, хочу, чтобы они учились в Узбекистане. Да и родителей слишком редко вижу в последние годы.

«Халка тут любят намного больше, чем в России»

— В двух из трех стартовых матчей чемпионата Китая вас не было даже в заявке. Что это значит?

— Это все из-за нового лимита. На матч суперлиги можно заявить только троих легионеров. Остальным даже на скамейке нельзя находиться. Так что тренер вынужден ротировать состав. Одну игру отдыхаю – другую играю.

— Если бы знали, что так сложится, все равно бы поехали?

— Если бы Боаш заранее знал о новом лимите, то не стал бы приглашать еще одного легионера. Решение приняли внезапно, когда у нас в команде уже было пять иностранцев (помимо Ахмедова за «Шанхай» выступают бразильцы Оскар, Халк и Элкесон, а также португалец Рикарду Карвалью. – Ред.). Что поделаешь… Это не я придумал и не тренер, а китайская федерация. При этом в азиатской Лиге чемпионов я играю регулярно, там действует лимит «3+1». Можно выпускать одновременно четверых легионеров, один из которых должен быть иностранцем из Азии. В данном случае это я.

— Что говорит Виллаш-Боаш?

— «Я вынужден делать ротацию». Говорит, что если бы это зависело от него, мы постоянно играли бы все впятером. Он нормально объяснил – я нормально понял. Что человек может сделать, если перед самым стартом чемпионата меняется регламент? Видно, что переживает, ведь это именно он приглашал нас в команду. Лично мне Боаш звонил в декабре. Описывал перспективы лиги и рассказывал о том, какие тут классные болельщики.

— Правда?

— Ага. Болельщики тут вообще супер. Когда впервые приехал в город, меня в аэропорту с цветами встречали. Никогда такого не было! Видно, что люди искренне болеют за футбол. Выигрываешь, проигрываешь – им без разницы. Поддерживают в любой ситуации. Того же Халка тут любят намного больше, чем в России, это совершенно точно. Когда люди видят его, то начинают сходить с ума – кричат, визжат. Так происходит всюду, куда бы мы ни приехали.

— При этом, судя по видеообзорам, на трибунах полно пустых мест.

— Не могу подтвердить. У нас на домашних матчах меньше 25–30 тысяч зрителей не бывает.

«Кононов не мог психологически восстановить ребят после поражений»

— Так сложилось, что «Краснодару» в самый решающий момент всегда чего-то не хватает. Вы поняли, чего именно?

— Команда недостаточно сильна психологически. Мне кажется, «Краснодару» нужен по-настоящему чемпионский тренер. Такой, который умеет поднять боевой дух команды после поражения и поддержать футболиста в сложной ситуации.

— Например?

— Из тех, с кем довелось работать, – Хиддинк безусловно. Или Боаш. Постоянно наблюдаю за тем, как он общается с ребятами в «Шанхае», и вижу: все хотят биться за тренера. Он отличный психолог.

— Кононов не такой?

— Когда команда проигрывала, Кононов не мог психологически восстановить ребят. На второй год его работы мы показывали очень качественный футбол и реально претендовали на попадание в Лигу чемпионов, но в самой концовке сезона занервничали и посыпались.

— Может, проблема в том, что у команды нет настоящего лидера, своего Роя Кина?

— Лидер в команде как раз таки есть — Паша Мамаев. На поле он настоящий вожак. Может важный гол забить, передачу ключевую отдать. Жаль, что его замучили травмы. Мне кажется, отсутствие Паши очень сильно сказалось на результатах «Краснодара» в этом году.

Рагнар Сигурдссон: «Ты либо гордишься своей страной, либо нет. Я не говорю о том, что русские не гордятся, но…»

— Разве четвертое место – это так плохо?

— Как-то совсем туго с победами. Сам я не очень пристально слежу за играми команды, но знакомые говорят: получается не слишком хорошо. Этот «Краснодар» играет уже совсем в другой футбол, но команда, убежден, все еще держится на фундаменте, который заложил Кононов. Что будет в следующем сезоне при нынешнем тренере – большой вопрос. В любом случае желаю «Краснодару» только самого лучшего. Сергей Николаевич Галицкий очень много делает для российского футбола, он достоин того, чтобы его команда становилась чемпионом и выходила в финал Лиги Европы. Когда стало ясно, что уйду из команды, в первую очередь связался с Сергеем Николаевичем и поблагодарил его за все. Это он пригласил меня в Краснодар. Я знаю, что ему нравилась моя игра. Приятно было поработать с таким человеком.

«Смолов опоздал, надо было уезжать раньше»

— Один из китайских клубов предлагал Смолову зарплату 10 млн евро в год, но Федор отказался. Верите?

— Мы не общались на эту тему. У всех свои дороги. Возможно, он в другой клуб хотел.

— Летом вроде бы собирается в Германию.

— Немецкий чемпионат ему однозначно подойдет. Но мне кажется, Смолов чуть-чуть опоздал. Надо было уезжать в прошлом году, когда он был на пике формы и очень много забивал. В последнее время слишком часто получает травмы, это может отпугнуть потенциальных покупателей.

— Можно сказать, что Смолов – самый талантливый нападающий, с которым вам приходилось играть?

— Сложно давать оценки другим футболистам, когда ты выступал в одной команде с Это’О. Это не футболист – бог. Вы помните, когда Смолова по-настоящему прорвало? Вскоре после того, как он поиграл в «Анжи» с Самюэлем.

Федор Смолов: «У меня состоялся серьезный разговор с самим собой. И я поменял все в своей жизни»

— Говорят, в мире футбола сложно найти более щедрого человека, чем Это’О. Так?

— Я знаю многих футболистов, которые стараются помогать людям. Но Это’О – особый случай. Когда он узнал, что у администратора команды нет жилья, купил ему квартиру в Махачкале. По его инициативе мы скидывались с премиальных людям в «Анжи», которые делали жизнь команды комфортной. Если у кого-то из игроков возникали проблемы, Это’О шел к руководству и решал эти проблемы. Мне кажется, в команде не было людей, кому бы он так или иначе не помог. Настоящий капитан. Он сделал все, чтобы в «Анжи» был дружный коллектив.

«У нас неплохие шансы попасть на ЧМ-2018»

— Объясните, почему Китай с населением в 1 млрд 357 млн не дал миру ни одного хоть сколько-нибудь известного футболиста?

— Есть хорошие ребята, просто они не играют за рубежом, вот вы их и не знаете. Зачем уезжать, если у них и в Китае отличные условия?

— Если хорошие ребята, то почему полный провал на уровне сборных?

— Дайте им еще четыре-пять лет – и все будет. Китайский футбол стремительно растет благодаря приезду таких звезд, как Халк и Оскар: ты всегда становишься лучше, тренируясь вместе с мастерами. Знаю, что молодые китайские ребята играют в Голландии, в первых лигах Португалии и Испании. Кроме того, каждая команда суперлиги обязана выпускать в основе хотя бы одного местного игрока в возрасте до 23 лет. За этими парнями – будущее.

— А пока что китайцы уже точно пролетели мимо ЧМ-2018, в том числе без вариантов проиграв 0:2 вашему Узбекистану в октябре.

— А что вас удивляет? У нас крепкая сборная. Мы ведь на чемпионат мира в Бразилии не попали только из-за разницы мячей: Корея забила в отборе на два гола больше нас. Сейчас снова боремся с ними за вторую строчку в группе. Если бы не проиграли в марте Сирии, шли бы выше.

— Вы ведь не на территории Сирии играли?

— В Малайзии. Приехали в Куала-Лумпур, а там, как оказалось, какой-то большой праздник. Центральный стадион, говорят, мы вам не дадим. И повезли в другой город, два часа в пути. Арена – полная катастрофа. Поляна вообще не готова. Внутри газона – камень. Я там один раз упал, так до сих пор лечусь. Еще и духота страшная, в футбол невозможно играть. На кону путевка на чемпионат мира – как можно проводить матч в таких условиях?! Видимо, такое допустимо только в Азии. Играли, что называется, до гола и получили пенальти в свои ворота уже в добавленное время.

— Третье место в группе – это тоже не конец?

— Занявший третье место играет стыковые матчи с третьей командой из другой азиатской подгруппы. На данный момент это Австралия. Победитель этой пары затем борется с одной из южноамериканских сборных. Но все же хотелось бы попасть в Россию напрямую, шансы у нас неплохие.

«В Китае невозможно найти желтую морковку»

— Вы как-то раз сказали, что в московских и краснодарских ресторанах не умеют готовить плов. Как с этим в Китае?

— Тут хоть и качественный рис, но на наш он совсем не похож. Хороший плов можно приготовить только из узбекского риса.

— И как вам живется без хорошего плова?

— Вы что, как узбеки могут жить без настоящего плова? Два-три раза в неделю жена обязательно его готовит. Просто все продукты приходится везти из Узбекистана. Рис, специи. Еще в Китае невозможно найти желтую морковку, а это важный ингредиент. Ее тоже закупаю.

— Чего еще не хватает?

— Знания китайского. Ничего не понимаю. В остальном – полный порядок. Отличный тренер, дружная команда, классные болельщики, современные стадионы. Шанхай оказался красивым городом, семье тут очень спокойно. Нас уже давно пугают историями о китайском смоге, но я пока с этой проблемой не сталкивался. Все супер.

— Однажды вы сказали, что «Краснодар» — ваш последний клуб в России. Уверены, что не вернетесь?

— Не вернусь. Еще два-три года поиграю в Китае – и поеду домой. Пора.

Текст: Сергей Кузовенко

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1