Буллит Кучерова, автогол Макдэвида, характер «Бостона». Обзор главных событий недели в НХЛ

Десять лучших голов и сэйвов недели, победа «Бостона» на последних секундах, неуклюжий Овечкин. Обзор самых интересных событий в Национальной хоккейной лиге за прошедшую неделю.

Лучшие голы недели:

В десятку лучших голов недели вошли хитрый бросок Хенрика Седина, щелчок Дмитрия Орлова и шайба, заброшенная Эриком Карлссоном в овертайме.



Лучшие сэйвы недели:

Антти Раанта дважды отбивал броски правым щитком, Джон Гибсон великолепно сыграл клюшкой и их сэйвы вошли в десятку лучших за неделю.



Лучшие моменты недели:

В число лучших моментов недели вошли потрясающий буллит Никиты Кучерова, финты Аарона Экблада и претендент на лучший гол сезона в исполнении Рихарда Паника.

Другие события недели:

Александр Овечкин отжигает

Коннор Макдэвид помог Евгению Малкину и забил в свои ворота. До сих пор так никто и не понял, как же это произошло, а «Пингвины» в итоге победили 3:2.

Дуэт «Чикаго» Артемий Панарин и Патрик Кейн продолжает зажигать. Великолепная комбинация привела к потрясающему голу россиянина в касание. Однако «Блэкхокс» не смогли удержать преимущество, проиграв в итоге «Детройту» — 2:4.

Микко Койву забил просто сумасшедший гол с центра поля

«Бостон» вырвал победу у «Филадельфии» за 5,6 секунд до конца матча

Фото: Global Look Press

Видео: официальный русскоязычный канал НХЛ на YouTube