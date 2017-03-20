Александр Овечкин прервал безголевую серию, Сидни Кросби сделал 10-й хет-трик в карьере. Обзор главных событий недели в НХЛ

Десятый хет-трик Сидни Кросби в карьере, конец неудачной серии Александра Овечкина, интервью Артемия Панарина. Обзор самых интересных событий в Национальной хоккейной лиге за прошедшую неделю.

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Александр Овечкин забил после 10 матчей без голов, прервав самую длительную засуху в карьере.

Сидни Кросби трижды поразил ворота Джеймса Раймера, оформив 10-й хет-трик в карьере и забил 40-й гол в сезоне.

Бенуа Пуйо упал, но все равно сумел переправить шайбу в ворота после прострела Давида Деарне.

Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин о скором начале плей-офф и обменах в день дедлайна.

Патрик Хорнквист после невероятной передачи Фила Кессела из-за ворот с лету открыл счет.

Фото: Global Look Press

Видео: официальный русскоязычный канал НХЛ на YouTube