«Желтая субмарина» держит курс на «дно», «Атлетико» показывает уровень, а «Реал» теряет очки на старте сезона. Обзор 2-го тура Ла Лиги

Марко Асенсио великолепно заменяет Криштиану Роналду, «Барселона» проводит успешный уикэнд, а новички Примеры продолжают удивлять общественность. Еженедельник «Футбол» подводит итоги второго тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Акела промахнулся». Мадридский «Реал» впервые с 23 апреля допустил осечку в Ла Лиге. «Сливочные» в домашних стенах сыграли вничью с «Валенсией». «Королевский клуб» доминировал на протяжении всего матча, нанеся в 4 раза больше ударов по воротам соперника. Однако при всего трех ударах в створ своих ворот мадридцы умудрились дважды пропустить, и уже на 77-й минуте оказались в роли догоняющих. «Валенсия» неожиданно вышла вперед, но Марко Асенсио, самый яркий молодой игрок в Испании, вновь продемонстрировал высочайший класс: дубль 21-летнего испанца позволил «Реалу» вырвать ничью. Конечно, такой результат воспринялся как неудовлетворительный, а Марсело после матча на эмоциях выпалил: «Ничья с «Валенсией» сродни поражению. Мы должны были одержать победу. «Валенсия» напоминала слабую команду, которая убивает время».

Интересный факт: Марко Асенсио для того, чтобы забить 3 гола в этом сезоне понадобилось всего 6 ударов. Для сравнения: Лео Месси для 3-х мячей понадобилось аж 30 ударов.

2. Уикэнд в Каталонии. Минувшие выходные были крайне успешными для «Барселоны». «Сине-гранатовые» нашли замену ушедшему Неймару в лице 20-летнего француза малийского происхождения Усмана Дембеле. Каталонцы заплатили за молодого нападающего 105 млн евро, сделав его, наряду с Полем Погба, самым дорогим французским футболистом в истории футбола. День спустя «Барселоне» предстоял выезд к прошлогоднему финалисту Кубка Испании — «Алавесу». «Сине-гранатовые», под предводительством Лео Месси, без труда расправились с соперником, а сам пятикратный обладатель «Золотого мяча» оформил дубль. После 2-х туров каталонцы располагаются на 2-й строчке в турнирной таблице и имеют отличный результат: 6 набранных очков из 6 возможных, 4 забитых мяча при 0 в графе «пропущено».

Также «сине-гранатовые» добились интересного достижения: «Барселона» стала первой командой в истории Ла Лиги, которой на протяжении 6 лет подряд удалось выиграть в двух стартовых турах чемпионата.

Интересный факт: Лионель Месси исполнил свой 100-й пенальти в карьере в матче против «Алавеса», однако забить его не сумел.

3. Черная полоса «Желтой субмарины». Для многих неожиданно, «Вильярреал», на который возлагаются огромные ожидания, с самого начала чемпионата оказался преследуемым чередой неудач. В первом туре ошибка арбитра привела к поражению команды Франа Эскрибы в матче с только что вышедшим в Примеру «Леванте». Во втором туре их ждала встреча с амбициозным «Реал Сосьедадом». Баски «похоронили» все надежды «Вильярреала» взять очки уже в первом тайме, забив три безответных мяча в их ворота. Все бы ничего, но «желтая субмарина» на длительный срок потеряла голкипера Андреса Фернандеса: после первого тайма вратарь был заменен в связи разрывом крестообразных связок. А так как основной голкипер Серхио Асенхо все еще залечивает свое не менее серьезное повреждение, «Вильярреалу» остается лишь надеяться на третьего вратаря. Трансферное окно все еще открыто и, возможно, «субмарина» успеет залатать дыры в составе, ибо с теми проблемами, которые имеются на сегодняшний день, «всплыть со дна» будет невероятно сложно.

4. Традиционный «пятак» для «Лас-Пальмаса». «Атлетико», оступившийся в прошлом туре в матче с новичком Примеры «Жироной», по полной оторвался на «Лас-Пальмасе». Мадридцы явно остались недовольны результатом своей предыдущей встречи и вышли на поле сверхзаряженными. «Матрасники» забили аж 5 мячей, а Коке впервые в своей карьере сумел отметиться дублем. Примечательно, что последняя встреча этих команд в рамках Ла Лиги тоже закончилась разгромом «Лас-Пальмаса»: мадридцы также забили 5 голов и, похоже, это уже превращается в традицию.

5. Новички продолжают удивлять. Прошлый тур ознаменовался дерзким выступлением всех 3-х новичков Примеры: «Жирона» и «Хетафе» добились ничейных результатов в матчах с грозными «Атлетико» и «Атлетиком», а «Хетафе» обыграл «Вильярреал». Второй тур также стал относительно успешным для дебютантов: «Жирона» добилась победы над «Малагой», а футболисты «Леванте» выдали фантастический камбек в матче в «Депортиво» и заработали 1 балл в свою копилку. «Хетафе» подвел трио новичков и впервые с 2008 года в домашних стенах уступил «Севилье».

Интересный факт: полузащитник «Леванте» Энис Барди забил потрясающий по красоте гол прямым ударом со штрафного. Забитый Барди мяч стал первым голом со штрафного в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Цитата тура

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал ничью (2:2) в матче с «Реалом», особо отметив форварда хозяев Марко Асенсио.

Что касается игры «Реала», то если бы на поле был Роналду, то, возможно, забил бы гол, учитывая, сколько мячей нам грузили в штрафную. Великолепен был Асенсио. Мне кажется, он может начать новую эпоху в испанском футболе»

Герой тура

Форвард «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис забил свой 147-й мяч в Ла Лиге в матче против «Эйбара».

Благодаря забитому голу Адурис вошел в 20-ку лучших снайперов турнира в истории.

Антигерой тура

Хавбек «Леванте» Хосе Моралес подвел свою команду в матче с «Депортиво». «Лягушки» уступали со счетом 1:2 и всеми силами пытались зацепиться за очки. Моралес умудрился за 9 минут схлопотать 2 предупреждения и оставить свою команду отыгрываться вдесятером.

«Леванте» удалось совершить камбек, однако останься Моралес на поле — были бы все шансы на победу.

Цифра тура

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» (2:2) и добился уникального достижения: «сливочные» стали первым клубом из топ-5 европейских лиг, забившим в 70 матчах подряд.

Результаты тура:

Реал Сосьедад – Вильярреал – 3:0 (3:0)

1:0 – Виллиан Жозе (25), 2:0 — Прието (34), 3:0 — Хуанми (45).

Бетис – Сельта – 2:1 (1:1)

0:1 – Гомес (10), 1:1 — Леон (31), 2:1 — Феддаль (77).

Алавес – Барселона – 0:2 (0:0)

0:1 — Месси (55), 0:2 — Месси (66).

Жирона – Атлетико – 1:0 (1:0)

1:0 – Алькала (28).

Леванте – Депортиво – 2:2 (1:2)

0:1 – Картабиа (5), 0:2 — Сидней (31), 1:2 — Барди (35), 2:2 — Иви (84).

Лас-Пальмас – Атлетико – 1:5 (0:2)

0:1 — Корреа (3), 0:2 — Карраско (5), 1:2 — Кальери (58), 1:3 — Коке (62), 1:4 — Коке (75), 1:5 — Томас (88).

Эйбар – Атлетик – 0:1 (0:1)

0:1 – Адурис (38).

Эспаньол – Леганес – 0:1 (0:1)

0:1 – Мантовани (29).

Хетафе – Севилья – 0:1 (0:0)

0:1 – Гансо (84).

Реал – Валенсия – 2:2 (1:1)

1:0 – Асенсио (10), 1:1 — Солер (18), 1:2 — Кондогбия (77), 2:2 — Асенсио (83).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 3 – Гомес (Сельта), 2 — Асенсио (Реал), Корреа (Атлетико), Хуанми (Реал Сосьедад), Коке (Атлетико), Месси (Барселона), Виллан Жозе (Реал Сосьедад), Стуани (Жирона).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press