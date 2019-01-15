О Боге и «дьяволах». Почему «МЮ» играл хуже «Тоттенхэма», но заслужил победу

Испытание командой Маурисио Почеттино стало первым серьезным экзаменом для «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле-Гуннара Сульшера. Манкунианцы сдюжили, пусть и не без помощи удачи. Кстати, в этой игре у нее было имя – Давид де Хеа. «Тоттенхэм» определенно был сильнее, и все же фортуна улыбнулась «дьяволам» не на пустом месте.

«Юнайтед» значит «объединенные»

«Манчестер Юнайтед» впервые за долгое время удивил. По нынешним раскладам «Тоттенхэм» – команда, даже не равная, а скорее превосходящая «МЮ» в классе. Мощный эмоциональный подъем от прихода Сульшера сделал дело при встречах с бродягами из подвала «премьерки», но против «шпор», раззадоренных пинком от «Вулверхэмптона», голого энтузиазма было явно недостаточно. «Дьяволы» наскребли в сусеках максимум того, что могли предложить временным хозяевам «Уэмбли», – и футбольный Бог сыграл за них. Вы же сами видели.

И было за что. Проще всего сказать, что «Юнайтед» безумно отскочил, но этот отскок в значимой степени был предопределен слаженной (наконец-то!) работой команды и тренера. По первым минутам стало видно, что гости неплохо разобрали «Тоттенхэм» и вышли на игру с подробным и грамотным планом. В первом тайме он сработал, и именно благодаря этому во втором случилось то, что случилось.

Против «Тоттенхэма» была развернута масштабная оборонительная операция, но она выгодно отличалась от того, что пытался делать Моуринью, наличием внятной контратакующей фазы и полной самоотдачей. «МЮ» стартовал с «ромбом» в центре из Матича в основании, Эррерой справа пониже, Погба слева повыше и Лингардом в верхней точке. Перед ними – пара шустриков Рэшфорд и Марсьяль.

Вся эта братия, заручившись фланговой поддержкой Янга и Шоу, объединила усилия на то, чтобы их вызывающие опасения коллеги из центра обороны Джонс и Линделеф пореже встречались с мячом. Для этого то же самое сперва надо было сделать с Эриксенем. В итоге в первые 45 минут вместо него по полю бегала тень принца датского, а Джонс с Линделефом за весь матч дотронулись до мяча 28 и 35 раз соответственно – это первый и третий результат с конца по количеству касаний среди игроков «МЮ», вышедших в старте. Между ними вклинился только Марсьяль – 34, у остальных 39 и выше.

Первый тайм – залог успеха

Другим важным пунктом стала агрессивная прессинг-работа пары форвардов без мяча. Рэшфорд с Марсьялем весь первый тайм очень надоедливо мешали тройке защитников «Тоттенхэма» продвигать мяч, перекрывая направления передач. «Шпоры» со временем адаптировались, что неудивительно, ведь команда Почеттино прекрасно сыгранна и показывает умный, интеллектуальный футбол. Но агрессивная работа игроков атаки и полузащиты «Юнайтед» все равно заставляла лондонцев много катать мяч у своих ворот или играть длинными выносами – они по большей части становились добычей игроков из Манчестера.

До перерыва самым опасным игроком атаки «Тоттенхэма» был даже не Гарри Кейн, а пребывающий в отменной форме Сон. У «МЮ» нашлась задумка и для него – в виде офсайдов, куда кореец попал трижды. Тем не менее несколько раз его изобретательность приводила к большой опасности у ворот гостей, только реализация подводила. Оно и немудрено, ведь на завершении вместо форвардов чаще оказывался опорник Уинкс, чей бомбардирский дар зарыт где-то очень глубоко внутри него.

Договор с дьяволом. Почему Маурисио Почеттино не стоит уходить из «Тоттенхэма»

В целом, «Тоттенхэм» больше владел мячом, но «Юнайтед» контратаковал острее, почти не задерживаясь в центре поля, где раз за разом вязли их соперники. Ответственным за быструю доставку мяча атакующему тандему и примыкающему к ним Лингарду был назначен Погба, и с этим он справился блестяще. Перевод ближе к атаке развязал француза, и теперь он наслаждается свободой, что по этому матчу было отлично заметно. Поль сделал победный гол, выдав изумительный пас через все поле на ход Рэшфорду. Маркус, как и Погба с Лингардом, уже успел к тому моменту запороть хороший момент, но в этот раз все сложилось как надо – и это была заслуженная награда за старания.

Заработанный гандикап открывал для «МЮ» возможность играть по счету во второму тайме и больше ловить хозяев на контратаках. «Тоттенхэм», несмотря на преимущество, за первые 45 минут так не сподобился хотя бы на один удар в створ ворот – у гостей таковых набралось три, и пожалуй, это лучше всего отражает суть того, что происходило на поле в первой половине встречи, а не владение мячом и количество передач. Будущий герой игры до поры находился в тени и не имел возможности себя проявить, пока не наступила вторая сорокапятиминутка.

Божественное вмешательство

Перерыв и травма Виктора Ваньямы, после которой команде Почеттино пришлось перестраиваться на другую схему, сыграли «Тоттенхэму» на руку, и во второй половине встречи «шпоры» наконец-то перешли к полному доминированию. Но было слишком поздно: благодать Божья уже снизошла на Давида де Хеа. Испанец и раньше выдавал грандиозные матчи, в одиночку спасая «Юнайтед» от неприятностей, и все же в этот раз его перформанс был воистину фантастическим.

11 сейвов, половину из которых можно отправлять в программу «Удивительные люди», напомнили всем страдающим слабой памятью, кто сейчас лучший вратарь планеты. По ходу второго тайма «Тоттенхэм» атаковал все изощреннее: после смены позиции раскочегарился Эриксен, убойные моменты были у Алли и Кейна – Де Хеа потащил все, что можно и нельзя. После игры одноклубники были готовы целовать его перчатки.

«Шпорам» трудно себя в чем-то упрекнуть: несмотря на упорное сопротивление, во втором тайме они устроили настоящий штурм и создали столько моментов, что их с лихвой хватило бы и на три гола. Почеттино вовсе заявил, что второй тайм был лучшим для его команды за все время. Однако нельзя умалять и заслугу «Юнайтед»: везет тем, кто везет. Будучи на данный момент слабее, команда избрала хорошую стратегию на матч и уцепилась за свой шанс, а Высшие силы воздали манкунианцам за усердный труд. Порой Бог поощряет за старания даже «дьяволов».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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