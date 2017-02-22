«Нужно достойно доиграть чемпионат. Не позориться». Валерий Петраков – о том, на что ждет команду-аутсайдера РФПЛ «Томь»

«Томь» терпит бедствие. Аутсайдер чемпионата распускает опытных игроков, набирает молодежь и единственное, о чем мечтает, — достойно пойти ко дну. Главный тренер Валерий Петраков рассказал, на что рассчитывает его «Томь», признался, что он наполовину детский тренер и назвал главную мотивацию для своих игроков.

Забастовки и обещания

— Это правда, что было неизвестно, полетит ли команда на сборы или нет, и команда Премьер-лиги собиралась готовиться к чемпионату зимой в Томске?

— В принципе, да. Такой вопрос возник еще перед Новым годом. У меня был разговор с губернатором Сергеем Анатольевичем Жвачкиным. Он сказал, что нет сейчас возможности ехать на первый сбор, и мы планировали перенести первый сбор в Томск: жить на базе, на квартирах, а тренироваться в манеже. Но потом генеральный директор и спортивный директор прикинули, посчитали: то на то и выйдет. То, что заниматься, платить за манеж и за транспорт, оплачивать квартиры ребятам, питание, – то есть разница совсем невелика. И, конечно, минус огромный – это то, что нет вообще спаррингов. Ну для чего тогда все проводить? Без игровой практики, я считаю, что это неполноценный сбор. Кроме того, мы не могли проводить двухразовые тренировки, то есть там очень много в зале арендаторов, дети занимаются. И нам пошли навстречу.

— Какие слова должен находить тренер для игроков, которые не получают зарплату по полгода?

— Это очень тяжелый вопрос. У меня такая ситуация была в «Торпедо», но там был более-менее короткий период. А здесь это достаточно уже тяжелый момент. Начиная, наверное, с октября месяца тигроки и бастовали, и не выходили на тренировки, и отказывались ехать на выезд. То есть стоял вопрос так: кто хочет – может ехать, а кто не хочет – может оставаться дома.

— Непрофессионально.

— Непрофессионально, но все права были на их стороне. И вот здесь, конечно, и должен, наверное, тренер что-то внушить игрокам. Где-то находили нужные слова. Но мотивация нужна. Мотивация! Я понимаю: когда ты работаешь с молодыми людьми, у них понимание, что на первом месте еще не стоит заработная плата, что нужно как-то себя зарекомендовать, заявить о себе. Это честь клуба, который дорог. Вот такие беседы велись.

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— Сколько раз руководство обещало, что все будет хорошо?

— Вначале был диалог, мы все-таки более-менее собирались. И я сначала как-то «тушил» эти «пожары». Потом вот и Игорь Владимирович Кудряшов, спортивный директор, мы с ним вместе беседовали с игроками, находили нужные слова. В ноябре, когда футболисты не выходили на тренировки и не хотели лететь на выезды, приезжал Киселев Руслан Юрьевич, наш генеральный директор. И на встрече с ребятами был даже помощник губернатора Катаев, который провел достаточно хорошую беседу. Внушил оптимизм игрокам. То, что будут в конце ноября – начале декабря погашены долги. Вроде бы поверили.

— Поверили?

— Но ты понимаешь, они-то поверили, но самоотдача на поле была немножко другой. Я не видел той самоотдачи, той злости на поле, желания прежнего. Ну да, они выходили, вроде бы выполняли. А вот такой команды, какая была в начале чемпионата, я уже не увидел. Немножко они сбавили обороты.

Губернатор и зарплата

— Что теперь?

— Задача сейчас – собрать все-таки более-менее достойную команду. Нужно доиграть чемпионат. Достойно доиграть, не позориться. Достаточно много молодых ребят на просмотре, у них финансовые запросы оптимальные для нашей команды. Нужно было отпустить всех дорогостоящих игроков, нужно было отпустить всех иностранцев. И постараться создать команду с молодыми перспективными ребятами, которые хотят о себе заявить, которые хотят играть в футбол. Вот такую задачу ставил и губернатор при разговоре.

— Максимальную зарплату в команде озвучите?

— Озвучу. До 300 тысяч.

— Желающих на такую зарплату сколько?

— Молодежь есть. Есть и такие игроки, которые уже прошли и Премьер-лигу. Не много, но есть. Но в основном, конечно, это молодежь. Когда хорошо, то всегда все хорошо. Это понятно. А когда плохо, то всегда все бегут. Вот я дал слово губернатору, что я буду работать. «Торпедо» и Томск – это две особенные команды для меня. В «Торпедо» играл, тренером работал. В Томске начинал тренерскую деятельность. Поэтому они для меня не пустой звук. То, что можно сделать для команды, – я постараюсь сделать, какую-то пользу принести. А там уже как решат.

— Пользу будете приносить бесконечно? Или до определенной поры?

— Пока у меня действующий контракт.

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— Губернатору верите?

— Верю. Вот как ни странно – верю. Все-таки мы с ним не один год знакомы. Вместе работаем с 2000 года. Еще тогда Сергей Анатольевич возглавлял ОАО «Востокгазпром», он был главным нашим спонсором. А вот все эти моменты, которые возникли… Но у каждого человека бывают проблемы. У каждой области бывают проблемы, у каждого города. Я думаю, он любит футбол. Если бы у него была возможность помочь команде, он бы сделал это. Видно, сейчас сложилась такая ситуация. Мы не знаем тонкостей. Трудно, и по ходу нужно перестраиваться, как это нашим болельщикам ни тяжело слышать. И нужно работать. Я думаю, что все равно в Томске футбол будет. Все равно он команду не оставит, будет уделять ей внимание.

— То есть вопрос о том, чтобы команда снялась, вообще не стоит?

— Нет. Ну, пока нет.

Детский тренер и шанс

— Вот вы опытный тренер, тренер с именем. Чем вы забиваете себе голову, когда знаете, что вам нужно тренировать ребят, выстраивать схемы, а у вас совершенно другие мысли?

— Вот я и пытаюсь выяснить: подойдут ли они? Под какую схему подойдут? Как играть? Для меня сейчас это — большой вызов. Нужно набрать команду, но пацаны приходят совсем молодые, из дубля. Сейчас мало времени, чтобы разобраться, чтобы хоть немножко их обучить. А голову на самом деле есть чем забивать. Много и без того проблем. Но я не забиваю голову финансовой стороной. Это второстепенный вопрос. И не нужно ходить и жаловаться и не выходить на поле, чтобы команды нас жалели. Кого могут волновать наши финансовые проблемы? Только наш клуб и наших болельщиков. В остальном ты должен доказать свою состоятельность на поле. Правильно?

— Кем?

— Теми, кто будет в команде.

— Против «Зенита»?

— Против «Зенита». Против «Спартака». Для молодых ребят, которые начинают играть в футбол, попасть в нашу команду, попасть в Премьер-лигу – хороший случай. Таких шансов в карьере не так много. Ребята к нам приходят из динамовского дубля, из «Зенита-2», у них есть возможность перешагнуть сразу первый дивизион, попробовать себя в Премьер-лиге.

— Валерий Юрьевич Петраков сейчас детский тренер?

— Ну, 50 на 50. Молодых сейчас нужно обучать.

— То есть брать за руку и водить по полю?

— Да, брать за руку, водить по полю, объяснять по тактике, все это включать в тренировочные упражнения. Только так. Чтобы они как-то побыстрее вникли. Они должны знать свои прямые обязанности. Мой помощник Алексей Ильич Беленков говорит: «Защитник должен выполнять свои обязанности. Нам не нужен защитник, который будет забивать по пять мячей, а с его фланга будут забивать по восемь».

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— Больше чего – опасений или, наоборот, позитива?

— Больше опасений, если честно говорить. Тяжело, конечно, переживаю. Переживаю то, что на последнем месте. Надеялся на то, что будем укрепляться и бороться, но нет. Катастрофически мало времени, да. И, ты понимаешь, еще какой момент, который меня как тренера волнует. То, что у нас закрыта заявка. То есть, если мы не рассчитаемся с теми игроками, которые ушли, могут не открыть заявку. И тогда все наши вот эти сборы, новобранцы – все будет не нужно.

— Тренерский штаб может переодевать бутсы и выходить играть?

— Наверно, да. Кто у меня остался из того сезона? Я могу по пальцам пересчитать. Алексей Солосин – вратарь остался. Кирилл Ковальчук. Валерий Чуперка, ну, который после травмы. Евгений Баляйкин, Павел Голышев, Алексей Пугин и Артем Попов. Вот те, кто у меня остался. Должен был Максим Бордачев остаться, но вот летели на сборы – его прямо с самолета сняли: поехал в «Оренбург». И у меня может любой игрок взять, чемодан собрать и уехать. И я ничего не могу сделать, потому что у него невыполнение контракта. И мы еще должны сказать ему только спасибо.

— Таких, как вы, в команде сколько? Кто будет до конца?

— Думаю, вот те, которые сейчас остались, – они и будут.

— Вам, допустим, Валерий Юрьевич, поступает заманчивое предложение.

— Я дал слово губернатору. Все может решиться только после разговора с Сергеем Анатольевичем. У меня такая ситуация была с Тукмановым в «Торпедо», когда меня в Томск приглашали. Я просто объяснил губернатору: «Связывайтесь с Тукмановым. Отпустит – я приду, не отпустит – я не приду». Они поговорили по телефону, решили все вопросы. Александр Вячеславович меня отпустил.

— Только честно: если бы вы хотя бы на секундочку сомневались, что все будет в Томске хорошо, вы приняли бы предложение?

— Наверно, нет.

Текст: Руслан Магомедов

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Томи»