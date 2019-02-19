Новая волна. Три молодых открытия из России в текущем сезоне КХЛ

Каждый сезон в лиге появляются новые лица. Этот розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ не стал исключением. Юные игроки только начали свой путь в хоккее, но в их перспективность уже верят звездные эксперты.

Илья Коновалов, вратарь

Возраст: 20 лет

Клуб: «Локомотив»

Нынешнюю «регулярку» голкипер начинал в качестве запасного, но 22 сентября он вышел на замену 32-летнему Александру Салаку: перед игрой со СКА (0:2) чешский вратарь получил повреждение. С тех пор Илья «посадил» опытного коллегу на скамейку и почти не вылезал из «рамки».

В конце января вратарь отстоял на ноль в матче против «Сочи» (1:0) и оформил свой 10-й шат-аут за сезон. А уже 7 февраля он дебютировал за основную сборную. Вынесенный матч Шведских игр между Россией и Финляндией (3:2 Б) проходил в Ярославле, и Коновалов подхватил кураж на родной «Арене-2000»: в серии буллитов он отразил 4 броска. По итогам третьего этапа Евротура его признали лучшим голкипером, а великий Владислав Третьяк заявил: «У нас растет отличный вратарь».

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Александр Романов, защитник

Возраст: 19 лет

Клуб: ЦСКА

Внук главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова дебютировал за армейцев еще 3 сентября, но до МЧМ-2019 в Канаде он не имел постоянной практики в клубе. Однако на мировом первенстве парень заявил о себе: в 7 играх Александр набрал 1+7 по системе «гол+пас», что стало лучшим показателем среди всех защитников на чемпионате. Более того, российская сборная пропустила всего одну шайбу во время смены Романова: случилось это в полуфинальной игре против США (1:2). После «бронзового» МЧМ об успехах хоккеиста высказался и главный тренер ЦСКА Игорь Никитин: «Игру Александра уже оценили. Все-таки лучший защитник».

Удачные выступления с «молодежкой» помогли юниору освоиться и в лиге: 26 января он отдал первый результативный пас в матче с «Барысом» (2:5), а через 5 дней отметился и дебютной шайбой в КХЛ. По иронии судьбы пострадал клуб его родного деда – «Ак Барс» (5:4). На пресс-конференции после игры Билялетдинов заявил: «Сегодня внук переиграл меня».

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Григорий Денисенко, нападающий

Возраст: 18 лет

Клуб: «Локомотив»

Форварда начали привлекать к основе ярославцев еще в прошлом сезоне, а в плей-офф он провел 4 встречи. По ходу нынешней «регулярки» Григорий стал появляться в составе «Локомотива» чаще: за 25 игр он набрал 4+2. Главный успех нападающего в сезоне-2018/19 – все тот же МЧМ в Канаде, где он стал лучшим бомбардиром турнира (4+5). После приезда из «молодежки» Денисенко набрал 3 результативных балла в КХЛ и был вызван в российскую сборную на Шведские игры.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press