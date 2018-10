Неудачи «Барселоны» и «Реала», супергол Форнальса, разочарование Пуйоля. Главные события 6-го и 7-го туров испанской Ла Лиги

«Барселона» и «Реал» продолжают терять очки, «Эспаньол» все еще не пробиваем дома, а Пабло Форнальс забивает чудо-гол в своем сотом матче в Ла Лиге. Еженедельник «Футбол» собрал самые интересные моменты 6-го и 7-го туров чемпионата Испании.

Разочарования тура

На «Бутарке» состоялось историческое событие. «Леганес», занимавший последнюю строчку в таблице, в родных стенах неожиданно одолел «Барселону». Да к тому же подопечные Эрнесто Вальверде пропустили два мяча в течение одной минуты. Жерар Пике лично принял участие во втором забитом мяче «Леганеса», выдав пас прямо в ноги Родригесу. Это первая победа «Леганеса» в личных встречах против каталонской команды.

В раздевалке тренер «огурцов» Маурисио Пеллегрино не скрывал своего счастья.

Главный конкурент «сине-гранатовых» в чемпионате мадридский «Реал» на «Рамон Санчес Писхуан» и вовсе отхватил три мяча еще в первом тайме. Такого «королевский клуб» не позволял себе с 2003 года. Тогда мучителями «сливочных» стала все та же «Севилья», победившая со счетом 4:0. У «нервионцев» в ударе атакующий дуэт Андре Силвы и Виссама Бен Йеддера: на двоих они забили уже десять голов. А вот экс-спартаковец Квинси Промес пока остается в тени.

Затем оба лидера вновь синхронно оступились. И если очковые потери «Реала» в мадридском дерби против «Атлетико» были прогнозируемы, то ничья «Барсы» на своем поле в игре с «Атлетиком» удивила. Каталонцы смогли уйти от поражения лишь в конце встречи, по ходу игры по несколько раз обстучав штанги и перекладину ворот басков.

Цитата тура

Карлес Пуйоль искренне недоумевает, почему Лионель Месси остался без награды лучшему игроку года. Испанец выступил с инициативой:

«Странно, что Месси не было в списке. Он лучший игрок в мире, в этом нет никаких сомнений. Мы должны уважать его мастерство. Люди из мира футбола точно знают, что он является лучшим игроком. Модрич — отличный футболист, который провел хороший сезон, но для меня лучшим является Месси. Думаю, для Лионеля необходимо создать специальный трофей «Лучшему игроку», а другой будет разыгрываться между остальными футболистами»

Факты тура

Миши Батшуайи стал обладателем по-настоящему уникального рекорда. 25-летний бельгиец стал первым футболистом в XXI веке, кто отметился забитым мячом в четырех чемпионатах: английском, испанском, немецком и французском.

«Бетис» наконец-то открыл счет голам в выездных матчах. Лорен Морон забил победный мяч в ворота «Жироны». Каталонской команде вообще не везет дома против баломпийцев: единственная победа на «Монтиливи» была одержана еще в 1940 году.

🎶☺️💚 Si volviera a nacer, si empezara de nuevo

Треть своих голов в Примере бразилец Виллиан Жозе забил головой. Всего же на его счету 39 забитых мячей в высшем испанском дивизионе. В составе клуба из Сан-Себастьяна он забил тридцать мячей.

«Эспаньол» остался единственной командой в сезоне, которая в домашних стенах не пропускает голов.

Гол тура

Пабло Форнальс удивил неожиданным ударом с центра поля. Забитый мяч стал началом для разгрома «Атлетика» из Бильбао и созданию угнетающей тишины на «Сан-Мамесе».

Этот матч стал для 22-летнего Форнальса сотым в Примере. Испанский хавбек определенно запомнит эту юбилейную встречу.

Результаты 6-го тура:

Эспаньол – Эйбар – 1:0 (0:0)

(Эрмосо, 68).

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 2:2 (1:2)

(Баутиста, 5, Виллиан Жозе, 90; Адвинкула, 31, Трехо, 36 — с пенальти).

Атлетико – Уэска – 3:0 (3:0)

(Гризманн, 16, Партей, 29, Коке, 33).

Атлетик – Вильярреал – 0:3 (0:0)

(Форнальс, 65, Фунес Мори, 80, Экамби, 89).

Леганес – Барселона – 2:1 (0:1)

(Эль-Жар, 52, Родригес, 53; Коутиньо, 12)

Севилья – Реал Мадрид – 3:0 (3:0)

(Андре Силва, 17, 21, Бен Йеддер, 39).

Валенсия – Сельта – 1:1 (1:0)

(Батшуайи, 25; Яго Аспас, 82).

Депортиво – Хетафе – 1:1 (0:0)

(Кальери, 90; Ндиайе, 80).

Вальядолид – Леванте – 2:1 (0:0)

(Энес Юнал, 50, Мартинес, 56; Поштигу, 47).

Жирона – Бетис – 0:1 (0:0)

(Морон, 64).

Результаты 7-го тура:

Райо Вальекано – Эспаньол – 2:2 (1:2)

(Де Томас, 6, Какута, 47 — с пенальти; Иглесиас, 19, Гранеро, 45).

Реал Сосьедад – Валенсия – 0:1 (0:1)

(Гамейро, 36).

Барселона – Атлетик Бильбао – 1:1 (0:1)

(Муньир, 84; Де Маркос, 41).

Эйбар – Севилья – 1:3 (0:0)

(Хордан, 90; Андре Силва, 47, Банега, 59 — с пенальти, 90).

Реал Мадрид – Атлетико – 0:0.

Уэска – Жирона – 1:1 (0:1)

(Мелеро, 72 — с пенальти; Стуани, 37 — с пенальти).

Вильярреал – Вальядолид – 0:1 (0:0)

(Лео Суарес, 53).

Леванте – Алавес – 2:1 (2:1)

(Хасон, 19, Тоньо, 36; Рубен Собрино, 5).

Бетис – Леганес – 1:0 (0:0)

(Морон, 89).

Сельта – Хетафе – 1:1 (1:0)

(Макси Гомес, 33; Хаиме Мата, 78).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Андре Силва («Севилья») – 7 голов; Кристиан Стуани («Жирона») – 6 голов; Лионель Месси («Барселона») и Яго Аспас («Сельта») – по 5 голов

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков