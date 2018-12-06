Неудача «ПСЖ», Фурор «Бордо» и наикрутейший гол Бен Арфы. Главные события 16-го тура Лиги 1

«Ренн» одолел фаворита, «Лилль» отжал вторую строчку, а «Ним» сотворил невероятное. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

«Монако» вернулся?

«Монако» сделал заявку на возвращение. Подопечные Анри одержали 3-ю победу в сезоне. Монегаски в гостях обыграли «Амьен». Дублем в этой встрече отметился Радамель Фалькао. Оба гола колумбиец забил с 11-метровой отметки. Благодаря этой победе «Монако» поднялся в турнирной таблице. Клуб уже занимает 18-ю строчку.

📽️ L'ouverture du score de @FALCAO qui transforme un pénalty obtenu par Benoît Badiashile #ASCASM pic.twitter.com/1DXuqzBKU2 — ASMHistory 🇲🇨 (@histoireasm) December 4, 2018

«Ренн» не испугался «львов»

«Лион» сенсационно уступил в родных стенах «Ренну». Уже в первом тайме возник весьма спорный эпизод. Нападающий «Лиона» Траоре рухнул в штрафной соперника после подката защитника «Ренна». Но судья, после просмотра видеоповтора, пришел к мнению, что футболист упал специально. Гости же пытались забить своими силами, не прибегая к хитрости, и сделали это молниеносно. Сперва отличился Бен Арфа, а затем красно-черным удалась быстрая контратака. Сарр, ворвавшись в штрафную, простелил на дальнюю штангу, и Сьебатшо расстрелял ворота Лопеша.

43e : Et nos Rennais qui enchaînent ! Bien servi par Ismaïla Sarr, Jordan Siebatcheu fait le break.#OLSRFC 0-2 pic.twitter.com/msi10NEJJp — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 5, 2018

«Жирондинцы» дали бой «Сент-Этьену»

«Бордо» смог в тяжелом матче обыграть «Сент-Этьен». Счет в матче открыл Дьони. Но уже через 4 минуты Бриан сравнял счет, воспользовавшись неразберихой в штрафной гостей. Во втором тайме «Бордо» вышел вперед: Камано забил с пенальти. «Зеленые» не отчаялись и смогли все-таки сравнять счет усилиями Хазри. Но в самой концовке встречи Пабло принес «жирондинцам» победу.

#ASSE #TeamASSE #FCGBASSE

Pablo offre le 3ème but des bordelais qui vont peut-être reprendre gout à la victoire…. (3-2) pic.twitter.com/t4XaYFq6bM — Alex (SerialKiffeur) (@Alex_InDaHouse2) December 5, 2018

«Лилль» отжал второе место у «Монпелье»

«Лилль» обыграл «Монпелье». Причем победный гол «доги» забили уже во второй своей атаке. Пепе откликнулся на передачу Иконе и точно пробил в нижний угол. «Лилль» теперь занимает вторую строчку в таблице. Хотя до вершины Олимпа еще далеко.

Replay MHSC 0-1 LOSC !!! Un BUT de plus pour Nicolas Pépé (10) gros travail de Jonathan Ikoné. #MHSCLOSC #LOSC #Lille pic.twitter.com/kC2b97ddAB — LoscVidéos (@LoscVideos) December 4, 2018

Безумная победа «Нима»

«Ним» продолжает свою успешную серию в Лиге 1: в пяти последних матчах клуб одержал четыре победы. На этот раз пострадал «Кан». В первом тайме нападающий «крокодилов» Бозок забил шикарный гол, расправившись с защитником и отправив мяч в ближний угол. Но особенно интригующей вышла концовка встречи. На 90-ой минуте игрок хозяев Фажр выполнил подачу со штрафного, и Онианге головой вколотил мяч в сетку. Болельщики на трибунах начали бурно отмечать этот гол. Но «Ним» еще не сказал своего последнего слова. С похожей точки, только уже в другие ворота, Саванье навесил и Ландр в падении переправил мяч в ворота.

#SMCNO — Le but d'Umut Bozok après un très beau petit pont sur Guilbert : pic.twitter.com/b9nscDVazp — La Causerie de L1 Vidéos (@Causeriedel1V) December 5, 2018

Несчастье «Марселя»

У «Марселя» в очередной раз не получилось удержать победу. Хотя «Олимпик» дважды вел в счете в первом тайме. Сперва Сансон пробив в противоход голкиперу, а Товен реализовал пенальти. «Нант» ответил на это голами Сала и Туре. А во втором тайме хозяева и вовсе вырвали победу. Лукас Лима отвоевал мяч на бровке, сделав передачу на Бошилью. И форвард отправил мяч в самый угол.

#FCNOM — Le but de Gabriel Boschilia qui donne l'avantage à Nantes : pic.twitter.com/ZGWRLusjjz — La Causerie de L1 Vidéos (@Causeriedel1V) December 5, 2018

«ПСЖ» надоело побеждать?

«ПСЖ» во втором туре кряду сыграл вничью. На этот раз чемпиону еще пришлось и отыгрываться. В первом тайме защитник «Страсбура» Лала реализовал пенальти. Хозяева держались до 71 минуты, пока игрок «гонщиков» не заехал Мбаппе по ноге в своей штрафной. К точке подошел Кавани и пробил мощно в ближний угол.

Гол тура

Бен Афра забил потрясающий по красоте мяч

Ce bijou de Ben Arfa #OLSRFC pic.twitter.com/lnBcBfPKTu — Sacha de Percin (@SachadePercin) December 5, 2018

Результаты тура

Амьен – Монако – 0:2 (0:1)

(Фалькао, 43 — с пенальти, 90 — с пенальти).

Ницца – Анже – 0:0

Монпелье – Лилль – 0:1 (0:1)

(Пепе, 6)

Бордо – Сент-Этьен – 3:2 (1:1)

(Бриан, 22, Камано, 57, Пабло, 90; Дьони, 16, Хазри, 67).

Кан – Ним – 1:2 (0:1)

(Онианге, 90; Бозок, 18, Ландр, 90).

Дижон – Генгам – 2:1 (1:0)

(Жанно, 14, Хаддади, 86; Коко, 79).

Лион – Ренн – 0:2 (0:2)

(Бен-Арфа, 41, Сьебатшо, 43).

Нант – Марсель – 3:2 (2:2)

(Сала, 30, Туре, 45, Бошилья, 63; Сансон, 28, Товен, 36 — с пенальти).

Реймс – Тулуза – 0:1 (0:1)

(Силла, 45).

Страсбург – ПСЖ – 1:1 (1:0)

(Лала, 40 – с пенальти; Кавани 71 — с пенальти).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Мбаппе (ПСЖ), Сала (Нант) — по 12 голов, Неймар (ПСЖ) — 11 голов.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press