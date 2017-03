Неожиданная осечка «Ювентуса», три пенальти в одном матче, голевые подвиги Андреа Белотти. Обзор 27-го тура Серии А

«Наполи» возобновляет сражение за скудетто, игроки «Дженоа» вырывают три очка под самый конец матча, а нестареющий Джанлуиджи Буффон вошел в топ-3 одного из рейтингов. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать седьмого тура чемпионата Италии.

5 главных событий тура

1.«Ювентус» наконец-то забуксовал. И это хорошая новость для их хейтеров. Ничья с середняками из «Удинезе» стала для коллектива Массимилиано Аллегри первой в текущем сезоне. До осечки 27-го тура туринцы не теряли очки с 15 января. Что более удивительно — «синьора» играла в роли догоняющих: гол забияки Бонуччи спас «бьянконери» от апокалипсиса. Вполне возможно, что драка с главным тренером клуба вдохновила защитника на новые геройские поступки. С каждым новым матчем в головах итальянских болельщиков возникают страшные мысли: в мае «Ювентус» может не завоевать скудетто.

2. Футболистов «Дженоа» хочется поздравить с выигрышем в номинации «терпение тура». Тяжелый ход игры с «Эмполи» не сломил генуезцев: на 89-ой минуте мучений француз Оливье Нтчам открыл-таки счет в матче, а на «десерт» хавбек Хильемарк забил второй гол за секунды до финального свистка. В награду за игру до последних минут «грифоны» набрали 29-е очко и постепенно уходят от зловещей зоны вылета.

3. В этом туре состоялся очный матч между главными преследователями «Ювентуса». После непродолжительного падения «Наполи» обыграл «Рому» и начал постепенно возвращаться в большую игру. Знаменательная победа была одержана в Риме. И хоть отставание от «волков» все еще есть (теперь отрыв составляет всего два очка), коллектив Маурицио Сарри готов перегнать столичную команду в оставшиеся 11 туров первенства. Show must go on.

4. Чиро Иммобиле продолжает гоняться за лучшими бомбардирами Серии А. Именно дубль 27-летнего игрока позволил «Лацио» обыграть «Болонью» и вытеснить из первой четверки «Аталанту». Итальянский форвард проводит лучший сезон в своей карьере. Минутка статистики: в первом сезоне выступлений за римлян Иммобиле уже забил 16 голов, поводов для неожиданного спада игрока пока что нет. Готов ли Чиро и его «орлы» заклевать конкурентов по борьбе за место в Лиге чемпионов?

5. Главный арбитр встречи между «Миланом» и «Кьево» три раза указал на «точку» в этой встрече. Однако только один исполнитель пенальти, Карлос Бакка, не реализовал свою попытку. Два остальных удара с одиннадцатиметровой отметки были успешно использованы: забили как «россонери», так и «летающие ослики». В итоге победили миланцы, а судья избежал фанатской кары.

Цитата тура

Скандальный форвард миланского «Интера» Мауро Икарди не разрешает своему соотечественнику Диего Симеоне возглавить «нерадзурри» ближайшим летом:

«Надеюсь, что разговоры про Симеоне — только слухи. Мы не нуждаемся в другом специалисте. У нас прекрасный главный тренер Стефано Пиоли, он великолепный тактик. Я думаю, что руководство будет это учитывать. Поэтому Диего нам не нужен».

Герой тура

Форвард «Торино» Андреа Белотти стал главным героем Турина в прошедшем туре. Когда «бордовые» никак не могли сравнять счет в игре «Палермо», бог камбэков будто прошептал итальянцу: «Дерзай!». В итоге за 8 минут Белотти не только спас свою команду от поражения, но и забодал сицилийцев хет-триком в ворота Йосипа Посавеца. Вот он, стиль «быка» в исполнении лучшего бомбардира Серии А #прямосейчас.

Антигерой тура

Голкипер «Кальяри» Габриэл пережил особую форму изнасилования. Футболисты «Интера» просто расстреляли ворота бедного бразильца. Пять пропущенных голов испортили третий официальный матч 24-летнего игрока в футболке «сардинийцев». Теперь ближайшие соперники «Кальяри» с нетерпением ждут продолжения фееричного выступления Габриэля.

Цифра тура

Великий Джанлуиджи Буффон продолжает всех удивлять. 39-летний голкипер «Ювентуса» провел 612-й матч в рамках Серии А и теперь занимает третье место в данной статистике. Столько же игр на счету еще одной легенды Италии – Франческо Тотти. Несмотря на это космическое достижение, Джиджи продолжит улучшать личный рекорд. Бесконечность – не предел!

Результаты тура:

Рома – Наполи – 1:2 (0:1)

0:1 – Мертенс (26), 0:2 – Мертенс (50), 1:2 – Стротман (89).

Сампдория – Пескара – 3:1 (1:1)

1:0 – Фернандеш (18), 1:1 – Черри (32), 2:1 — Квальярелла (58), 3:1 – Шик (68).

Милан – Кьево – 3:1 (1:1)

1:0 – Бакка (24), 1:1 – де Гузман (42, с пенальти), 2:1 – Бакка (70), 3:1 – Лападула (82, с пенальти).

Аталанта – Фиорентина – 0:0.

Эмполи – Дженоа – 0:2 (0:0)

0:1 – Нтшан (89), 0:2 – Хильемарк (90).

Кальяри – Интер – 1:5 (1:2)

0:1 – Перишич (0:1), 0:2 – Банега (39), 1:2 – Боррьелло (42), 1:3 – Перишич (47), 1:4 – Икарди (67, с пенальти), 1:5 — Гальярдини (88).

Удинезе – Ювентус – 1:1 (1:0)

1:0 – Сапата (37), 1:1 – Бонуччи (60).

Торино – Палермо – 3:1 (0:1)

0:1 – Рисполи (30), 1:1 – Белотти (73), 2:1 – Белотти (76), 3:1 – Белотти (81).

Кротоне – Сассуоло – 0:0.

Болонья – Лацио – 0:2 (0:1)

0:1 – Иммобиле (9), 0:2 – Иммобиле (74).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 22 — Белотти (Торино), 19 — Игуаин (Ювентус), Джеко (Рома), 18 — Мертенс (Наполи).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А