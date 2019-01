Неоднозначность системы VAR, глупости на «Бенито Вильямарин», упертый «Леганес». Главные моменты 20-го тура испанской Примеры

Волевая «Валенсия», хорватский воин Лука Модрич, нечистый гол Луиса Суареса. Еженедельник «Футбол» — о главных событиях 20-го тура Ла Лиги.

Воля тура

После тяжелой победы над «Бетисом» в гостях команде Сантьяго Солари предстояла встреча с другой командой из Севильи — правда, уже в домашних стенах. «Королевский клуб» взял три очка в матче с «Севильей» с большим трудом. Победу действующий победитель Лиги чемпионов одержал не благодаря, а вопреки: много травмированных, весьма неоднозначные результаты, и такая же неясность с будущими играми. Солари пошел на риск, выпустив на поле двух игроков, которые недолечили свои травмы. Карим Бензема получил перелом мизинца неделей ранее, а Тибо Куртуа не был полностью готов к встрече.

Но идея оправдала себя. «Реал» отстоял матч на ноль, а финальную точку в матче поставил Лука Модрич. Хорватский полузащитник вторую игру подряд забил гол в матчах Ла Лиги, и начинает проявлять лидерское амплуа. И дело не только в голе: серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира доигрывал матч с швами на голове. Настоящий воин и боец. Сантьяго Солари может быть доволен результатами: из 10 игр у руля мадридцев аргентинец семь раз победил, один раз сыграл вничью и дважды проиграл.

Дружба тура

Перед выходом на поле «Ипуруа» тепло встретились и пообщались бывшие одноклубники по «Эспаньолу» Папе Диоп и Лео Баптистао. На этот раз им предстояло сыграть друг против друга: сенегалец теперь защищает цвета «Эйбара». Хозяева встречи выиграли 3:0.

Неудача тура

«Сельта» Мигеля Кардозу впала в яму, и пока не может из нее выкарабкаться. Португальский специалист терпит четвертое поражение кряду, и после проигрыша «Валенсии» галисийцы находятся на 17-м месте. Отчасти такой кризис можно определить следующей главной причиной: травма Яго Аспаса. Если 31-летний испанец в строю, то сопернику действительно приходится непросто. Но в отсутствие десятого номера у «селестес» наблюдаются проблемы в атаке.

«Валенсия» воспользовалась шансом и одержала победу. Если неделей ранее «летучие мыши» страдали катастрофически низкой реализацией моментов, то на «Балаидосе» гости с восточного побережья Испании сполна воспользовались шансами. Стоит отметить, что первый гол в карьере забил Ферран Торрес: 18-летний фланговый нападающий сравнял счет спустя 10 минут после выхода на поле.

Спор тура

«Барселона» взяла реванш у «Леганеса» за поражение в прошлом круге: тогда ошибка Жерара Пике стоила очков команде Эрнесто Вальверде. «Огурцы» и на этот раз оказали достойное сопротивление, и даже могли бы взять очки на «Камп Ноу», если бы не один момент. Гол, забитый Луисом Суаресом, вызвал общественный резонанс, и даже система видеоповторов не смогла дать ясного ответа — сфолил ли уругваец или оказался первым на мяче. На следующий день «Леганес» подал аппеляционную жалобу на арбитра встречи Рикардо Бенгоэтчеа. Только в итоге клуб все равно не сможет довольствоваться даже ничьей.

«Барселона» же, одержав победу, столкнулась с проблемой: один из лучших игроков клуба, Усман Дембеле, получил травму, и теперь француз не сможет помочь команде в ближайшие две недели. Личным достижением может похвастаться Марк-Андре тер Штеген: немец стал первым вратарем из Германии, кто сыграл 100 игр в чемпионатах Испании.

Конфузы тура

Хотя «Бетис» Кике Сетьена и отмечают как команду, способную владеть мячом большую часть игрового времени, но у баломпийцев есть и ряд недостатков. Особенно отчетливо проявились проблемы при игре в обороне в матче с «Жироной». Гости вышли на поле без своего главного лидера Кристиана Стуани, но тем не менее сподобились забить два гола. Во многом жирондинцы обязаны глупейшим ошибкам в обороне. «Зелено-белые» в итоге одержали победу, но осадочек остался.

