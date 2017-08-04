Неймар в «Барселоне» — как это было. Фотоподборка лучших моментов бразильца в каталонском клубе

Неймар официально завершил свой переход из «Барселоны» в «ПСЖ». Владельцы «ПСЖ» сделали Неймара послом ЧМ-2022 и выплатили ему за это 300 млн евро, 222 из которых он потратил на расторжение контракта с каталонцами. Таким образом парижане обошли финансовый фэйр-плей. Футболист подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт, а его трансфер стал рекордным в истории футбола. Еженедельник «Футбол» вспоминает самые яркие моменты карьеры Неймара в «Барселоне».

1. В конце мая 2013 года «Барселона» достигла договоренности с «Сантосом» о переходе Неймара. По данным портала transfermarkt.de сумма трансфера составила более 88 млн евро. 3 июня бразилец прошел медобследование и заключил с каталонцами пятилетний контракт. После чего на «Камп Ноу» состоялась презентация игрока, на которую пришли 56,5 тысяч фанатов.

2. Первый гол за «Барсу» Неймар забил в августовском товарищеском матче против сборной Таиланда, в котором каталонцы одержали разгромную победу – 7:1.

3. 21 августа бразилец отметился голом в ворота «Атлетико» в матче за Суперкубок Испании. Это был первый гол Неймара за «Барселону» в официальных встречах.

4. Свой дебютный матч в Лиге чемпионов Неймар провел в сентябре против «Аякса». В той игре ему не удалось отличиться, зато он ассистировал Жерару Пике, а «сине-гранатовые» победили – 4:0.

5. Первое Эль Класико в карьере бразильца получилось максимально успешным: Неймар забил сам, отдал голевой пас на Алексиса Санчеса, а каталонцы одержали победу со счетом 2:1.

6. В декабрьском матче Лиги чемпионов против «Селтика» форвард отметился хет-триком.

7. Сезон 2014/15 стал бенефисом «Барселоны» и атакующего трио MSN (Месси-Суарес-Неймар). В четвертьфинальном противостоянии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, бразилец забил три из пяти голов каталонцев.

8. Затем под горячую руку ногу бразильца попала «Бавария». Немцы также получили в свои ворота от Неймара три мяча по сумме двух матчей, а «Барселона» вышла в финал турнира.

9. В мае «сине-гранатовые» завоевали чемпионский титул, обыграв на «Висенте Кальдерон» мадридский «Атлетико» — 1:0.

10. Следующим трофеем Неймара, Месси и ко стал Кубок Испании. В финале пострадал «Атлетик» из Бильбао, а бразилец забил один из голов.

11. Неймар только что отправил третий мяч в сетку ворот Джанлуиджи Буффона и обеспечил «Барсе» победу в Лиге чемпионов.

12. «Барса» оформила требл и стала пятикратным победителем Лиги чемпионов. А трио Месси-Суарес-Неймар настреляло 122 гола по ходу сезона и установило новый рекорд результативности.

13. В ноябре 2015-го каталонцы разгромили «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» — 4:0. Неймар забил сам и эффектно ассистировал Андресу Иньесте, выдав пас пяткой.

14. В том же месяце бразилец оформил дубль в ворота «Реал Сосьедада». 14 голов в 12 матчах Ла Лиги сезона-2015/16 – потрясающая статистика!

15. В декабре «Барселона» завоевала очередной трофей, победив на Клубном чемпионате мира.

16. Прогресс Неймара не остался без внимания: бразилец попал в финальную тройку номинантов на «Золотой мяч».

17. По итогам голосования Неймар занял третье место, а обладателем награды в четвертый раз стал Лео Месси. Бразилец был искренне рад успеху партнера по команде.

18. В 1/8 финала ЛЧ Неймар и Суарес без проблем разобрались с «Арсеналом», но в четвертьфинале каталонцы уступили «Атлетико».

19. Впрочем, игроки «Барсы» не долго горевали. Второй год кряду команда Луиса Энрике стала чемпионом страны.

20. А затем оформила «золотой дубль», обыграв в финале Кубка Короля «Севилью». Неймар забил один из голов.

21. Сезон 2016/17 запомнился болельщикам невероятным камбеком «Барсы» в матче против «ПСЖ» в 1/8 Лиги чемпионов. В первой игре парижане одержали разгромную победу – 4:0. Но в ответном матче испанцы сотворили невозможное и выиграли со счетом 6:1, гарантировав себе выход в четвертьфинал. Два гола забил Неймар.

22. 2 апреля 2017-го в матче против «Гранады» Неймар забил свой сотый гол в составе «Барселоны».

23. Несмотря на все старания в матче против «ПСЖ», «сине-гранатовые» все же вылетели из ЛЧ, уступив «Ювентусу». Чемпионский титул также не покорился Неймару и компании. Впервые за пять лет лучшей командой Испании стал «Реал».

24. Но без трофеев каталонцы все же не остались. Сезон завершился победой над «Алавесом» в Кубке Испании. Неймар забил победный мяч.

25. Последние матчи за «Барселону» Неймар провел на предсезонном турнире Международный кубок чемпионов. Каталонцы обыграли «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Бразилец забил три мяча и отдал две голевых передачи.

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В своем инстаграме бразилец поблагодарил болельщиков и бывших одноклубников:

Жизнь спортсмена состоит из вызовов. «Барселона» — больше, чем вызов. Она была мечтой ребенка, который играл вместе с ее звездами в видеоигре. Помню тот день, когда оказался в раздевалке с идолами футбола: Месси, Вальдесом, Иньестой, Пуйолем, Пике, Хави и многими другими. Мне выпала честь выступать с лучшими футболистами, которых я когда-либо видел в своей жизни. И я убежден, что я никогда не встречу никого лучше, чем Лионель Месси. Он стал моим другом. Было честью играть с ним. Барселона стала для меня родиной. «Барселона» и Каталония навсегда останутся в моем сердце, но мне нужны новые вызовы. Я согласился перейти в «ПСЖ», чтобы попробовать достичь чего-то нового. Благодарю болельщиков «Барселоны» и своих одноклубников, у них я многому научился. Теперь я чувствую, что пришло время уйти. «ПСЖ» станет моим новым домом на ближайшие несколько лет. Это непростое решение, но я его принял со всей ответственностью

Фото: Global Look Press, инстаграм Неймара

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