Настоящий дьявол. Как Уэйн Руни стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед»

Недавно Уэйн Руни вписал свое имя в историю «Манчестер Юнайтед». Англичанин забил 250-й гол в составе манкунианцев и превзошел рекорд сэра Бобби Чарльтона. От его голов пострадали 58 разных команд, а болельщики уже сейчас вправе называть его легендой клуба.

«Рекорд (250 мячей) значит чертовски много для меня. За «МЮ» выступали футболисты мирового класса, и стать лучшим бомбардиром — большая честь»

Уэйн Руни

Когда от победы над «Манчестер Юнайтед» «Сток Сити» отделяло всего несколько минут, гости заработали штрафной недалеко от ворот «гончаров». К мячу подошел Уэйн Руни. Не самая лучшая точка для удара, но англичанина это не смутило. Небольшой разбег и пушечный выстрел в дальний угол ворот. Уэйн не стал как-то по-особенному праздновать этот гол: рука, сжатая в кулак, и эмоциональный выкрик. После этого он проигнорировал Андера Эрреру и Криса Смоллинга, бросившихся поздравлять его, и указал на мяч, призывая партнеров поскорее отнести его на центр поля. Уэйн не был согласен на ничью, и в тот момент он не думал о своем рекорде. Он жаждал победы. Именно таким и должен быть настоящий лидер.

«Когда Руни только пришел в «МЮ», я даже не мог подумать, что рекорд Чарльтона может быть вообще кем-то побит. Поэтому достижение Уэйна Руни – это нечто исключительное, ему потребовалось на 200 матчей меньше, чем Чарльтону. Я не думаю, что кто-то сможет превзойти Руни»

сэр Алекс Фергюсон

Как и большинству начинающих футболистов из Мерсисайда, Руни в детстве предстояло сделать важный выбор между «Ливерпулем» и «Эвертоном». Все родственники Уэйна были страстными болельщиками «Эвертона», как и он сам, а потому выбор был очевиден. В октябре 2002 года 16-летний форвард отметился первыми забитыми мячами за «Эвертон» и стал самым юным голеадором в истории клуба. Пару недель спустя его великолепный гол прервал 30-матчевую беспроигрышную серию «Арсенала» в АПЛ. В декабре Руни получил награду лучшему молодому спортсмену 2002 года по версии BBC. На своем дебютном международном турнире в составе сборной «трех львов» англичанин оправдал все ожидания, забив 4 гола в 4 матчах на Евро-2004.

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«Уэйн – совершенный футболист. Вне поля он настоящий лидер, а на поле – совершенный игрок. Его рекорд – удивительное достижение. В этом клубе играло много выдающихся футболистов, и невероятно, что он смог обойти их всех»

Златан Ибрагимович

После чемпионата Европы в Англии стартовал сезон охоты за талантливым бомбардиром. Гонку за автографом Уэйна возглавили «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Руководство «Эвертона» отклонило предложение «сорок» размером в 20 млн фунтов, после чего сам Руни потребовал выставить его на трансфер. За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна было официально объявлено о переходе 18-летнего англичанина в «МЮ». Сумма, уплаченная за Руни, до сих пор остается рекордной для игрока, не достигшего 20 лет (более 30 млн фунтов с учетом бонусов). В первом же матче за «красных дьяволов» Уэйн оформил хет-трик в ворота «Фенербахче» в игре Лиги чемпионов, положив начало дороге к одному из самых главных индивидуальных рекордов в истории «МЮ».

«До Руни рекорд принадлежал одной из легенд английского футбола. Теперь Уэйн Руни стал легендой «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуринью

В 2009 году Руни достиг отметки в 100 забитых мячей за «Юнайтед». Юбилейным стал гол в ворота «Уигана». Осенью 2010 года форвард публично заявил о намерении покинуть команду, однако через несколько дней изменил свое решение и продлил контракт с клубом. В том же сезоне Уэйн забил невероятный гол ударом через себя в падении, который принес «МЮ» победу в манчестерском дерби. Болельщики признали этот гол лучшим в истории Премьер-лиги. На поле он нередко ведет себя как бунтарь на рок-концерте, бывает излишне эмоционален и агрессивен. За свою карьеру Руни допустил немало ошибок и не раз оказывался в центре скандалов. Но он всегда мог достойно ответить критикам великолепной игрой, которая вновь заставляла смотреть на него с восхищением.

«Я бы соврал, если б сказал, что не расстроен потерей рекорда. Однако могу честно сказать, что рад за Уэйна. Он заслужил место в учебниках по истории»

сэр Бобби Чарльтон

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После той игры со «Стоком» сэр Бобби Чарльтон посетил раздевалку «Юнайтед», чтобы лично поздравить Руни с новым достижением. В 2015 году Уэйн уже побил один из рекордов Чарльтона — по голам за национальную сборную, преодолев отметку в 50 забитых мячей. С «Юнайтед» он завоевал 14 клубных трофеев и десятки индивидуальных наград. Его называли героем и обвиняли в неудачах. Он так и не оправдал всех ожиданий, но всегда с честью бился за свою команду и доказал, что достоин этого рекорда.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press